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Ryan Tolmich

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「一生忘れられないもの」――ワールドカップ優勝の喜びとは？ ユルゲン・クリンスマン、カカ、マリオ・ゲッツェが語る

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スペイン 対 アルゼンチン
アルゼンチン

ワールドカップ優勝経験者のユルゲン・クリンスマン、カカ、マリオ・ゲッツェ、カルレス・プジョルが、GOALの取材に答えた。彼らはトロフィーを掲げたときのプレッシャーと安堵、そしてその経験が後に与えた影響を語った。

フェラン・トーレスがワールドカップ優勝を決めるシュートをゴール上部に突き刺した瞬間、彼はサッカー界でも最も限られたメンバーの仲間入りを果たした。ワールドカップ決勝で延長戦の決勝ゴールを決めたのは、彼を含めて現存する選手ではジェフ・ハースト、アンドレス・イニエスタ、マリオ・ゲッツェの3人だけだ。サッカー界最大の舞台で、このスポーツ最大のトロフィーを勝ち取る瞬間に訪れる高揚感を味わったのは、彼らだけである。

「イニエスタにも聞いてみるといいよ」と、トーレスがその仲間入りを果たす1カ月前、ゲッツェはGOALに笑いながら語った。

12年たった今も、ゲッツェは2014年のあの瞬間について毎日尋ねられる。当時22歳だった彼は、ブラジルでの一夜で伝説となり、人生で最も重要なゴールを決めた。 その夜、彼は母国に優勝をもたらした。アルゼンチンは、ゴッツェが113分に決勝点を挙げる7分前、トーレスに先制されていた。

「振り返れば」と彼は言う。「もう12年も前のことだからね。時間が経つにつれて、記憶も少しぼやけてくるよ」

これまで497人の選手だけがその大きな金色のトロフィーを手にした。日曜、スペイン代表26人が加わり、歴史的なクラブの仲間入りを果たした。何千人もの選手が夢破れ、何百万人もの子供たちがトロフィーを掲げる自分を想像しながらボールを追った。その感覚を知るのはごくわずかで、体験した者でさえ言葉に困る。

なぜなら、ワールドカップは単なるトロフィーではないからだ。達成と希望の象徴であり、国を一つにし、成功を証明し、歴史に名を刻む。ピッチ上の選手にも、テレビ観戦する人々にも、人生の軌道を変える瞬間なのだ。 自分のチームが優勝した瞬間、誰もがその場にいた場所を覚えている。そして、幸運にもトロフィーを掲げた選手たちは、夢が叶った瞬間の感覚を今も鮮明に覚えている。

「実際にチームとともにワールドカップを制したとき、それが一生自分とともにあると実感する」と1990年に西ドイツ代表として優勝したユルゲン・クリンスマンはGOALに語った。 「子どもの頃、ボールを蹴りながら『いつかワールドカップで優勝するぞ』と想像していた。だが実際に自分が優勝するチャンスが来たとき、その感覚は想像できなかった」

では、その瞬間とは一体どのようなものなのか。以下では、世界最大のトロフィーを手にした選手たちの言葉から、人生がどのように変わるのかをみていく。

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    「訓練では身につかないもの」

    ブラジルにとって、ワールドカップ優勝は「夢」ではなく「当然の期待」だ。セレソンは「黄金世代」の系譜を受け継ぎ、新星が生まれるたびに重圧にさらされる。

    2002年に脚光を浴びたカカもそうだった。当時20歳の彼は日韓大会で代表最年少。しかし出場はわずか18分だった。

    「ロナウジーニョ、ロナウド・フェノメノ、リヴァルドがいた」と彼はGOALに語った。「毎日彼らの姿を見ていた。トレーニング、プレー、振る舞いすべてを吸収したかった。彼らは僕の師だった」

