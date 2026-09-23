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「不公平ではない。光栄なことだ！」。ポルトガル代表のファビオ・シルバが、憧れのクリスティアーノ・ロナウドとの競争を拒まない理由
ファビオ・シウバ、ジョルジェ・ジェズスの下でのポルトガル代表再招集を歓迎
ボルシア・ドルトムントのFWファビオ・シルバは、2年間にわたる代表離脱を経てポルトガル代表に復帰したことを喜んだ。プレミアリーグでの以前の経験を糧に、現在はドイツで好調ぶりを示している24歳のFWは、新たに就任したジョルジェ・ジェズス監督の下でプレーすることへの強い意欲を口にした。
ゴンサロ・ラモスやジョアン・フェリックスと熾烈な攻撃陣のポジション争いに直面しているにもかかわらず、ファビオ・シルバは今回の再招集を重要な足がかりと捉えている。
戦術ミーティングでも自身の価値を証明し、代表で継続的に選ばれる存在として地位を築くことを目指している。
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FW、ロナウドのライバル説を否定 CR7は「アイドル」と表現
主将クリスティアーノ・ロナウドと中央の攻撃的ポジションを直接争う難しさについて問われたファビオ・シウバは、このレジェンドと同じチームに入るのは不公平だという見方を否定した。むしろドルトムントのスターは、ロナウドとともにトレーニングできることは自身のプレーを磨くための夢のような機会だと語った。
また、キャンプ中における自身の最大のテーマは、ロナウドの動きとエリートのメンタリティーを学ぶことだと強調した。
「いや、ここにいて彼から学べることの方が大きな喜びだと思う」とファビオ・シウバは述べた。「彼は僕のアイドルだし、ずっと刺激を受けてきた。彼と一緒にいられるこうした機会を望んでいた。彼から学び、自分が何を改善できるのかを知ろうと思っている。彼の価値は誰もが知っているし、彼とここにいられるのは光栄だ」
ジェズスの戦術とギラシーとの連係がドルトムント躍進を後押しする
ジョルジェ・ジェズスの下で過ごした最初の日々を振り返り、ファビオ・シウバは、ベテラン指揮官による濃密な戦術ミーティングと、選手を成長させてきた確かな実績を称賛した。また、ドルトムントでの自身の流動的な攻撃的役割、すなわちターゲットマンのセルー・ギラシと並んで中盤まで下りる形が、ジェズスの戦術的枠組みに合っていると指摘した。
24歳の同選手はまた、少年時代を過ごしたクラブであるFCポルトを早々に、しかも性急に去ったことについて、個人的な後悔も明かした。
「ジョルジェ・ジェズスと一緒に仕事をしたことはこれまでなかったが、彼が成し遂げてきた素晴らしいことについて、僕があらためて説明する必要はない」とファビオ・シウバは説明した。「彼から多くを学びたい。どの選手も彼の下では常に成長してきた。監督はこうした側面を本当に好み、とても多くを理解している。今の地位にいる理由が分かる。大事なのは、耳を傾けて実行することだ」
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フォワードが、ポルトガルが新たなサイクルを築く中で若手に忍耐を求める
ポルトガルの各年代代表をすべて経験してきたファビオ・シウバは、若手選手がA代表へ飛躍するための準備について、U-21代表のルイ・ジョルジェ監督とポルトガルサッカー連盟の功績を称えた。また、新たに台頭する選手たちに対しては、連盟の育成ルートを信頼しつつ、クラブでのパフォーマンスに集中するよう促した。
かつてのチームメートであるフランシスコ・コンセイソン、ペドロ・ネトと再会したことについては、ピッチ上で自然な連係を見せられると指摘した。
ポルトガルは今後の国際試合で、復帰した攻撃の切り札をチームに組み込んでいく考えだ。
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