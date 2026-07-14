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「一生に一度のチャンス！」――イングランドがワールドカップ準決勝でアルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシと対戦する中、ニコ・オライリーはこの「挑戦」を楽しみにしている
イングランド、メッシ戦へ準備万端
ワールドカップ準決勝でイングランドがアルゼンチンと対戦する際、オライリーはサッカー界屈指の難題に直面する。両チームが決勝進出をかけて激突する中、このマンチェスター・シティの若手はメッシの封じ込めを任される可能性がある。
絶好調のメッシは、アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼのW杯通算16ゴールに並んだ。その後も得点を重ね、今大会8ゴールで通算21ゴール。ゴールデンブーツ賞ではフランスのキリアン・ムバッペと並んでいる。
- Getty Images Sport
オライリーは挑戦に立ち向かう
準決勝を前にBBCラジオ5ライブのインタビューを受けたオライリーは、8度のバロンドール受賞者と対戦できることを楽しみにしていると語った。イングランド代表の若手は、この試合を「またとない機会」と表現し、メッシの偉大さを認めた。
「待ちきれないよ」と彼は語った。「一生に一度のチャンスだ。彼はキャリアの終盤に差し掛かっている。僕個人としては、彼はサッカーのピッチに立ったことのある選手の中で最高の選手だ。そう、この挑戦が待ちきれないよ」
ピックフォードがアルゼンチンに警告
メッシに注目が集まる中、イングランドGKピックフォードはチームメイトに「視野を狭めないよう」と呼びかけた。エバートンの守護神は、1人に注目しすぎるとスカローニ監督率いる他の強豪選手に隙を突かれると警鐘を鳴らす。
「彼はキャリアを通じて数え切れないほどのゴールを決め、多くの得点に絡んできた。子供の頃から彼のプレーを見てきた身として、長い間を経てようやく彼と対戦できるのは素晴らしいことだ」とピックフォードは語った。
「メッシがどれほど優れた選手かは皆知っている。だがアルゼンチン代表がどれほど強いチームかも理解している。我々はメッシを止めることだけに頼らず、相手の他の強みと突ける弱点に集中しなければならない」
- AFP
イングランドはワールドカップ決勝進出を目指す
勝者は7月19日（日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのワールドカップ決勝に進む。イングランドがアルゼンチンに勝てば、優勝をかけてフランスまたはスペインと戦う。それまでオライリーとチームメイトはメッシを止め、決勝進出へ集中している。
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