    その師匠たちはブラジルを栄光へ導き、決勝でドイツを破って5つ目の星をユニフォームに刻んだ。カカはその瞬間を今も鮮明に覚えている。

    「信じられない」

    しかし大会が進むにつれ、出場機会のない20歳の若者にも、その重圧は耐えがたいものとなった。

    「奇妙なことに、それはトレーニングで身につけられるものではないんだ」とカカは言う。「ワールドカップでプレーするためのトレーニングなんてできない。精神面、肉体面、技術面など、最善の準備はできるが、満員のスタジアムでアルゼンチンやフランスといった相手と対戦する状況を、トレーニングで再現することはできない。その状況にどう対処できるかは、誰にも分からないんだ。」

    ゲッツェもその重圧を覚えている。2014年ドイツ対アルゼンチン決勝前、彼はそれを強く感じた。88分、途中出場としてピッチに立った瞬間を鮮明に記憶している。両チームが勝ち越し弾を狙う中、交代を命じられた際、レーヴ監督は彼にこう言った。「メッシより優れていること、そしてワールドカップの勝敗を決められることを世界に示せ」

    ゲッツェはその期待に応え、113分に決勝点を奪った。その一撃は今もサッカー史上に残る名シーンとして語り継がれる。ゴール直後、彼に湧き上がった感情は喜びではなく重圧だった。やがて安堵が体を包んだ。

    「こういう場面は準備できない」と彼はGOALに語った。「多くのことは本能だ。特にこういう場面ではね。結局、ディフェンダーがいるか、GKが飛び出すか、そういうことが重要になる。つまり、その一瞬には多くの要素が絡み合っているんだ。 すべては本能だ。ゴールを決めた瞬間、深くは考えない。時間が過ぎ、仲間が抱きつき、騒音が響く――頭では整理できない。

    試合終了のホイッスルは安堵でした。ゴールを決めた喜びはあっても、まだ10分プレーし続けなければなりません。最終的にホイッスルが鳴ったときに、本当にほっとしたんです。」

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    今、最も注目されている人物であること

    ゲッツェのあの有名な瞬間は、何度も繰り返し再生されてきた。アンドレ・シュールレからのドリブル、ペナルティエリアへのクロス、胸トラップ、そしてセルヒオ・ロメロを破るシュート。一生に一度の連鎖だった。すべての選手が夢見る瞬間だった。

    この12年間、ゲッツェはその瞬間を何度も思い返してきた。考えれば考えるほど、あのほんの一瞬、サッカーの神様が自分に微笑んだのだと感じる。長年の努力と幸運が重なり、彼はチャンスをものにした。

    同時に、その裏側も頭に浮かぶ。そして、一つの結論に至る。W杯を制するには運も必要だが、その瞬間が来たら最大限に活かすことが何よりも大切だ。

    「僕は途中出場だった」と彼は言う。「もし90分にメッシがゴールを決めていたら、1-0でアルゼンチンが勝ち、僕たちは帰国していた。そうなれば、話はまったく違っていた。何が起こり得たかを考えなければならない。今、あのゴールについて語っているが、もしあの瞬間がなければ、僕たちは今ここに座ってインタビューすることはなかっただろう。 どちらに転んでもおかしくない状況だった。負けていたら僕は悲しみに暮れて帰国し、決勝で1分だけ出場しただけで終わっていたかもしれない。でも今はこうして12年後にインタビューを受けている。

    準決勝も準々決勝も出ていない。負けていたかもしれない。でも決勝で30分出てゴールを決めた。だから今もこの話ができるんだ」

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    成果の理解

    ゲッツェとドイツが優勝する4年前、スペインも初優勝を遂げた。今世紀唯一の初優勝国であり、最も新しくワールドカップを制した国でもある。

    2010年決勝でオランダを相手に終盤のゴールで勝利した。得点者はアンドレス・イニエスタ。その一撃は単なるゴールではなく、国史に刻まれる瞬間だった。

    その栄冠は、2008年と2012年のユーロ制覇で築いた「ティキ・タカ」王朝の集大成だった。2010年の夏はスペインサッカーの最高峰として唯一無二の存在だったが、今週日曜、ラ・ロハがアルゼンチンを破り2度目の優勝を果たしたことで状況は一変した。

