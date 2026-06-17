不審な状況……アルゼンチンはアルジェリアを犠牲にし、自動オフサイド判定に助けられたのか？

5分、メッシがアルジェリアのゴールネットを揺らしたが、副審が即座にオフサイドを判定し、ビデオ確認なしで得点は取り消された。



しかし直後、アルジェリアのファレス・シャイビが得点を挙げ、「砂漠の戦士たち」にリードをもたらしたかのように思えた。

このときはオフサイドフラッグが上がらず、攻撃は続行。アルジェリアベンチは歓喜に沸き、一旦ゴールが認められた。だがVARが介入し、オフサイドで取り消された。



ここで疑問が湧く。なぜVARはメッシのゴールには即座に対応し、アルジェリアの攻撃は続行させた上でプレー終了後にゴールを無効にしたのか？