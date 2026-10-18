エミリアーノ・マルティネスはチェルシーのGK。土曜日に2-0で勝利したプレミアリーグのエヴァートン戦で負傷し、今朝手術を受けた。ピッチへの復帰は「数週間後」になるという。アルゼンチン代表の34歳は、上顎を骨折。昨日ヒル・ディキンソン・スタジアムで行われた試合の後半に、エヴァートンのDFジャラッド・ブランスウェイトと偶然接触した際に負ったものだ。
Getty Images Sport
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上顎骨骨折：ディブ・マルティネスが今朝手術、現在の容体は
マルティネスはピッチ上で8分間にわたり手当てを受けた後、担架で運び出された。病院に搬送され、脳震盪とも診断された。『ANSA』によると、シャビ・アロンソ監督がその後、明らかにした。2022年のワールドカップ優勝メンバーであるGKは今朝、自身のSNSに病院で撮影した写真をファンへのメッセージとともに投稿した。「メッセージをくれた皆さん、ありがとう。手術はうまくいきました。何より大事なのは、僕たちが勝って無失点に抑えたことです。数週間後には再びピッチに立ちます」
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