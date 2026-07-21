フェラン・トーレスがワールドカップ優勝を決めるシュートをゴール上部に突き刺した瞬間、彼はサッカー界でも最も限られたメンバーの仲間入りを果たした。ワールドカップ決勝で延長戦の決勝ゴールを決めたのは、彼を含めて現存する選手ではジェフ・ハースト、アンドレス・イニエスタ、マリオ・ゲッツェの3人だけだ。サッカー界最大の舞台で、このスポーツ最大のトロフィーを勝ち取る瞬間に訪れる高揚感を味わったのは、彼らだけである。

「イニエスタにも聞いてみるといいよ」と、トーレスがその仲間入りを果たす1カ月前、ゲッツェはGOALに笑いながら語った。

12年たった今も、ゲッツェは2014年のあの瞬間について毎日尋ねられる。当時22歳だった彼は、ブラジルでの一夜で伝説となり、人生で最も重要なゴールを決めた。 その夜、彼は母国に優勝をもたらした。アルゼンチンは、ゴッツェが113分に決勝点を挙げる7分前、トーレスに先制されていた。

「振り返れば」と彼は言う。「もう12年も前のことだからね。時間が経つにつれて、記憶も少しぼやけてくるよ」

これまで497人の選手だけがその大きな金色のトロフィーを手にした。日曜、スペイン代表26人が加わり、歴史的なクラブの仲間入りを果たした。何千人もの選手が夢破れ、何百万人もの子供たちがトロフィーを掲げる自分を想像しながらボールを追った。その感覚を知るのはごくわずかで、体験した者でさえ言葉に困る。

なぜなら、ワールドカップは単なるトロフィーではないからだ。達成と希望の象徴であり、国を一つにし、成功を証明し、歴史に名を刻む。ピッチ上の選手にも、テレビ観戦する人々にも、人生の軌道を変える瞬間なのだ。 自分のチームが優勝した瞬間、誰もがその場にいた場所を覚えている。そして、幸運にもトロフィーを掲げた選手たちは、夢が叶った瞬間の感覚を今も鮮明に覚えている。

「実際にチームとともにワールドカップを制したとき、それが一生自分とともにあると実感する」と1990年に西ドイツ代表として優勝したユルゲン・クリンスマンはGOALに語った。 「子どもの頃、ボールを蹴りながら『いつかワールドカップで優勝するぞ』と想像していた。だが実際に自分が優勝するチャンスが来たとき、その感覚は想像できなかった」

では、その瞬間とは一体どのようなものなのか。以下では、世界最大のトロフィーを手にした選手たちの言葉から、人生がどのように変わるのかをみていく。