    「ワールドカップ優勝は夢の実現だ」と2010年スペイン代表DFカルレス・プジョルはGOALに語った。「さらに、ユーロ直後にこのタイトルを取ったことが重要だ。スペインサッカーの歴史が変わり、代表レベルでの最高到達点に到達した」

    ゲッツェは自分が世界王者になったと実感した瞬間を覚えている。それは有名な決勝ゴールを決めた瞬間でも、トロフィーを掲げた瞬間でも、ロッカールームにいた瞬間でもなかった。

    彼にとっての真の瞬間は、数日後、チームメイトとともにブラジルを離れベルリンに戻ったときだった。そのとき初めて、彼らは自分の達成したことの重みを感じた。

    「その深遠さ、あの瞬間に何が起きたのか、そしてゴールを決めたことさえも、理解するには数日かかると思う」と彼は語る。「その瞬間は、ただその場に浸っているだけなんだ。 家族や友人と祝った後、ベルリンへ戻る。その2〜4日の間に多くのことが起こる。休暇に入り、『さて、何が起きたんだ？』と振り返る時間ができる。それでも、それが人々や私たち、そして私個人にとって何を意味していたのかを理解するには、数週間から数か月かかるんだ。」

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    対外政治

    1990年、クリンスマン率いる西ドイツ代表が優勝しイタリアから帰国したとき、空気はどこか非現実的だった。

    ベルリンの壁崩壊からわずか数カ月後、公式統一は10月まで先だったものの、彼らは感情的に一つになりつつある祖国へ帰還した。クリンスマンとチームメイトは大会を通じてその変化を実感していた。

    「1990年の我々は、新しいドイツそのものを体現するチームだった」と彼は語る。

    彼は数千人の東ドイツサポーターがイタリアまで駆けつけ、チームがサッカーの枠を超えた存在になっていることを痛感したと振り返る。

    「僕たちは試合に出ていたが、大会を通じて、これは自分たち個人よりもはるかに大きなものだと理解した。本当に理解しがたいことだ。あまりにも巨大だからね」

    彼にとってそれは極めて個人的な出来事でもあった。父は第二次大戦後に東ドイツから西へ移り、母と出会い、家族の大半は分断の向こう側に残った。多くのドイツ人家庭が同じ経験をした。

    「ワールドカップの7か月前、突然ドイツは再び一つになった。その状況を経験しただけで、私たちにはすでに非常に強烈な体験だった」

    政治的背景も無視できなかった。準決勝でアルゼンチンがイングランドと対戦した際、フォークランド紛争が再注目され、大会にさらに重みをもたらした。

    クリンスマンたちにとって、西ドイツ代表として戦ったことが大きな意味を持った。決勝で勝利した瞬間、その成果がピッチの外でも響いていると理解した。フランクフルトには50万～100万人のファンがチームを迎え、10月の公式統一前に、優勝が統一の象徴となっていた。

    「当時、我々は才能あふれる代表チームにいた。素晴らしいリーダー、ロタール・マテウスと、名監督フランツ・ベッケンバウアーがいた」とクリンスマンは語る。「私もそのプロジェクトの一員だった。あの時代は多様な視点で過ごし、感じ方は人それぞれだったからこそ、忘れられないものになった。

    「そして実際に優勝まで果たしたことで、ドイツは再び世界と歩み始め、笑顔を取り戻したのです。」

  • FBL-WC-2014-GER-FANSAFP

    「標準ではない」

    カカは通算3回のワールドカップに出場した。今では、2002年の初優勝のあと、自分は少し世間知らずだったと認める。彼は「これからもずっと2002年のようなものだろう」と考えていた。しかし、それは大きな間違いだった。

    2006年と2010年は準々決勝で敗退。その苦い経験が、元MFの2002年への思いを一層強めた。敗北を通じて、彼は2002年にチームが成し遂げた偉業の重みを知った。

