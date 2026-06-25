グループCで敗れたスコットランドのクラーク監督は、チームの勝算について厳しい見通しを示した。守備のミスからブラジル代表に3失点。ヴィニシウス・ジュニオールが2得点、マテウス・クーニャが1得点を挙げ、南米の強豪が首位を確定させた。スコットランドは勝ち点3で3位にとどまり、得失点差も大きく悪化した。

試合後、落胆したクラーク監督は「ブラジルのようなチームにチャンスを与えれば罰を受ける。それが起きた」と語った。 このままでは帰国することになるだろう。彼らの攻撃力は分かっていたが、最初の2失点、おそらく3失点目も、すべてこちらが与えてしまった。とはいえ、相手もチャンスを逃し、アンガス・ガンも好セーブを連発した。我々も1、2度チャンスを作ったが、決定的なものはなかった」