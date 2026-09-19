エムバペは、約20年に及んだナイキとの関係を正式に終了した。レアル・マドリーのFWは、スイスのスポーツウェア企業オン・ホールディングがプロサッカー界への参入を進める中、同社との画期的なパートナーシップで合意した。

エムバペは8歳の時からこのアメリカブランドと契約関係にあった。クリスティアーノ・ロナウド、ビニシウス・ジュニオールと並び、ナイキの世界的アンバサダーの中でも最も prominent な存在の一人へと成長し、とりわけ同社のマーキュリアルのスパイクラインの顔を務めていた。

今回の切り替えにより、フランス代表はランニングを中核事業として築いてきた企業に加わることになる。オン・ホールディングは現在、新たなスポーツ分野へと事業を拡大しており、2019年11月にはテニス界のレジェンドであるロジャー・フェデラーを投資家兼戦略的パートナーとして迎えている。