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「一日も早い回復を」――イングランド代表がメキシコを破り、ワールドカップで劇的な勝利を収めた際の祝賀中に腕を骨折したジョーダン・ヘンダーソン、手術後の最新情報
不慮の事故がイングランドの勝利を台無しにした。
ヘンダーソンはベスト16の試合後、フェンスをよじ登ろうとして重傷を負った。この試合では10人となったイングランドがハリー・ケインのPKとジュード・ベリンガムの2得点で3－2勝利していた。出場機会のなかったヘンダーソンは転倒し、激しい痛みに襲われた。
医療スタッフから酸素投与を受け、担架でピッチを後にし、そのまま地元の病院へ搬送された。この不慮の事故は、逆境を乗り越えて準々決勝進出を決めた「スリー・ライオンズ」にとって、本来記念すべき勝利に暗い影を落とした。
- AFP
チームメイトから明るい報告が寄せられた
復帰時期は不明だが、ヘンダーソンはワールドカップの残りを欠場することが確定した。チーム内では前向きな姿勢を保っている。 番組『ライオンズ・デン』に出演したマーク・ゲヒは、代表チームメイトの近況をこう語った。「ヘンドはいい奴だ。昨日より落ち着いている。本人や家族、周囲は不安だっただろうが、回復に向かいほっとしている」。負傷したヘンドは、チームが国際大会で栄光を追い求める間、精神的な支えとなるため代表チームに合流し続ける予定だ。
監督の複雑な心境
アステカ・スタジアムでの劇的な一夜後、トゥヘル監督は複雑な心境を明かした。選手たちの対応を誇りに思う一方で、ジョーダン選手の負傷が喜びを台無しにしたと語った。 彼は手首を痛め、現在病院にいるのでかなり深刻な怪我だ」と語った。さらに「ジョーダンが今、我々と共にいないのはこの夜にはそぐわない。具体的な状況は把握していない。記者会見を終えたばかりだが、医師から彼が病院にいると聞いた」と付け加えた。
- Getty Images
イングランドの次の一手は？
イングランド代表は、土曜夜にマイアミで行われるノルウェーとの準々決勝へ急ぎ集中を取り戻す必要がある。この大一番では、ゲヒとニコ・オライリーがマンチェスター・シティのチームメイト、アーリング・ハーランドと対戦する。ハーランドはブラジルとの1回戦（2－1で勝利）で2得点を挙げたばかりだ。ピッチには立てなくなったヘンダーソンだが、ロッカールームでのリーダーシップと存在感は依然として大きい。
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