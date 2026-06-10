一方はアラブ諸国に苦戦し、もう一方は親善試合すら行っていない。サウジアラビアのライバルたちは2026年ワールドカップにどう備えているのか？

2026年ワールドカップ本大会に向けた親善試合を終えたのはサウジアラビア代表だけではない。ライバル各チームも準備を終えているが、親善試合を1試合も行わなかったチームもある。

サウジアラビア代表は7度目の本大会出場を決め、グループHでスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。大会は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で始まる。