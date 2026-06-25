Getty Images Sport
翻訳者：
「不十分だ」―アンディ・ロバートソンとスティーブ・クラークがスコットランドの早期帰国を認めた。ブラジルに惨敗し、タータン・アーミーのワールドカップの行方は不透明だ。
クラーク、ワールドカップの夢は終わったと認める
グループCで敗れたスコットランドのクラーク監督は、チームの勝算について厳しい見通しを示した。守備のミスからブラジル代表に3失点。ヴィニシウス・ジュニオールが2得点、マテウス・クーニャが1得点を挙げ、南米の強豪が首位を確定させた。スコットランドは勝ち点3で3位にとどまり、得失点差も大きく悪化した。
試合後、落胆したクラーク監督は「ブラジルのようなチームにチャンスを与えれば罰を受ける。それが起きた」と語った。 このままでは帰国することになるだろう。彼らの攻撃力は分かっていたが、最初の2失点、おそらく3失点目も、すべてこちらが与えてしまった。とはいえ、相手もチャンスを逃し、アンガス・ガンも好セーブを連発した。我々も1、2度チャンスを作ったが、決定的なものはなかった」
- Getty Images Sport
ロバートソンの厳しい見通し
アンディ・ロバートソン主将も、スコットランドが「3位チーム中最上位」に入る見通しについて悲観的だった。ハイチに1-0で勝ったものの、ブラジルに大敗して得失点差が悪化。チーム関係者は「サッカー界の煉獄」と表現した。
「それだけでは不十分だ」とキャプテンは断言した。「我々は十分な成果を上げていない。結果は時が経てば分かる。予想が外れるかもしれないし、もう一度チャンスが巡ってくるかもしれない。これからの数日間は辛く、長く感じられるだろう。これは我々が招いた状況だ。それに向き合わなければならない」
強豪相手で技術的な格差が露呈した
この敗戦は、両国の実力差を浮き彫りにした。スコットランドは奮闘したが、堅いブラジルの守備を破る創造性が足りなかった。ジョン・マクギンはハイチ戦で得点を挙げたが、チームはモロッコ、ブラジル戦ではほとんど脅威を示せなかった。
クラーク監督は「選手たちは本来のレベルに達せず、私は失望している。誰もがそれを理解しているはずだ。 ここ数年このチームを見てきた人なら、我々が本来発揮できるレベルに達していなかったことは明白だ。モロッコとブラジルのフィジカル、パワー、テクニックを見れば、我々も対策を講じる必要がある。世界の舞台で活躍できる若手をより多く輩出できるよう努力しなければならない」
- Getty Images Sport
米国での不透明な状況下での長い待ち時間
運命は他力本願となったタータン・アーミーは、他のグループ戦の結果を待つばかりだ。統計上、決勝トーナメント進出の可能性は急落。遠征ファンは、アメリカでの冒険が早くも終わるのではないかと不安だ。
米国にいるファンへのメッセージを問われたクラーク監督は「ヘッドコーチとして越権行為になるかもしれないが、ファンは最高だ。選手たちが彼らをアメリカに連れてきたことを忘れないでほしい」と語った。 この選手たちがいたからこそ、私たちは自宅でテレビ観戦するだけの人生を避けられた。ファンは選手たちの成果に感謝し、素晴らしい時間を過ごし、国の大使として振る舞っている。その点を忘れないでほしい」