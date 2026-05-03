レアル・マドリードは土曜、右サイドバックが「右足小指の末節骨骨折」と診断されたと発表した。
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不名誉な別れとW杯敗退の危機：クラブのレジェンドは、もう二度とレアル・マドリードでプレーしないのか？
マドリード側は離脱期間を明言していない。小指に微細なひびが入り、シーズン終盤の復帰は難しいとされている。契約は夏に満了するため、彼が再びレアルのユニフォームを着るかも不透明だ。
彼の契約は今夏満了。13年間で公式戦448試合（多くを主将として出場）し、チャンピオンズリーグ6回、UEFAスーパーカップ5回、スペインリーグ4回の優勝に貢献した。
スペインメディアは、クラブの象徴である彼が1年の契約延長を希望していると伝えている。しかし首脳陣は、すでにレギュラーの座を失った彼との別れを検討している。
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カルバハル、レアル・マドリードのレギュラーから外れる
しかしアルヴァロ・アルベロア監督は最近、正反対の主張をした。「彼はいくつかの試合で先発し、アトレティコ・マドリード戦のような最高レベルの試合にも出場している。彼のパフォーマンスには非常に満足している。彼はピッチの上でも外でも不可欠な選手だ。」 とはいえ、怪我の影響で出場は20試合・885分にとどまり、物足りなさも残る。
一部ではアルベロアとカルバハルの関係がぎくしゃくしているとされるが、チーム内関係は全体的に不安定だ。タイトル獲得が絶望的な今季、シャビ・アロンソの後任であるカルバハルも解任の危機にある。後任監督探しは急ピッチで、ペレス会長はジョゼ・モウリーニョを最有力視している。 新監督の下では、カルバハルの立場も一変するかもしれない。
カルバハル、W杯出場権が危うい
負傷したカルバハルは、W杯出場へさらに不安を抱えることになった。2025年9月の予選開始以来、スペイン代表として1試合しか出場しておらず、大半を怪我で欠場した。
3月には代表入りならず、ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー）やマルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）が右サイドバックを務めた。