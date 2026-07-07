「一日も早い回復を」――イングランド代表がメキシコを破り、ワールドカップで劇的な勝利を収めた際の祝賀中に腕を骨折したジョーダン・ヘンダーソン、手術後の最新情報

ヘンダーソンはベスト16の試合後、フェンスをよじ登ろうとして重傷を負った。この試合では10人となったイングランドがハリー・ケインのPKとジュード・ベリンガムの2得点で3－2勝利していた。出場機会のなかったヘンダーソンは転倒し、激しい痛みに襲われた。

医療スタッフから酸素投与を受け、担架でピッチを後にし、そのまま地元の病院へ搬送された。この不慮の事故は、逆境を乗り越えて準々決勝進出を決めた「スリー・ライオンズ」にとって、本来記念すべき勝利に暗い影を落とした。