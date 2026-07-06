「一線を越えた」――UEFAは、USMNTのスター選手フォラリン・バログンのレッドカード出場停止を解除したFIFAの「前例のない、理解不能で、正当化できない決定」を非難した。

UEFAは、自動出場停止は競技の根幹であり、気まぐれや政治圧力に左右されるべきではないと主張した。UEFAは声明で「昨日、フォラリン・バログン選手へのレッドカードで科された1試合の自動出場停止を1年間猶予するという決定は、一線を越えた」と述べた。

サッカーは他のスポーツと同様、ルールに支えられており、それが公正で誠実かつ透明性のある競技の基盤となっている。ルールには解釈の余地がある場合もあるが、今回のケースではそうではない。

レッドカードによる1試合の自動出場停止は裁量の余地がなく、権限機関の追加決定も不要です。これは規則に組み込まれた原則であり、例外は認められません。大会中に複数の選手が同様の処分を履行している最中であることから、なおさらです。

規則の確実性が守られなければ競技の公正性が脅かされ、大会の信頼性も損なわれる。今回の決定は先例となり、今後同様の事態が発生した際に同等の措置が求められ、大会の健全性に悪影響を及ぼす。

サッカーが世界中で愛されるのは、美しく、どこでも同じルールでプレーされるからだ。大会は孤立しておらず、ましてやワールドカップなら、競技全体に大きな影響を与える。

「我々は、このような前例のない、理解不能かつ正当化できない決定に対し、強い不信感を表明する。」