ボルシア・ドルトムントのFWファビオ・シルバは、2年間にわたる代表離脱を経てポルトガル代表に復帰したことを喜んだ。プレミアリーグでの以前の経験を糧に、現在はドイツで好調ぶりを示している24歳のFWは、新たに就任したジョルジェ・ジェズス監督の下でプレーすることへの強い意欲を口にした。

ゴンサロ・ラモスやジョアン・フェリックスと熾烈な攻撃陣のポジション争いに直面しているにもかかわらず、ファビオ・シルバは今回の再招集を重要な足がかりと捉えている。

戦術ミーティングでも自身の価値を証明し、代表で継続的に選ばれる存在として地位を築くことを目指している。