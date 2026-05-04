主審はVAR映像を確認し、レッドデビルズの得点を認めた。マンチェスター・ユナイテッドは2-0で前半を折り返したが、リヴァプールは後半になってからようやく攻撃を強化した。

試合後、スロット監督は問題となったハンドには触れず、別の判定に不満を示した。「先週、我がチームのGKが倒れても試合が止まらなかった。 今日はマンチェスター・ユナイテッドの選手がピッチ外で倒れた際、私たちがプレーを続けたがっていたのに審判が試合を止めた」とLFC監督は不満を漏らした。

こうした判定はシーズンを通じて続いているとし、「どの試合でも我々に不利だ。一貫した傾向だ」と主張した。