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「不安が大きすぎる！」 モンテッラとのブursa決戦を前にロベルト・マンチーニが見解を語る
マンチーニ、ブルサでかつての2トップの相棒モンテッラと再会へ
イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグでの初勝ち点獲得を目指し、ブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシに到着した。トルコ戦では、1996-97シーズンにスベン＝ゴラン・エリクソンの下、サンプドリアで37得点を生み出した攻撃陣をともに形成したトルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督と顔を合わせることになる。
マンチーニ監督はかつてのチームメートであるモンテッラ監督の指導者としての仕事ぶりを称賛する一方で、トルコには豊富な才能があると警戒した。
この一戦は、イタリアがローマでベルギーに1-2で敗れてから3日後に行われる。
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メディアの圧力と不安が高まる中、ヘッドコーチが冷静さを求める
試合前記者会見に臨んだマンチーニは、金曜日の敗戦後に高まった世間の厳しい視線について言及した。指導陣が競争力のあるチームを構築している間は、周囲のメディアやサポーターに忍耐を保つよう求めるとともに、世間の見方を変える唯一の方法は結果を出すことだと強調した。
マンチーニは、ベルギー戦で見せた後半の改善されたパフォーマンスを土台にするようチームに求めた。
「モンテッラは素晴らしい仕事をしてきたし、今も続けている」とマンチーニは報道陣に語った。「トルコは優れたチームで、才能ある選手を数多く擁している。今は不安が広がりすぎているが、我々は冷静さを保たなければならない。必要なのは、ただ仕事をし、成長していくための時間だ。良いプレーをして勝つことができれば、状況は変わるだろう」
バストーニ復帰、マンチーニがメンバー入れ替えを明言
マンチーニ監督は、ベルギー戦で1試合の出場停止となっていたDFアレッサンドロ・バストーニの復帰を歓迎した。短い代表ウインドーの中で4試合が予定されており、さらにカバーシャーノではトップチームの10選手が個別のフィジカルプログラムを続けていることから、同監督は先発変更が必要になることを認めた。
また、長期的な成長のためには、アウェーの高強度な環境で若いスカッドメンバーを試すことが引き続き重要だと強調した。
マンチーニ監督はブルサで中盤と守備の陣容刷新を図る。
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イタリア代表、マイケル・オリバー主審の下で存在感を示す勝利を狙う
マンチーニ監督とそのチームは、火曜日の20時45分キックオフを前に、ブルサで試合前日の準備を完了した。この一戦はイングランド人主審マイケル・オリバーが担当する。勝利を収めれば、10月2日にイタリアがパリでフランスと対戦する前に勢いを取り戻すことになる。
トルコはフランスに惜敗した後、グループ初勝利を目指す。
マンチーニ監督はイタリアを勝利の軌道に戻すことを狙っている。
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