    「2006年と2010年も優勝が期待されていた」と彼は語る。「でも、私にとって大切なのは、ワールドカップに出場し、そこで勝つことがどれほど難しいかを理解することでした。2002年、20歳の私は、ただ行って優勝できると思っていました。

    毎年ワールドカップに出場し、勝ち取ることがどれほど大変か、そして自分の実績の中にワールドカップがあることがどれほど大きな意味を持つかを痛感するようになった」

    その後、カカはセリエA、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、バロンドールも制した。一方、ゲッツェにとって22歳で迎えたW杯の瞬間がキャリアの頂点だった。ドイツ代表では通算66試合に出場したが、2014年以降は25試合にとどまった。 ゲッツェにとって最高の瞬間はキャリアの非常に早い時期に訪れたが、それ以上に素晴らしい瞬間があっただろうか？

    「あの瞬間を経験し、味わったが、その後、自分なりの視点を見出さなければならなかった」と彼は語る。「それには時間がかかったと思う。 当時22歳だった私はバイエルンでプレーし、多くのタイトルとW杯優勝を経験した。プロ5年目で到達したそのレベルを、10年や15年維持し続けるのはほぼ不可能だ。

    だが、若くして最高の瞬間を早くに経験することは、若い選手にとって受け入れがたい。ゲッツェが乗り越えなければならなかった課題だ。

    「それは時間をかけて学んだことですが、今振り返れば大きな助けになりました」と彼は語る。「ブラジルでの絶頂期から多くを学びましたが、同時にそれが基準ではないことも理解しました。4年ごとにワールドカップ決勝で得点できるわけではないのですから。」

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    「あなたから決して離れることのないもの」

    実のところ、ワールドカップは4年ごとに優勝する必要はない。一度の優勝で人生は変わる。トロフィーを掲げた瞬間、人生は劇的に変わる。その功績は一生つきまとい、決して奪われない。

    「世界中を旅すると、『私がワールドカップで優勝したとき、あなたもそこにいましたね』と声をかけられる」とクリンスマンは語る。 「90年にあなたがワールドカップで優勝したとき、僕はこんなことをしていた」と言われると、今でも「うわっ、何これ？」という気持ちになります。アジアでもアフリカでも南米でも、サッカーファンの頭にはいつもその記憶があります。彼らは当時、どこにいて何をしていたかを覚えているんです」

    時が経つほど、その記憶は薄れる。大会後、チームは解散し、選手たちはクラブへ戻る。次の代表戦ではメンバーも変わる。全員が再会するのは、年月とともに難しくなる。頂点に立つ者ほど、それは難しい。

    だからこそ、小さな交流が大切だ。ゲッツェはそう語る。短い再会が、思い出話と笑いにつながる。

    結局のところ、一番心に残るのは人間関係と思い出作りなんだ。今振り返ると、合宿の雰囲気や選手たち、チーム内の化学反応が大きな支えだった。

    「みんなそれぞれの人生を歩んでいる。現役を続ける者も、引退した者も、海外に移る者もいる。でも、それはいつだって良いことだ。この瞬間が、みんなをつなぐんだ。全員を集めるのは確かに難しいが、結局のところ、その大会やあの瞬間、そしてそこで築いた人間関係や、仲間たちと作り上げた思い出とのつながりの方が、ずっと大切なんだ。」

    結局、手元に残るのは思い出と絆だ。トロフィーはいつか次のチームが手にし、4年ごとに新しい選手たちが自分たちだけの感動を味わう。スポーツはそうやって前へ進む。

    だが、人々はそうではない。W杯制覇は人生を再定義し、その影響は一生消えない。

    「それは決して自分から離れることのないものだと自覚するようになる」とクリンスマンは言う。「数日間の祝賀会が終わり、休暇を取ってクラブに戻っても、その感覚は理解できる。チームで成し遂げたことは、永遠にそこにある。」


    この記事にはトム・ハインドルも取材協力した。