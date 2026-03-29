「不可解な」ハリー・ケインの選考漏れに、イングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーも驚き――バイエルン・ミュンヘンのストライカーはバロンドール候補と目されている

ルーニーはかねてよりケインの大ファンであり、彼がなぜ主要な個人賞に値するのかについて、プレス・アソシエーション・スポーツに次のように語っている。「彼はキャリアを通じて一貫した活躍を見せている。クラブでも代表でも、ゴールを決め、チャンスを作り出してきた。それを毎年欠かさず続けているのに、大きな賞の候補に挙がらないのは、私にはかなり不思議に思える。」

ケインはバロンドール受賞について次のように語っている。「もちろん、バロンドールはぜひ獲得したい。本質的にはチームトロフィーであり、そのチームで最も優れた個人が受賞するものだ。だから、シーズンでどれほど活躍しようとも、主要な大会で優勝しなければ、今回はチャンピオンズリーグ優勝者かワールドカップ優勝者が受賞することになるだろう。」

もう一人の元イングランド代表ストライカー、エミール・ヘスキーは先日GOALに対し、ケインが2001年のマイケル・オーウェン以来となる初のバロンドール受賞イングランド人となるかどうかについて次のように語った。「彼は候補の一人だ。間違いなく議論の対象になっている。特に、彼が実際に成し遂げたこと、すべてのゴール、彼が更新し続けている得点記録などを考えれば、間違いなく候補の一人だ。 興味深いのは、ハリー・ケインがバロンドール候補として話題になっていることだが、もし彼がイングランドに残っていたら、同じように評価されていただろうか？ おそらくそうではなかっただろう。」