元ブンデスリーガ審判のフランク・ヴィレンボルグは、雑誌『キッカー』で、MagentaTVにてこのウズベキスタン人選手を「今大会で最悪のパフォーマンス」と批判した元同僚のパトリック・イトリッヒとほぼ同じ口調で語った。
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「不可解」で「まったく我慢できない」！ワールドカップのフランス戦でパラグアイが見せたプレーと、タンタシェフ主審が非難の的となっている
「イットリッヒ氏のコメントは厳しいが、私も同意だ。あの審判の判定はひどかった」とウィレンボルグ氏は語り、特に驚いた場面を2つ挙げた。
「特にムバッペの場面は衝撃的だった。腕で止めようとするのはサッカーでは珍しい」とヴィレンボルグは指摘した。
38分には、すでに興奮状態だったマティアス・ガラサがボールから離れた位置でドリブルするムバッペを殴って止めようとした。すぐそばにいたタンタシェフもVARも介入しなかった。 「ガラサがレッドカードを出されなかったのは運が良かった。イエローカードさえ出されなかったのはまったく理解できない」
- Getty Images Sport
ワールドカップでのパラグアイのプレースタイルは「まったくもって耐え難い」
ウィレンボルグ氏によると、パラグアイのフアン・ホセ・カセレスも運が良かったという。彼は倒れていたムバッペの脛を意図的に蹴った。 「それさえも罰せられなかったのは理解できない。審判が許容していると分かれば、チームは止めない」とウィレンボルグは述べた。結局、タンタシェフは「一線を引くべきだった」と指摘した。
昨季限りで現役を引退した47歳のウィレンボルグ氏は、今回のワールドカップでのパラグアイのプレースタイルにも容赦しなかった。「単に耐え難く、観客として見るのは苦痛だ」と語った。
さらに問題なのは、タンタシェフが試合を通じて南米選手には1枚も警告を出さず、フランス選手にはブラッドリー・バルコラ、マヌ・コネ、マイケル・オリゼの3人にイエローカードを提示した点だ。
パラグアイの非スポーツマンシップにもかかわらず、優勝候補のフランスは1-0で勝利し、準々決勝でモロッコと対戦する。 決勝点はキリアン・ムバッペが11m地点から決めた。途中出場のデシレ・ドゥエがペナルティエリア内でディエゴ・ゴメスに倒された際、タンタシェフ主審はVARの介入があってからようやくファウルを認定。さらに、グスタボ・ベラスケスがペナルティスポットを故意に傷つけようとした行為も見逃した。
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