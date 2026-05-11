「一生忘れられない一日」：ハンス・フリック、FCバルセロナで感無量のひとときを過ごす

その直前、ラミン・ヤマルらバルサの選手たちは監督を空中に投げ上げていた。しかし、優勝トロフィー授与式では、フリックは傍観者のように立ち、次々と駆け寄る祝福者たちから温かい抱擁を受けていた。クラブ全体が彼と共に悲しみ、喜びを分かち合った。バルサは「私にとって家族のような存在だ」と、元ドイツ代表監督は語った。

レアル・マドリード戦（2-0）で黒いセーターを着てベンチに座っていたフリックは、試合後、記者会見でこの日の出来事を語った。 「今朝、母から父の死を知らせる電話を受けました。胸にしまっておくか、伝えるべきか考えました」と明かした。フリックはまず選手たちに告げ、彼らの反応を「決して忘れません」と語った。その後、一般にも公表し、バルセロナに残った。