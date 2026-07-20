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「一週間中ずっと泣いてたじゃないか！」――アルゼンチンのワールドカップ決勝敗退後、ニコラス・オタメンディがロドリを審判への働きかけで非難
- Getty Images Sport
エンツォのレッドカードが守備を崩す
ニューヨークでのスペイン戦を1－0で落とし、アルゼンチンは王座防衛の夢を絶たれた。スカローニ監督率いるチームは決定力を欠き、90分間無シュートに終わった。さらに93分、フェルナンデスが2枚目のイエローで退場し、連覇への道はさらに厳しくなった。
オタメンディが元チームメイトと対峙する
試合終了のホイッスル後も緊張は続いた。オタメンディと元チームメイトのロドリが口論になった。アルゼンチン代表DFは苛立ちを隠せず、相手側が審判に圧力をかけていたと非難した。
この直言にスペイン人MFは動揺し、「お前もラポルテも1週間ずっと審判の文句を言っていた。それは間違っている。審判と一緒になって泣き言を言うな」と反論した。
ラポルテが大会の判定に異議を唱えた
確執は、ラポルテが試合前に行ったコメントが原因だ。彼は大会を通じて審判の判定の公正さを公然と疑問視していた。
アスレティック・クラブのDFは、ライバルの荒いプレーが十分に罰されていないと主張した。ラポルテは『マルカ』紙にこう語った。「サッカーの荒いプレーは気にならない。審判が適切に判断すれば問題ない。
「最近の試合では、我々を驚かせるような、処罰されずに見逃される行為を目にしてきた。特にアルゼンチン戦では、相手はファウルが多い。このような大きな大会では、それは許されるべきではない。チームのバランスを崩し、フラストレーションを募らせるからだ。
こうした行為を抑制するのは審判の役割だ。1人か2人が許されれば試合は混沌とする。大会開始から我々はフェアであり続けてきた。
「私たちは相手を殴ったり無謀なファウルを犯したりしない。この試合でもそうあるべきだ。だが、判定は審判次第だ。」
- Getty Images Sport
懲戒処分の余波が深刻化している。
ナウエル・モリーナとレアンドロ・パレデスの衝突がきっかけで起きた試合後の乱闘は、ほぼ確実にFIFAの長期懲戒調査を招く。主力選手たちに長期の出場停止が予想される中、スカローニ監督は次の代表戦中断前に守備陣の再構築という大きな課題に直面する。
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