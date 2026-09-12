ムバッペが、自身を独裁者として描いたミーム画像が拡散したことを受け、SNS上の荒らしに反論した。この画像は、レアル・マドリーとフランス代表のFWである同選手が完全な軍服姿で写っているもので、さまざまなプラットフォームで広く出回り、27歳の本人は厳しい反応を示した。

このFWはこの流れについて明確な見解を示し、「人々の政治的、そして人間的な意識の欠如を示している」と述べた。画像の正確な出どころは依然として不明だが、一部では、2024年にムバッペがサンドイッチの商品説明に自身の名前を使ったケバブ店のオーナーを訴えた法的紛争に由来するとの見方がある。ほかにも、パリ・サンジェルマンで認識されていた「ディレクター」としての役割や、現在のベルナベウでの影響力を指摘する声もある。



