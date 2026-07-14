「一生に一度のチャンス！」――イングランドがワールドカップ準決勝でアルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシと対戦する中、ニコ・オライリーはこの「挑戦」を楽しみにしている

メッシに注目が集まる中、イングランドGKピックフォードはチームメイトに「視野を狭めないよう」と呼びかけた。エバートンの守護神は、1人に注目しすぎるとスカローニ監督率いる他の強豪選手に隙を突かれると警鐘を鳴らす。

「彼はキャリアを通じて数え切れないほどのゴールを決め、多くの得点に絡んできた。子供の頃から彼のプレーを見てきた身として、長い間を経てようやく彼と対戦できるのは素晴らしいことだ」とピックフォードは語った。

「メッシがどれほど優れた選手かは皆知っている。だがアルゼンチン代表がどれほど強いチームかも理解している。我々はメッシを止めることだけに頼らず、相手の他の強みと突ける弱点に集中しなければならない」