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「不公平だ！」――レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、審判がエドゥアルド・カマヴィンガを退場させた判定について、アルバロ・アルベロアが怒りの声を上げた。
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アリアンツでの混乱
ミュンヘンでの第2戦は4-3で敗れ、マドリードの欧州カップ戦は悲劇的に終わった。序盤はアルダ・ギュレルとキリアン・エムバペが得点したが、終了4分前にカマヴィンガが時間稼ぎで2枚目のイエローを受け、流れは一変した。 直後の守備崩壊を突いたディアスとオリゼのゴールでバイエルンが逆転。パリ・サンジェルマンとの準決勝へ進んだ。
審判は「カマヴィンガがすでにイエローカードをもらっていたことに気づかなかった」
マドリード監督は、退場処分について冷静に分析し、主審のスラヴコ・ヴィンチッチがどの選手が警告を受けていたかを把握していなかったと指摘した。また、主審はホームチームの選手に促されてから2枚目のイエローカードを提示し、試合終盤の勝敗を左右したと主張した。
退場の経緯と判定に怒ったアルベロアは「あのようなプレーで退場になるなんて、誰も理解できない。不公平で腹立たしい」と語った。 「主審は選手がすでに警告を受けていたことに気づいておらず、バイエルンの選手たちが『2枚目だ』と伝えに行った。正直、あの行為はイエローカードに値しない。主審がサッカーをしたことがないのか、それとも何なのかは分からないが、警告の状況を把握していないほうがもっとひどい」
傷ついたマドリードのロッカールーム
ピッチ上の論争は別として、この敗退は16度目の欧州タイトルを期待していたチームに深い傷を残した。準々決勝敗退後、アルベロアもベルナベウでの立場を問われたが、クラブの一員としての強気な姿勢は変えなかった。
ロッカールームは深く傷ついている…… バイエルンの戦いは見事だったが、私たちは別の形で負けたかった。審判の判定でこれまでの努力が水の泡となった。私は気にしないし、クラブの決定を尊重する。私はクラブの一員だからだ。」
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レアルの国内復活
マドリードは残り7試合で首位バルセロナに9ポイント差をつけられている。来週火曜日にホームでデポルティーボ・アラベス戦を控えるチームは、再びラ・リーガに集中する必要がある。 なお、アリアンツ・アレーナでの騒動で試合後に審判と対立し退場したギュレルは、欧州大会出場停止の危機にある。ハリー・ケインが好調を維持するバイエルンが3冠を狙う一方、アルベロア率いるチームは「不当な判定」との声も上がるこの事態から立ち直らねばならず、大きな試練に直面している。