「不可解」で「まったく我慢できない」！ワールドカップのフランス戦でパラグアイが見せたプレーと、タンタシェフ主審が非難の的となっている

ウィレンボルグ氏によると、パラグアイのフアン・ホセ・カセレスも運が良かったという。彼は倒れていたムバッペの脛を意図的に蹴った。 「それさえも罰せられなかったのは理解できない。審判が許容していると分かれば、チームは止めない」とウィレンボルグは述べた。結局、タンタシェフは「一線を引くべきだった」と指摘した。

昨季限りで現役を引退した47歳のウィレンボルグ氏は、今回のワールドカップでのパラグアイのプレースタイルにも容赦しなかった。「単に耐え難く、観客として見るのは苦痛だ」と語った。

さらに問題なのは、タンタシェフが試合を通じて南米選手には1枚も警告を出さず、フランス選手にはブラッドリー・バルコラ、マヌ・コネ、マイケル・オリゼの3人にイエローカードを提示した点だ。

パラグアイの非スポーツマンシップにもかかわらず、優勝候補のフランスは1-0で勝利し、準々決勝でモロッコと対戦する。 決勝点はキリアン・ムバッペが11m地点から決めた。途中出場のデシレ・ドゥエがペナルティエリア内でディエゴ・ゴメスに倒された際、タンタシェフ主審はVARの介入があってからようやくファウルを認定。さらに、グスタボ・ベラスケスがペナルティスポットを故意に傷つけようとした行為も見逃した。