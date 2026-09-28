イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグでの初勝ち点獲得を目指し、ブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシに到着した。トルコ戦では、1996-97シーズンにスベン＝ゴラン・エリクソンの下、サンプドリアで37得点を生み出した攻撃陣をともに形成したトルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督と顔を合わせることになる。

マンチーニ監督はかつてのチームメートであるモンテッラ監督の指導者としての仕事ぶりを称賛する一方で、トルコには豊富な才能があると警戒した。

この一戦は、イタリアがローマでベルギーに1-2で敗れてから3日後に行われる。