コバチッチは火曜日にセビージャで行われる大一番を前にメディア対応し、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームを高く評価した。32歳のMFは、自身が世界最高と考える相手とクロアチアが対戦する難しさを認めた。とりわけスペインは今大会初戦でイングランドに3-2で勝利しており、一方のクロアチアは初戦でチェコに2-1の勝利を収めている。

開催国が誇る圧倒的な連続無敗記録について問われると、コバチッチは記録よりもクロアチア自身の目標に集中する姿勢を示した。「彼らが世界王者であり、39試合負けなしであることは分かっている。だが、そこを意識したいわけではなく、自分たちの試合に集中したい。戦い、彼らの最大の武器であるボールを奪おうとしたい。勝ちたい」と、このMFは記者会見で説明した。