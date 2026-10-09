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「一定の条件付きで」 FFP規則が億万長者オーナーによる大型投資を妨げる中、マンチェスター・シティらが「望むだけ使う」ことを認められるべき理由
マンチェスター・シティ、FFP違反疑惑を巡る処分待ち
その問いが再び議論の中心となっている。シティはFFP規則違反の疑いで100件を大きく超える告発を受けているためだ。科され得る処分は最も重い部類で、トップリーグからの追放から長期の補強禁止処分まで及ぶ可能性がある。
問題の一因は、シェイク・マンスール率いるシティの首脳陣が資金投下力の最大化を強く求めてきたことにある。国内外で最高の栄誉を追い求めるにあたり、得るためには先に投じる必要があるという考え方だった。
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PSR規則がニューカッスルとアストン・ヴィラの足かせに
マンチェスター・シティはぜいたくな補強策に乗り出してきたが、その分野で大金を投じているのは同クラブだけでは決してない。さらに多くのクラブが縛りから解放されることを望んでいるが、収益性・持続可能性規則（PSR）がニューカッスルやアストン・ヴィラのようなクラブの足かせとなっている。
いまやプレミアリーグでは富豪オーナーの存在は当たり前となっており、このリーグは億万長者たちの遊び場と化している。そのため、なぜ制約の多い規定がいまだに存在するのかという当然の疑問が投げかけられている。
プレミアリーグの億万長者たちは自由に金を使うべきか？
各クラブが自らの予算を決めるべきかどうか、ただし負債をクラブに背負わせないことが前提だとして問われた元マンチェスター・シティDFのダニー・ミルズは、おすすめオンラインカジノのガイドを提供する『Gambling.com』を代表してGOALに対し、次のように語った。「はい、いくつか条件はある。
「ファイナンシャル・フェアプレーの本来の目的は、クラブが破綻しないようにすることだ。なぜなら、明らかに、特にこの国ではクラブは地域コミュニティーそのものだからだ。ファンのための存在でもある。サッカーよりも、はるかにはるかに大きな存在だ。すべてに関わる話なんだ。
「もしフットボールクラブが破綻すれば、町全体、都市全体、何であれその地域全体に影響が及ぶ。何よりもまず、それを守らなければならない。だからファイナンシャル・フェアプレーであれ、どう呼ぼうとPSRであれ、それはクラブの破綻を防ぐためにある。
「これにはとても、とてもシンプルな解決策がある。私は何度も何度も言ってきたことだが、もしオーナーがビリオネアなら、使いたいだけ使わせればいい。なぜダメなんだ？ ただし条件として、彼らが結ぶ契約はエスクロー口座に入れられるべきだ。そうすれば、その契約は保護される。
「例えば、私が明日クラブを買収し、すべての契約の総額が今後どれだけの期間であれ9億ポンドだとしよう。それが選手たちの契約総額だ。そこで私は『ほら、引き出せない口座に9億ポンドを入れておいた』と言う。実質的に安全策になる。もし私が明日手を引いても、それは私の保証金であり、私はその9億ポンドを失うことになる。
「新しい選手と契約するなら、その都度さらに積み増さなければならない。そして当然、毎年見直しも行われ、その数字は調整していくことになる。つまり保証金を積むわけだ。もし私が明日手を引いても、クラブは守られる。その契約は最終的に満了へ向かうだろうが、クラブが損をすることはない。その間にクラブが望むなら選手を売却して資金を取り戻すこともできる。だがそのクラブは、選手の給料を払えない、と心配する必要が決してなくなる。
「例えば、ルートン・タウンが昇格し、サウジ投資基金がルートンのファンだったとしよう。そうなれば太刀打ちできない。ニューカッスルでそれを見てきた。なぜ、自分の金なのに、好きなだけ使ってはいけないんだ？ クラブが守られている限りはね。
「『ああ、それは大金だ』と言う人もいる。だが選択肢はある。フットボールクラブを買って、10億ポンドを保証金として積まなければならないなら、それでいい。嫌なら、クラブ経営をもっとうまくやって、5億ポンドを保証金として積めばいい。
「EFLでは、すでにそうしたものが見え始めている。もちろん、チャンピオンシップから降格したチームは、翌シーズンの賃金を支払えることを証明し、損失を申告しなければならない。ある意味では似たようなものだ。ただ、明らかに規模が大きく、金額も大きいだけだ。
「チェルシーにそれができるのか？ グレイザー家にそれができるのか？ もちろん、できる。確かに銀行から借りるかもしれないし、何をするにしてもそうだろう。だが、そうやってフットボールクラブを守ることはできる。
「私は、彼らが望むだけ使えるようにすることに大賛成だ。ただし、それが借りた金ではないこと、何か他のものを担保にしたものではないこと、実際に投じる現金、本物の資本であることが条件だ。なぜダメなんだ？ 返済しなければならないローンでもなければ、あれこれ別のものでもない。『これが私の現金の袋だ、ほら、ここにある』というなら、好きなだけ使わせるね。」
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マンチェスター・シティの騒動はルール変更につながる可能性がある
プレミアリーグの規定集にいかなる修正が加えられる前に、マンチェスター・シティは当面の自分たちの将来がどうなるのかを見極めようとしている。国内で支配的な強さを示し、チャンピオンズリーグ制覇も成し遂げたが、それは一種の「不正」を働くことで達成されたものだったのだろうか。
マンチェスター・シティは異議申し立てを行いながら引き続き自らの主張を展開しており、自分たちは何も間違ったことはしていないと訴えている。すでに3年をはるかに超えて長引いているこの長期化した一件が、イギリス全土の銀行をこじ開けるような抜本的変化につながる可能性もある。
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