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「一線を越えた」――UEFAは、USMNTのスター選手フォラリン・バログンのレッドカード出場停止を解除したFIFAの「前例のない、理解不能で、正当化できない決定」を非難した。
UEFA、「正当化できない」判定について沈黙を破る
2026年W杯を揺るがす公式声明でUEFAは、バログンの1試合出場停止を1年間猶予したFIFAの決定を批判した。このFWは32強戦で米国がボスニア・ヘルツェゴビナに勝った試合で一発退場し、通常なら即1試合停止となるはずだった。 しかしFIFAが介入し、処分を1年間猶予すると決定。この判断がサッカー界の権力者たちの対立を招いた。
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ワールドカップの公正性が疑問視されている
UEFAは、自動出場停止は競技の根幹であり、気まぐれや政治圧力に左右されるべきではないと主張した。UEFAは声明で「昨日、フォラリン・バログン選手へのレッドカードで科された1試合の自動出場停止を1年間猶予するという決定は、一線を越えた」と述べた。
サッカーは他のスポーツと同様、ルールに支えられており、それが公正で誠実かつ透明性のある競技の基盤となっている。ルールには解釈の余地がある場合もあるが、今回のケースではそうではない。
レッドカードによる1試合の自動出場停止は裁量の余地がなく、権限機関の追加決定も不要です。これは規則に組み込まれた原則であり、例外は認められません。大会中に複数の選手が同様の処分を履行している最中であることから、なおさらです。
規則の確実性が守られなければ競技の公正性が脅かされ、大会の信頼性も損なわれる。今回の決定は先例となり、今後同様の事態が発生した際に同等の措置が求められ、大会の健全性に悪影響を及ぼす。
サッカーが世界中で愛されるのは、美しく、どこでも同じルールでプレーされるからだ。大会は孤立しておらず、ましてやワールドカップなら、競技全体に大きな影響を与える。
「我々は、このような前例のない、理解不能かつ正当化できない決定に対し、強い不信感を表明する。」
ルーニーとトゥヘルも批判に加わった
この裁定に怒っているのはUEFAだけではない。元イングランド代表主将ウェイン・ルーニーもBBCで「まったくの恥さらし」と批判し、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は恥じるべきだと語った。「これはまったくの恥さらしだ。本当にそう思う。
レッドカードを無効にするべきで、そうすれば彼はプレーできる。1年間の出場停止などというのはまったく恥ずべき事態だ。インファンティーノ会長はこれを恥じるべきだ。
「この試合のスポーツマンシップが問われている。もし私がアメリカの対戦相手だったら、絶対に激怒するだろう。あらゆる点で間違っている。今夜、イングランドやメキシコの選手としてプレーしていてレッドカードをもらったとしたら、次の試合に出場できると期待するだろうか？ どこまでが許容範囲なのか？」
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督もメキシコ戦勝利後に皮肉を交えて批判した。判断の一貫性欠如に不満を示し、誰がどんな根拠で決定を覆すのか疑問を呈した。さらに、DFジャレル・クアンサが退場した件について、ハリー・ケインがドナルド・トランプ前大統領に助けを求める冗談も飛んだ。
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米国男子代表、ベルギー戦へ準備万端
激しい論争が続く中、バログンはシアトルでのベルギー戦に出場できることになった。報道によると、FIFAの介入はトランプ氏からインファンティーノ氏への電話がきっかけで、大会の公正性への疑念はさらに強まっている。
ベルギー王立サッカー協会は驚きを表明し、レッドカードによる出場停止は毎回の調整会議で確認されていると指摘した。共催国がエースストライカー起用へ準備を進める中、審判団と運営への圧力は沸点に達しており、FIFAが公平性の評判を取り戻せるか世界が注目している。
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