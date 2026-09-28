AFP
翻訳者：
「不可能なミッションではない！」マテオ・コバチッチ、クロアチアはネーションズリーグでの対戦でスペインの39試合無敗記録を止められると主張
世界王者への敬意
コバチッチは火曜日にセビージャで行われる大一番を前にメディア対応し、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームを高く評価した。32歳のMFは、自身が世界最高と考える相手とクロアチアが対戦する難しさを認めた。とりわけスペインは今大会初戦でイングランドに3-2で勝利しており、一方のクロアチアは初戦でチェコに2-1の勝利を収めている。
開催国が誇る圧倒的な連続無敗記録について問われると、コバチッチは記録よりもクロアチア自身の目標に集中する姿勢を示した。「彼らが世界王者であり、39試合負けなしであることは分かっている。だが、そこを意識したいわけではなく、自分たちの試合に集中したい。戦い、彼らの最大の武器であるボールを奪おうとしたい。勝ちたい」と、このMFは記者会見で説明した。
- Getty Images Sport
新たなスペイン世代を称賛
コバチッチは、現在のラ・ロハに備わる技術的な質の高さに心から賛辞を送った。2008年から2012年にかけてスペインが黄金期を築いた当時、彼は一人の観戦者だったが、かつてマンチェスター・シティでチームメートだったロドリ、そしてバルセロナの若き逸材たちに率いられる現在のタレント集団も、同じくらい魅力的だと考えている。両国は大一番での対戦にも慣れており、2022-23シーズンのネーションズリーグ決勝ではスペインがPK戦の末にクロアチアを下してタイトルを手にしたことで広く知られている。
代表チームの進化について問われたコバチッチは、「以前のスペインは、多くの存在感ある選手たちがいて、本当に見るのが楽しかった。比較するのは難しいが、どちらもとても素晴らしい」と述べた。さらに最近とりわけ目を引いた選手たちについてもすぐに言及し、「今のこのチームでは、ロドリやペドリ、ラミン・ヤマルがいて、スペインを見るのが本当に楽しい」と語った。
困難にもひるまない
スペインのプレースタイルへの敬意を抱きながらも、元チェルシーの男は、クロアチアがこの舞台やピッチの向こう側に立つ選手たちに気圧されることはないと強調した。スペインが対戦成績で7勝3敗と大きくリードし、直近の公式戦3試合も連勝している一方、クロアチアがスペインに最後に勝利したのは2018年のネーションズリーグまでさかのぼるが、それでもその姿勢は揺るがなかった。
「スペインの選手たちは素晴らしいが、我々は誰も恐れていない。どんな相手にも敬意を払うし、とりわけそれが世界王者であればなおさらだ。個の力を超えて、チームとして非常に強力だ」とコバチッチは報道陣に語った。その上でチームは規律を保つとし、「我々は無謀に突っ込むつもりはない。自分たちのサッカーと、戦うことに集中しなければならない」と付け加えた。
- AFP
連続記録を止めるミッション
この試合の難しさについて反骨心あふれるメッセージでコメントを締めくくったコバチッチは、結果に対して楽観的な姿勢を崩さず、最後に「スペインに勝つことは不可能なミッションではない」と結んだ。両国は今大会を前に、前回大会でのPK戦による失意を払拭しようとしている。クロアチアは準々決勝でフランスに敗れて敗退し、スペインは決勝でポルトガルにPK戦の末に痛恨の敗戦を喫した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。