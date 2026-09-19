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一時代の終焉！ レアル・マドリーのスター、キリアン・エムバペが20年を経てナイキと衝撃の決別、ロジャー・フェデラーが支援するブランドに加入へ
マドリーのスーパースターにとって一時代の終わり
エムバペは、約20年に及んだナイキとの関係を正式に終了した。レアル・マドリーのFWは、スイスのスポーツウェア企業オン・ホールディングがプロサッカー界への参入を進める中、同社との画期的なパートナーシップで合意した。
エムバペは8歳の時からこのアメリカブランドと契約関係にあった。クリスティアーノ・ロナウド、ビニシウス・ジュニオールと並び、ナイキの世界的アンバサダーの中でも最も prominent な存在の一人へと成長し、とりわけ同社のマーキュリアルのスパイクラインの顔を務めていた。
今回の切り替えにより、フランス代表はランニングを中核事業として築いてきた企業に加わることになる。オン・ホールディングは現在、新たなスポーツ分野へと事業を拡大しており、2019年11月にはテニス界のレジェンドであるロジャー・フェデラーを投資家兼戦略的パートナーとして迎えている。
- On
明日のフットボールに向けた新たなビジョン
今回の大きな離脱は、7月31日にムバッペとナイキの契約が満了したことを受けたものだ。ナイキのプロモーションに同ストライカーが引き続き登場し、ブランド側も商業チャネル全体で同選手への言及を維持していたことから、その将来を巡る不確実性は続いていた。しかし、選手本人が今回、新たな取り組みを正式に認めた。
ムバッペは公式発表で、「当初から、Onに引かれた理由は、ともにまったく新しいものを築き、明日のフットボールを形作る助けとなる機会があったからだ」と述べた。
さらに「自分たちが生み出すものに自分の経験と視点を持ち込みたい。イノベーションを通じて可能性を押し広げ、常にフットボールの喜びに忠実でありたい。私たちは同じ夢を共有している。そして、これはまだ始まりに過ぎない」と語っている。
ロジャー・フェデラーの足跡をたどって
エムバペの決断には明確な先例がある。スイスのテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーも同様に、長年続いたナイキとのパートナーシップを終え、Onと協業。最終的には同ブランドの株主となり、自身のシグネチャー製品ラインも立ち上げた。
ナイキは、エムバペがアカデミー時代の初期からモナコ、パリ・サンジェルマン、そして最終的にマドリーで台頭していくまで、その成長を支えてきた。その期間、フランス代表FWにはロナウドのような高額契約選手と同様、自身の名前を冠した限定スパイクが与えられていた。
約20年にわたる関係解消は、フットボールマーケティングにおける象徴的な一章の終わりを意味する。同時に、エムバペがOnの今後のフットボールコレクションのデザインと開発に直接関わる立場に就くことにもなる。
- getty
スポーツウェア業界の巨大企業に挑む
On Holdingの野心的なフットボール参入は、業界の既存大手であるナイキ、アディダス、プーマとの直接対決を意味する。ランニング分野に変革をもたらしてきたスイスのブランドは今、世界で最も人気のあるスポーツで市場シェアの獲得を目指している。
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