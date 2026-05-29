一石二鳥！プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇は、ミケル・アルテタにアーセナルとの契約延長を再考させるか、それともアルセーヌ・ヴェンゲルに倣いたいという意欲を掻き立てるか？

アーセン・ベンゲルの後継者として苦戦するウナイ・エメリを見て、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で働いていたアルテタは2019年12月にエミレーツ・スタジアムへ復帰した。

指導経験はなかったが、すぐに適応し2020年にFAカップとコミュニティ・シールドで優勝した。

6年連続でCL出場を逃したチームを再建し、本命候補に返り咲かせた。だが直近3年はシティ、リバプールに次ぐ2位止まりだ。

チームとアルテタの「度胸」やタイトル獲得能力には疑問が残った。 しかし2025-26シーズン、アーセナルは2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来となるプレミアリーグ制覇を達成。さらにヨーロッパカップの決勝でもパリ・サンジェルマンと対戦し、大陸制覇の機会を迎えている。