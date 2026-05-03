不名誉な別れとW杯敗退の危機：クラブのレジェンドは、もう二度とレアル・マドリードでプレーしないのか？

マドリード側は離脱期間を明言していない。小指に微細なひびが入り、シーズン終盤の復帰は難しいとされている。契約は夏に満了するため、彼が再びレアルのユニフォームを着るかも不透明だ。

彼の契約は今夏満了。13年間で公式戦448試合（多くを主将として出場）し、チャンピオンズリーグ6回、UEFAスーパーカップ5回、スペインリーグ4回の優勝に貢献した。

スペインメディアは、クラブの象徴である彼が1年の契約延長を希望していると伝えている。しかし首脳陣は、すでにレギュラーの座を失った彼との別れを検討している。