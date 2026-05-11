カンプ・ノウ上空に花火が上がり、優勝祝賀会が始まった。ハンジ・フリックは涙を浮かべ空を見上げた。父の死、そして「エル・クラシコ」でのバルセロナとの優勝。61歳の彼は、激動の数時間に圧倒されていた。 その後、フリックはスタジアムのマイクでファンに語った。「今日はつらい一日だった。だが、決して忘れない日にもなった」。
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「一生忘れられない一日」：ハンス・フリック、FCバルセロナで感無量のひとときを過ごす
その直前、ラミン・ヤマルらバルサの選手たちは監督を空中に投げ上げていた。しかし、優勝トロフィー授与式では、フリックは傍観者のように立ち、次々と駆け寄る祝福者たちから温かい抱擁を受けていた。クラブ全体が彼と共に悲しみ、喜びを分かち合った。バルサは「私にとって家族のような存在だ」と、元ドイツ代表監督は語った。
レアル・マドリード戦（2-0）で黒いセーターを着てベンチに座っていたフリックは、試合後、記者会見でこの日の出来事を語った。 「今朝、母から父の死を知らせる電話を受けました。胸にしまっておくか、伝えるべきか考えました」と明かした。フリックはまず選手たちに告げ、彼らの反応を「決して忘れません」と語った。その後、一般にも公表し、バルセロナに残った。
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フリックがバルセロナに新時代をもたらし、マドリードからも称賛の声。
選手やファンは、この決定にフリックへ愛を寄せた。ラフィーニャは「サッカーは大きな家族だと言われるが、私にとってフリックは父親だ」と語った。ペドリは「彼のためにタイトルを取った」と言い、パウ・クバルシも「この優勝はフリック一家全員のため」と語った。
バルセロナでの2年間で5つ目のタイトルとなり、2028年までの契約延長も目前だ。 スペイン紙『エル・ムンド・デポルティーボ』は「フリックはバルセロナ到着以来、受けた愛情を決して忘れないだろう」と伝えた。マドリードの『マルカ』も「フリックは成果と振る舞いで新時代を切り開き、クラブと一体となっている」と称えた。
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フリックは涙をこらえ、バルセロナで記念すべき記録を目指す
クラブ全体が彼を支えた。264回目のダービー前、スタジアムはクラシック音楽が流れ黙祷。両チームは喪章を着けてプレーした。フリックは涙をこらえ、ファンは彼の名を叫んだ。彼は「カンプ・ノウでこれほど愛を感じたことはない」と語った。
それでもフリックの野心は止まらない。今季は3勝して100点を突破し、来季はチャンピオンズリーグ制覇を狙う。その前に、彼はこの感情的な5月10日を消化しなければならなかった。「この日を決して忘れない。決して。 バルセロナで本当に幸せだ。ここでのすべては家族のようなものだ」と会見の最後に語った。