確執は、ラポルテが試合前に行ったコメントが原因だ。彼は大会を通じて審判の判定の公正さを公然と疑問視していた。

アスレティック・クラブのDFは、ライバルの荒いプレーが十分に罰されていないと主張した。ラポルテは『マルカ』紙にこう語った。「サッカーの荒いプレーは気にならない。審判が適切に判断すれば問題ない。

「最近の試合では、我々を驚かせるような、処罰されずに見逃される行為を目にしてきた。特にアルゼンチン戦では、相手はファウルが多い。このような大きな大会では、それは許されるべきではない。チームのバランスを崩し、フラストレーションを募らせるからだ。

こうした行為を抑制するのは審判の役割だ。1人か2人が許されれば試合は混沌とする。大会開始から我々はフェアであり続けてきた。

「私たちは相手を殴ったり無謀なファウルを犯したりしない。この試合でもそうあるべきだ。だが、判定は審判次第だ。」