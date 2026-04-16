マドリード監督は、退場処分について冷静に分析し、主審のスラヴコ・ヴィンチッチがどの選手が警告を受けていたかを把握していなかったと指摘した。また、主審はホームチームの選手に促されてから2枚目のイエローカードを提示し、試合終盤の勝敗を左右したと主張した。

退場の経緯と判定に怒ったアルベロアは「あのようなプレーで退場になるなんて、誰も理解できない。不公平で腹立たしい」と語った。 「主審は選手がすでに警告を受けていたことに気づいておらず、バイエルンの選手たちが『2枚目だ』と伝えに行った。正直、あの行為はイエローカードに値しない。主審がサッカーをしたことがないのか、それとも何なのかは分からないが、警告の状況を把握していないほうがもっとひどい」