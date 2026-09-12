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「一部は面白い。でも……」 キリアン・エンバペが拡散した“独裁者”ミームを批判 レアル・マドリーのスーパースターがファンの「政治的意識」に疑問呈す
エムバペ、「独裁者」との比較を非難
ムバッペが、自身を独裁者として描いたミーム画像が拡散したことを受け、SNS上の荒らしに反論した。この画像は、レアル・マドリーとフランス代表のFWである同選手が完全な軍服姿で写っているもので、さまざまなプラットフォームで広く出回り、27歳の本人は厳しい反応を示した。
このFWはこの流れについて明確な見解を示し、「人々の政治的、そして人間的な意識の欠如を示している」と述べた。画像の正確な出どころは依然として不明だが、一部では、2024年にムバッペがサンドイッチの商品説明に自身の名前を使ったケバブ店のオーナーを訴えた法的紛争に由来するとの見方がある。ほかにも、パリ・サンジェルマンで認識されていた「ディレクター」としての役割や、現在のベルナベウでの影響力を指摘する声もある。
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ユーモアの裏にある深刻なメッセージ
世界で最も広く知られるアスリートの一人という立場にありながら、エムバペはこの比較が持つ重大さに居心地の悪さを感じているようだ。フランス紙『L'Equipe』のインタビューで、その状況の二面性について次のように説明した。「ある意味では面白いことでもある。というのも、一部の人にとっては、ただ楽しんでやっているだけだと感じるからだ。
「だが、あまり面白くない側面もある。なぜなら、歴史を通じてこの種の人々が引き起こしてきた害を、私たちは知っているからだ。
「他人を殺したり、何百万、何千万もの人々に苦しみをもたらした人たちと比較されるんだ。私は人生でそんなことをしたことは一度もないと思う。だから、いろいろな感情が入り混じっている。
「一方では、軽い気持ちでやっていて、あまり深刻に受け止めるべきものではないことも分かっている。だが、人々の政治的、そして人間的な認識の欠如を示しているのかもしれない」
「モブツ」というニックネームとデンベレの役割
ムバッペはまた、フランス代表内で広まりつつあるある特定のニックネームについても言及した。チームメートのウスマン・デンベレが、モブツ・セセ・セコを直接参照した「モブツ」という呼び名を彼につけたと報じられている。故独裁者は1965年から1997年までの長く物議を醸した統治期間中、コンゴ民主共和国の大統領を務め、同国を有名な形でザイールへと改称した。
パリ・サンジェルマン所属選手のユーモアのセンスについて語る中で、レアル・マドリーのエースは、それ以前の批判にもかかわらず笑みを浮かべることができた。「ウスマンは、ちょっと別格だ」と、その呼び名について問われたムバッペは笑いながら語った。「彼がソーシャルメディアで見つけたんだ！ ただふざけているだけさ」
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モウリーニョの焦点は引き続きピッチ上にある
SNSでの騒動がなおも渦巻く中、ムバッペはスペインの首都でジョゼ・モウリーニョの下、ピッチ上のプレーで語っている。フランス代表FWは2026-27シーズンのスタートで圧巻の滑り出しを見せ、レアル・マドリーでの最初の5試合で5ゴールを記録している。
レアル・マドリーの次戦は土曜夜、ホームでのラージョ・バジェカーノ戦だ。モウリーニョはこの一戦でも、エースが得点を重ねることを期待しているはずだ。世間的なイメージを巡る雑音や拡散されたミームがあるにもかかわらず、ムバッペは依然としてマドリー攻撃陣の中心であり続けている。
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