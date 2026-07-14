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Nico O'Reilly Lionel MessiGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

「一生に一度のチャンス！」――イングランドがワールドカップ準決勝でアルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシと対戦する中、ニコ・オライリーはこの「挑戦」を楽しみにしている

リオネル・メッシ
ニコ・オライリー
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イングランド 対 アルゼンチン
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ニコ・オライリーは、ワールドカップ準決勝でアルゼンチン代表のリオネル・メッシと対戦できることを楽しみにしている。マンチェスター・シティの若手選手はこれを「一生に一度のチャンス」と表現した。一方、ジョーダン・ピックフォードは、イングランドがメッシ一人にばかり注目してはいけないと警鐘を鳴らした。

  • イングランド、メッシ戦へ準備万端

    ワールドカップ準決勝でイングランドがアルゼンチンと対戦する際、オライリーはサッカー界屈指の難題に直面する。両チームが決勝進出をかけて激突する中、このマンチェスター・シティの若手はメッシの封じ込めを任される可能性がある。

    絶好調のメッシは、アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼのW杯通算16ゴールに並んだ。その後も得点を重ね、今大会8ゴールで通算21ゴール。ゴールデンブーツ賞ではフランスのキリアン・ムバッペと並んでいる。

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    オライリーは挑戦に立ち向かう

    準決勝を前にBBCラジオ5ライブのインタビューを受けたオライリーは、8度のバロンドール受賞者と対戦できることを楽しみにしていると語った。イングランド代表の若手は、この試合を「またとない機会」と表現し、メッシの偉大さを認めた。

    「待ちきれないよ」と彼は語った。「一生に一度のチャンスだ。彼はキャリアの終盤に差し掛かっている。僕個人としては、彼はサッカーのピッチに立ったことのある選手の中で最高の選手だ。そう、この挑戦が待ちきれないよ」

  • ピックフォードがアルゼンチンに警告

    メッシに注目が集まる中、イングランドGKピックフォードはチームメイトに「視野を狭めないよう」と呼びかけた。エバートンの守護神は、1人に注目しすぎるとスカローニ監督率いる他の強豪選手に隙を突かれると警鐘を鳴らす。

    「彼はキャリアを通じて数え切れないほどのゴールを決め、多くの得点に絡んできた。子供の頃から彼のプレーを見てきた身として、長い間を経てようやく彼と対戦できるのは素晴らしいことだ」とピックフォードは語った。

    「メッシがどれほど優れた選手かは皆知っている。だがアルゼンチン代表がどれほど強いチームかも理解している。我々はメッシを止めることだけに頼らず、相手の他の強みと突ける弱点に集中しなければならない」

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    イングランドはワールドカップ決勝進出を目指す

    勝者は7月19日（日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのワールドカップ決勝に進む。イングランドがアルゼンチンに勝てば、優勝をかけてフランスまたはスペインと戦う。それまでオライリーとチームメイトはメッシを止め、決勝進出へ集中している。

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