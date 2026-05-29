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一石二鳥！プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇は、ミケル・アルテタにアーセナルとの契約延長を再考させるか、それともアルセーヌ・ヴェンゲルに倣いたいという意欲を掻き立てるか？
アーセナル監督アルテタが獲得したタイトル
アーセン・ベンゲルの後継者として苦戦するウナイ・エメリを見て、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で働いていたアルテタは2019年12月にエミレーツ・スタジアムへ復帰した。
指導経験はなかったが、すぐに適応し2020年にFAカップとコミュニティ・シールドで優勝した。
6年連続でCL出場を逃したチームを再建し、本命候補に返り咲かせた。だが直近3年はシティ、リバプールに次ぐ2位止まりだ。
チームとアルテタの「度胸」やタイトル獲得能力には疑問が残った。 しかし2025-26シーズン、アーセナルは2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来となるプレミアリーグ制覇を達成。さらにヨーロッパカップの決勝でもパリ・サンジェルマンと対戦し、大陸制覇の機会を迎えている。
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2連勝すれば、アルテタ監督は今後の采配を熟考するだろうか？
アーセナルは初めてこの象徴的なトロフィーを掲げようとしている。もし実現しても、2027年夏まで契約が残るアルテタ監督が新挑戦を求めるかは不明だ。
この疑問をパーラーに投げると、アーセナルレジェンドはSpreadex Sportsとの提携でGOALに語った。「私はその意見に同意できない。彼がクラブを率いた過程、初期の困難、クラブが彼を見捨てなかったことを考えれば」。
エドゥとも話し合ったが、クラブが彼を支え続けたことを覚えている。困難を乗り越え成功したこの事実こそ、誰もが大切にするものだ。
監督を交代させるのは簡単だ。しかし人を信じ、支え、リソースを与え、困難を乗り越えてタイトルを取った物語は格段に素晴らしい。プロジェクトへの信念と安定性が、本当に機能すると証明されるのだ。」
アルテタは北ロンドンでウェンガーのような長期政権を築けるか？
アーセナルの共同会長ジョシュ・クロンケ氏は、アルテタ監督との契約更新が「最優先事項」だと述べた。取締役会やファンは、44歳の同監督がウェンガー氏のように長期にわたってチームを支えることを期待している。
ウェンガーの22年に迫る長期政権の可能性を問われた元選手パーラーは「なぜ不可能だと言うのか。アルテタがもたらした安定はアーセナルのDNAであり、各大会で戦う基盤だ」と語った。
ここ数年の安定感が今年も続いているのは素晴らしい。今年就任したスポーツディレクター、アンドレア・ベルタも補強で厚みを持たせた。クラブが適切に運営されている証拠であり、この方向性を続けてほしい」
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ハンガリーで歴史的チャンピオンズリーグ優勝が決まる
アーセナルがタイトル獲得の可能性を残す中、アルテタ監督は自身の去就について「シーズンが終わるまで話さない」と繰り返してきた。
その時点はPSG戦後のブダペストで訪れる。ハンガリーでの熱狂的祝賀の後、移籍市場が開く前に契約面でも朗報が期待される。