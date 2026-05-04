レッズが2―3で敗れた試合では、主審のダレン・イングランドが何度も注目された。特に議論を呼んだのは、ユナイテッドの2点目直前にフォワードベンジャミン・セスコが指でボールに触れたとされるハンドの判定だ。
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「一貫したパターンだ」。リヴァプールのアルネ・スロット監督は、敗戦後に審判と自チーム選手を痛烈に批判した。
主審はVAR映像を確認し、レッドデビルズの得点を認めた。マンチェスター・ユナイテッドは2-0で前半を折り返したが、リヴァプールは後半になってからようやく攻撃を強化した。
試合後、スロット監督は問題となったハンドには触れず、別の判定に不満を示した。「先週、我がチームのGKが倒れても試合が止まらなかった。 今日はマンチェスター・ユナイテッドの選手がピッチ外で倒れた際、私たちがプレーを続けたがっていたのに審判が試合を止めた」とLFC監督は不満を漏らした。
こうした判定はシーズンを通じて続いているとし、「どの試合でも我々に不利だ。一貫した傾向だ」と主張した。
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スロット監督が選手を非難：「情けない失点だ」
とはいえ、47歳の彼は自チームの責任も免れなかった。 「2失点はハンドではなく、不用意なボールロストと1対1の対応不足だ」とスロット監督は語った。レッズは「多くの場合、相手より優位」ながら、今年「馬鹿げた失点」を繰り返していると指摘した。
1、2人の集中力が切れて簡単に失点していると指摘し、「そこを修正しなければならない。審判の判定が不利なことも多いが、自分たちでコントロールできる部分だ」とオランダ人監督は語った。
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リヴァプール、チャンピオンズリーグ出場は濃厚
マンチェスター・ユナイテッドとの伝統の一戦で、リヴァプールは90分間劣勢だった。前半に先制されたが、ドミニク・ソボスライとコディ・ガクポのゴールで同点に追いつく。しかし終盤、コビー・マイヌーに決勝点を許し、ユナイテッドが勝利した。
この敗戦でリヴァプールは4位のまま。6位とは6ポイント差があり、CL出場権を失う可能性は理論上のみだ。