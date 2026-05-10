試合の中心だったボウエンは試合終了直後、怒りを露わに。ピッチで審判に詰め寄り、その後メディアにも不満をぶつけた。

イングランド代表は、判定基準の不統一を批判し、BBCスポーツの取材に「なぜ過去数週間の似た場面ではゴールが取り消されなかったのか」と疑問を投げかけた。

「よく粘って取り戻した試合だったのに、それを奪われ本当に痛手だ」とウェストハムのスターは怒りを露わにした。「5分も映像を見れば組み合いや引きずり合いは山ほど映る。長く見れば何か見つかるだろう。 正しい判定だと思うか？ いや、違う。悔しい。一貫性はどこにあるんだ？ ファンとして、ゴールを祝ったあと8分待たされ、取り消されるなんてあり得ない。

コーナーキックはフィジカルなプレーが伴う。プレミアリーグはフィジカルなリーグで、だからこそ皆が愛している。 コーナーでは接触は避けられない。あれを反則とすれば、あらゆる引きずり行為をファールとしなければならず、そんな試合は誰も望んでいない。言い訳に聞こえるかもしれないが、先週のブレントフォード戦ではトマス・ソチェクが引きずられてもPKを得られなかった。それなのに、今日は取り消されるなんて。