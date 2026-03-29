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「不可解な」ハリー・ケインの選考漏れに、イングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーも驚き――バイエルン・ミュンヘンのストライカーはバロンドール候補と目されている
バイエルンでのケインの記録：出場試合数と得点数
イングランド代表の歴代最多得点記録をケインに塗り替えられたルーニーは、この32歳のストライカーが世界最高の選手に選ばれることに賛成しているようだ。ブンデスリーガ優勝を果たしたルーニーは、今シーズンバイエルンで40試合に出場し、48得点を挙げている。
同選手はバイエルンでの通算136試合で133ゴールを記録しており、移籍の噂は沈静化している中、アリアンツ・アレーナでの新契約に向けた交渉が進められている。ケイン自身は新たな挑戦を求めているような素振りは一切見せていない。
ケインは、国内外の主要タイトルを争える環境にあるクラブに所属しており、現在はチャンピオンズリーグ制覇を目指している。また、世界トップクラスの選手たちと肩を並べるような成績を残している。
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ケインは2026年にバロンドールを受賞するだろうか？
ルーニーはかねてよりケインの大ファンであり、彼がなぜ主要な個人賞に値するのかについて、プレス・アソシエーション・スポーツに次のように語っている。「彼はキャリアを通じて一貫した活躍を見せている。クラブでも代表でも、ゴールを決め、チャンスを作り出してきた。それを毎年欠かさず続けているのに、大きな賞の候補に挙がらないのは、私にはかなり不思議に思える。」
ケインはバロンドール受賞について次のように語っている。「もちろん、バロンドールはぜひ獲得したい。本質的にはチームトロフィーであり、そのチームで最も優れた個人が受賞するものだ。だから、シーズンでどれほど活躍しようとも、主要な大会で優勝しなければ、今回はチャンピオンズリーグ優勝者かワールドカップ優勝者が受賞することになるだろう。」
もう一人の元イングランド代表ストライカー、エミール・ヘスキーは先日GOALに対し、ケインが2001年のマイケル・オーウェン以来となる初のバロンドール受賞イングランド人となるかどうかについて次のように語った。「彼は候補の一人だ。間違いなく議論の対象になっている。特に、彼が実際に成し遂げたこと、すべてのゴール、彼が更新し続けている得点記録などを考えれば、間違いなく候補の一人だ。 興味深いのは、ハリー・ケインがバロンドール候補として話題になっていることだが、もし彼がイングランドに残っていたら、同じように評価されていただろうか？ おそらくそうではなかっただろう。」
イングランドのワールドカップでの戦いを支えるカネ主将
バイエルンでチャンピオンズリーグを制し、さらに2026年のワールドカップではイングランド代表のキャプテンとしてチームを率いることになれば、ケインはバロンドール受賞への有力な候補となるだろう。彼は国内リーグ、欧州の大会、そして国際大会のいずれにおいても、1試合たりとも欠場したくないと考えている。
ルーニーはその姿勢を称賛しており、たとえ世界制覇への新たな挑戦に臨む前に、あの恐るべき背番号9を過保護に守ってあげたいと願うとしても、その姿勢がすぐに変わることはないと見ている。
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーは次のように付け加えた。「イングランドにとって、ハリー・ケインが万全のコンディションでいることは極めて重要だ。彼が万全であれば、我々が優勝する際に彼が大きな原動力となるだろう。しかし、他のことを考えていてその試合に全力を注げなければ、怪我をする可能性もある。
「どの選手も言うだろうが、クラブのためにプレーしている時は、そのシーズンが終わるまでクラブのことだけが重要だ。その後、イングランド代表に合流すれば、イングランド代表が最優先になる。彼がペースを落とすことはないと思う。バイエルン・ミュンヘンが早めにリーグ優勝を決めて、ヴィンセント・コンパニー監督が彼を少し助けてくれることを願っている！」
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バイエルンとイングランド代表でのタイトル争い
ブンデスリーガの首位を走るバイエルンは、残り7試合を残して2位と9ポイント差をつけている。チームは今後、レアル・マドリードとの欧州カップ戦準々決勝という大一番を控えているが、ケインは現在、火曜日にウェンブリー・スタジアムで行われるイングランド対日本の親善試合を控えて代表チームに合流している。