このMFの代理人は、依頼人がバルセロナ移籍を望んでいることについて公然と語っており、その決断はすでにベルナベウの首脳陣にも伝えられていると明かした。カタルーニャを希望しているのは、プロとしての野心と敬意によるものとみられ、代理人は、この大型移籍を巡る状況に関わるすべての当事者に対して、選手が誠実でありたいと考えていたことを強調している。

スペインのラジオ局『エル・ラルゲーロ』で、ロドリの代理人パブロ・バルケロは次のように語った。「マドリーには敬意がある。彼らは一流の対応をしてくれたからだ。だからロドリは、自分の決断がバルサ加入であると伝えた」。この発言によってスペインの首都への移籍の可能性は事実上閉ざされ、あとはデコとバルセロナの取締役会がシティの金銭的要求を満たし、この取引を取り逃してライバル勢に再び入り込む余地を与えないようにすることが課題となる。



