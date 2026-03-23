「不公平だ」――レアル・マドリード戦でのアトレティコ勝利を受け、アルヴァロ・アルベロアが、ジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペの両方をベンチに置いた監督の物議を醸す采配に反応

試合終了後の記者会見で、アルベロアは世界クラスの才能を持つ選手たちを率いることの難しさについて率直に語った。「それが監督としての私の最大の目標だ。不公平な判断を下し、そのことを自覚すること。なぜなら、選手たちはそれ以上の評価に値するからだ。それが私の目標だ。たとえ不公平な判断を下さなければならないとしても、全員が私の信頼を寄せていると感じられるようにすることだ」とアルベロアは説明した。

フォワード陣の具体的な起用について、彼は次のように付け加えた。「毎日、ベストな11人をピッチに送り出そうとしている。世界最高の選手を擁している以上……当然、さらなる成長を目指すべきだ。キリアンは非常に良いプレーを見せたし、代表チームでももっと出場機会を得られると確信している」