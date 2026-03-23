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「不公平だ」――レアル・マドリード戦でのアトレティコ勝利を受け、アルヴァロ・アルベロアが、ジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペの両方をベンチに置いた監督の物議を醸す采配に反応
スターの二人組はカメオ出演にとどまった
マドリードは同市のライバルであるアトレティコ相手に3-2の重要な勝利を収めたが、報道の注目はアルベロア監督の選手起用が独占した。ベリンガムが10試合ぶりの復帰を果たし、膝の捻挫から「100％のコンディション」と宣言されたムバッペもいたにもかかわらず、両者ともベンチスタートとなった。 ムバッペは64分にチアゴ・ピタルチと交代で投入され、ベリンガムは10分後にアルダ・ギュレルと交代で出場した。この2人の慎重な起用は、残り9試合でバルセロナに4ポイント差をつけられているマドリードにとって、タイトル争いの重要な局面で行われたものだ。
- AFP
アルベロアが選手選考方針を擁護
試合終了後の記者会見で、アルベロアは世界クラスの才能を持つ選手たちを率いることの難しさについて率直に語った。「それが監督としての私の最大の目標だ。不公平な判断を下し、そのことを自覚すること。なぜなら、選手たちはそれ以上の評価に値するからだ。それが私の目標だ。たとえ不公平な判断を下さなければならないとしても、全員が私の信頼を寄せていると感じられるようにすることだ」とアルベロアは説明した。
フォワード陣の具体的な起用について、彼は次のように付け加えた。「毎日、ベストな11人をピッチに送り出そうとしている。世界最高の選手を擁している以上……当然、さらなる成長を目指すべきだ。キリアンは非常に良いプレーを見せたし、代表チームでももっと出場機会を得られると確信している」
戦術的な難題の解決
ベリンガムの復帰は、アルベロアにとって戦術的な課題となっている。彼はこの22歳の選手を、機能するシステムに再び組み込まなければならない。「彼はかなり長い間戦線離脱していたが、今日のような、そしてムバッペのような回復の勢いが続くことを願っている。 彼（ベリンガム）のために居場所を見つけ、チームメイトとしっかりと連携し、彼が快適にプレーできるようにする必要がある。問題は、彼が多くの面で非常に優秀であることだ。試合の状況に応じて、チームにとって最善の選択をしなければならないこともある」と監督は述べた。
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国際試合期間を経て、シーズン終盤を迎える
国内リーグの試合が中断される中、注目は国際舞台へと移る。ムバッペはフランス代表として、ベリンガムはイングランド代表としてプレーすることになる。これらの試合はワールドカップに向けた重要な準備となるが、アルベロアはスター選手たちが無傷で戻ってくることを願い、不安げに見守ることになるだろう。バルデベバスに戻れば、マドリードは過密なスケジュールに直面することになる。 現在23ゴールでリーガ得点ランキング首位に立つムバッペのコンディション、そしてベリンガムの創造的な影響力が、レアル・マドリードがバルセロナのリードを逆転できるかどうかの決定的な要因となるだろう。
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