一方はアラブ諸国に苦戦し、もう一方は親善試合すら行っていない。サウジアラビアのライバルたちは2026年ワールドカップにどう備えているのか？

2026年ワールドカップ本大会に向けた親善試合を終えたのはサウジアラビア代表だけではない。ライバル各チームも準備を終えているが、親善試合を1試合も行わなかったチームもある。
サウジアラビア代表は7度目の本大会出場を決め、グループHでスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。大会は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で始まる。
2026年ワールドカップ本大会に向けた親善試合を終えたのはサウジアラビア代表だけではない。ライバル各チームも準備を終えているが、親善試合を1試合も行わなかったチームもある。
サウジアラビア代表は7度目の本大会出場を決め、グループHでスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。大会は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で始まる。
ワールドカップで「アル・アハル」が最初に戦う相手はウルグアイ代表で、昨年3月以来の初戦となる。5月と6月は親善試合を一切行わなかった。
マルセロ・ビエルサ監督率いる代表チームは、ウルグアイの首都モンテビデオで合宿を行い、その後メキシコ南東部キンタナ・ロー州の拠点へ移動した。
直近の親善試合は3月で、イングランドと1－1、アルジェリアと0－0の引き分けだった。
一方、サウジアラビアのW杯2戦目の相手は欧州王者スペイン代表だ。スペインは直近のアラブ諸国との親善試合に敗れている。
「ラ・ロハ」は火曜日、ペルー代表を3－1で下し、親善試合を締めくくった。昨年3月のセルビア戦（3－0）以来、久々の勝利となった。
セルビア戦後、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはエジプトと0-0、イラクと1-1の引き分けを経て、メキシコ・プエブラの合宿地へ移動した。
スペインはイラク戦で主力を温存したが、それでも中東勢との連続ドローは、サウジアラビアに本大会での番狂わせを期待させる。
しかし最大の驚きは、2026年ワールドカップを控えたカボヴェルデ代表の親善試合の結果だった。同代表は好調で、侮れない相手だと示した。
3月の親善試合ではセルビア代表に1-2で敗れたが、今回は3-0で完勝した。
さらに先週土曜にはバミューダにも3-0で勝ち、親善試合を締めくくった。その後、チームは米国フロリダ州タンパの拠点へ移動した。
なお、カーボベルデはグループステージ最終戦でサウジアラビアと対戦し、両チームのベスト32進出を左右する一戦となる見込みだ。