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不十分だ！マンチェスター・シティ、ロドリに対するバルセロナの移籍オファーを拒否へ MFはハンジ・フリックとの条件面で合意も
マンチェスター・シティは6500万ユーロの評価額を譲らず
『SPORT』によると、マンチェスター・シティはロドリに対するバルセロナの最初のオファーを拒否する構えだという。すでに選手本人はバルセロナと個人条件で合意しているものの、クラブ間交渉に入ったバルセロナはなお獲得に強い自信を持っている。ただ、プレミアリーグの強豪であるシティは、これまで提示された額を大きく上回る移籍金を求めている。
カタルーニャ勢からの最初の提案は、固定額4500万ユーロに加え、成果連動型のボーナス1500万ユーロとみられている。しかし、シティは要求額を6500万ユーロに明確に設定している。マンチェスターのクラブは、退団を望む選手の移籍を妨げることはめったにないが、この30歳をクラブが定める評価額を下回る金額で手放す考えはない。
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フリックの介入が争いの行方を左右する
バルセロナによるこのMFへの動きは、ハンジ・フリックの直接介入を受けて急速に進展した。報道によると、ドイツ人指揮官は木曜日にロドリと電話で会話し、それが選手にカンプ・ノウでのプロジェクトへ最終的な承認を与えるきっかけとなった。この進展は、移籍金をめぐる意見の相違によりレアル・マドリーの関心が冷え込み始めたタイミングで起きた。
また、マドリーの関心は当初考えられていたほど大きなものではなかったことも明らかになっており、『SPORT』は同クラブのオファーが4000万ユーロにすぎなかったと伝えている。ロドリ陣営は、この低額オファーを首都クラブによる本気のコミットメント不足と受け止めた。その結果、選手は完全にバルセロナへと焦点を移した。
代理人がカタルーニャ移籍希望を認める
このMFの代理人は、依頼人がバルセロナ移籍を望んでいることについて公然と語っており、その決断はすでにベルナベウの首脳陣にも伝えられていると明かした。カタルーニャを希望しているのは、プロとしての野心と敬意によるものとみられ、代理人は、この大型移籍を巡る状況に関わるすべての当事者に対して、選手が誠実でありたいと考えていたことを強調している。
スペインのラジオ局『エル・ラルゲーロ』で、ロドリの代理人パブロ・バルケロは次のように語った。「マドリーには敬意がある。彼らは一流の対応をしてくれたからだ。だからロドリは、自分の決断がバルサ加入であると伝えた」。この発言によってスペインの首都への移籍の可能性は事実上閉ざされ、あとはデコとバルセロナの取締役会がシティの金銭的要求を満たし、この取引を取り逃してライバル勢に再び入り込む余地を与えないようにすることが課題となる。
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財務戦略とスカッドの空き枠
バルセロナは、契約満了まで残り11カ月の選手に対して、総額6000万ユーロに達するパッケージが妥当だと考えている。クラブは、迅速な合意が全員にとって利益になるとシティを納得させるための戦略に取り組んできた。新たな中盤の司令塔を獲得する必要性は、フレンキー・デ・ヨングを巡る継続的なコンディション面の問題によって高まっている。同選手は長引く負傷のため、手術が必要になる可能性もある。
移籍金と選手の給与がもたらす重い財政負担に対応するため、バルセロナは給与総額に大きな余地を生み出している。高額年俸選手の退団により、目玉補強を目指すために必要な柔軟性が確保された。今や注目は両クラブの交渉に集まっている。バルセロナは、このワールドカップ優勝経験者を呼び戻すため、5000万ユーロという自らの上限と、シティの6500万ユーロという要求額の差を埋めようとしている。
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