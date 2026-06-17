2026年ワールドカップのアルゼンチン対アルジェリア戦では、審判判定が論争を呼んだ。リオネル・メッシがイッサ・マンディに行ったファウルの判定だけでなく、 また、カタールW杯王者のアルゼンチンが3－0で勝ったこの試合では、半自動オフサイド判定システムが両チームのゴール2つを取り消した際の対応の違いも話題になった。
翻訳者：
不審な状況……アルゼンチンはアルジェリアを犠牲にし、自動オフサイド判定に助けられたのか？
その違いが疑問を呼んだ
5分、メッシがアルジェリアのゴールネットを揺らしたが、副審が即座にオフサイドを判定し、ビデオ確認なしで得点は取り消された。
しかし直後、アルジェリアのファレス・シャイビが得点を挙げ、「砂漠の戦士たち」にリードをもたらしたかのように思えた。
このときはオフサイドフラッグが上がらず、攻撃は続行。アルジェリアベンチは歓喜に沸き、一旦ゴールが認められた。だがVARが介入し、オフサイドで取り消された。
ここで疑問が湧く。なぜVARはメッシのゴールには即座に対応し、アルジェリアの攻撃は続行させた上でプレー終了後にゴールを無効にしたのか？
この新技術はどのように機能するのでしょうか？
2026年のワールドカップでは、FIFAが改良した「半自動オフサイド判定技術」が採用される。この技術は、追跡カメラとボール内センサーでパスの瞬間を高精度で捉える。
10cmを超える明らかなオフサイドを検出すると、システムは即座に副審のイヤホンに通知し、攻撃終了を待たずに旗を上げられる。
オフサイドが10cm以内など確認が必要な場合は信号を送らず、副審にプレー続行を促します。その後、ビデオ審判が映像を確認し3Dラインを描画します。
なぜメッシにレッドカードが出されたのか？
技術報告書によると、技術部門はメッシの状況が「明らかなオフサイド」と判断。その通知が副審に速やかに伝わり、副審は攻撃終了ほぼ同時にフラッグを上げた。
そのため、ビデオ判定やプレー続行の必要はなかった。
シャイビーのゴールでは何が起きたのか？
ファリス・シャイビのプレーは直ちに反則と判定されず、攻撃は続行された。
攻撃は続行し、一度はゴールが認められたが、VARが3D映像で確認した結果、オフサイドと判定された。
本当に礼儀としてあるのでしょうか？
技術的には、そのシステムが選出者に異なる基準を適用した証拠はない。
プロトコルでは、明らかなオフサイドは即座に対処し、複雑なケースは攻撃終了後に詳細確認すると規定されている。
ただし、観客は判定に届く警告もシステムの動作も確認できず、結果だけを見ている。
メッシの場面では旗がすぐ上がり、シャイビーの場面では得点が認められた後に取り消された。この違いが、基準が二転三転しているという印象を強めた。
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