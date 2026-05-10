Getty Images Sport
翻訳者：
「一貫性なんてどこにあるんだ！？」――ジャロッド・ボーエンは、アーセナル戦でVARの長い確認の末にアディショナルタイムに認められなかったゴールに怒りを爆発させた。
ロンドンのスタジアムで混乱
試合終了間際、ウェストハムは1－1の引き分けで勝ち点1を得たかに見えた。しかし直後、ゴール前の混戦からカラム・ウィルソンが押し込んだ得点がVARで確認され、ホームサポーターの歓喜は短命に終わった。
しかしVARが介入し、ハンドの疑いがあるとして得点を取り消した。アーセナルはレアンドロ・トロサールのゴールで3-0とし、マンチェスター・シティに5点差をつけた。
プレミアリーグはX（旧Twitter）で「VARレビューの結果、主審はウェストハムのゴールを取り消し。背番号19がGKにファウル、直接フリーキック」と説明した。
- AFP
ボーウェンによる審判判断の一貫性訴え
試合の中心だったボウエンは試合終了直後、怒りを露わに。ピッチで審判に詰め寄り、その後メディアにも不満をぶつけた。
イングランド代表は、判定基準の不統一を批判し、BBCスポーツの取材に「なぜ過去数週間の似た場面ではゴールが取り消されなかったのか」と疑問を投げかけた。
「よく粘って取り戻した試合だったのに、それを奪われ本当に痛手だ」とウェストハムのスターは怒りを露わにした。「5分も映像を見れば組み合いや引きずり合いは山ほど映る。長く見れば何か見つかるだろう。 正しい判定だと思うか？ いや、違う。悔しい。一貫性はどこにあるんだ？ ファンとして、ゴールを祝ったあと8分待たされ、取り消されるなんてあり得ない。
コーナーキックはフィジカルなプレーが伴う。プレミアリーグはフィジカルなリーグで、だからこそ皆が愛している。 コーナーでは接触は避けられない。あれを反則とすれば、あらゆる引きずり行為をファールとしなければならず、そんな試合は誰も望んでいない。言い訳に聞こえるかもしれないが、先週のブレントフォード戦ではトマス・ソチェクが引きずられてもPKを得られなかった。それなのに、今日は取り消されるなんて。
ヌノ・サントがVARの運用を厳しく批判
ウェストハムのヌノ・エスピリト・サント監督も主将の意見に賛同し、試合を長時間止めた遅延が進行に悪影響を与えたと語った。
シーズンを通じて判定に疑問を投げ続けてきたポルトガル人監督は、アーセナルを追い詰めていた展開を阻まれたと主張した。
「判定に5分もかかり、勢いとゴールの興奮を失った。説明できない判定で勝ち点を逃し、尊重と一貫性を求める」と語った。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
ウェストハムが敗北の痛手をなめる中、この判定はアーセナルにとって大きな救いとなった。ミケル・アルテタ監督率いるチームは、序盤にベン・ホワイトが膝の重傷で退場した後も、終盤に勢いを増したハマーズの攻勢を抑え込むのに苦戦していた。
この1-0の勝利でアーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ優勝に王手。残りは降格が決まったバーンリーとクリスタル・パレス戦のみ。一方、ウェストハムは18位で17位トッテナムに1点差。残り2試合はニューカッスルとリーズだ。