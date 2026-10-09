各クラブが自らの予算を決めるべきかどうか、ただし負債をクラブに背負わせないことが前提だとして問われた元マンチェスター・シティDFのダニー・ミルズは、おすすめオンラインカジノのガイドを提供する『Gambling.com』を代表してGOALに対し、次のように語った。「はい、いくつか条件はある。

「ファイナンシャル・フェアプレーの本来の目的は、クラブが破綻しないようにすることだ。なぜなら、明らかに、特にこの国ではクラブは地域コミュニティーそのものだからだ。ファンのための存在でもある。サッカーよりも、はるかにはるかに大きな存在だ。すべてに関わる話なんだ。

「もしフットボールクラブが破綻すれば、町全体、都市全体、何であれその地域全体に影響が及ぶ。何よりもまず、それを守らなければならない。だからファイナンシャル・フェアプレーであれ、どう呼ぼうとPSRであれ、それはクラブの破綻を防ぐためにある。

「これにはとても、とてもシンプルな解決策がある。私は何度も何度も言ってきたことだが、もしオーナーがビリオネアなら、使いたいだけ使わせればいい。なぜダメなんだ？ ただし条件として、彼らが結ぶ契約はエスクロー口座に入れられるべきだ。そうすれば、その契約は保護される。

「例えば、私が明日クラブを買収し、すべての契約の総額が今後どれだけの期間であれ9億ポンドだとしよう。それが選手たちの契約総額だ。そこで私は『ほら、引き出せない口座に9億ポンドを入れておいた』と言う。実質的に安全策になる。もし私が明日手を引いても、それは私の保証金であり、私はその9億ポンドを失うことになる。

「新しい選手と契約するなら、その都度さらに積み増さなければならない。そして当然、毎年見直しも行われ、その数字は調整していくことになる。つまり保証金を積むわけだ。もし私が明日手を引いても、クラブは守られる。その契約は最終的に満了へ向かうだろうが、クラブが損をすることはない。その間にクラブが望むなら選手を売却して資金を取り戻すこともできる。だがそのクラブは、選手の給料を払えない、と心配する必要が決してなくなる。

「例えば、ルートン・タウンが昇格し、サウジ投資基金がルートンのファンだったとしよう。そうなれば太刀打ちできない。ニューカッスルでそれを見てきた。なぜ、自分の金なのに、好きなだけ使ってはいけないんだ？ クラブが守られている限りはね。

「『ああ、それは大金だ』と言う人もいる。だが選択肢はある。フットボールクラブを買って、10億ポンドを保証金として積まなければならないなら、それでいい。嫌なら、クラブ経営をもっとうまくやって、5億ポンドを保証金として積めばいい。

「EFLでは、すでにそうしたものが見え始めている。もちろん、チャンピオンシップから降格したチームは、翌シーズンの賃金を支払えることを証明し、損失を申告しなければならない。ある意味では似たようなものだ。ただ、明らかに規模が大きく、金額も大きいだけだ。

「チェルシーにそれができるのか？ グレイザー家にそれができるのか？ もちろん、できる。確かに銀行から借りるかもしれないし、何をするにしてもそうだろう。だが、そうやってフットボールクラブを守ることはできる。

「私は、彼らが望むだけ使えるようにすることに大賛成だ。ただし、それが借りた金ではないこと、何か他のものを担保にしたものではないこと、実際に投じる現金、本物の資本であることが条件だ。なぜダメなんだ？ 返済しなければならないローンでもなければ、あれこれ別のものでもない。『これが私の現金の袋だ、ほら、ここにある』というなら、好きなだけ使わせるね。」