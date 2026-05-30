欧州タイトル2連覇を達成したマルキーニョス主将は、連覇の難しさと必要なメンタルの変化を強調した。「2年連続の優勝は、また違った感動がある。 今シーズン初日から、僕たちがどれだけこのタイトルを欲していたか証明できた。監督も連覇は難しいと言っていた。今日はチームが万全で、精神的な強さも備わっていた」とブラジル人選手は語った。パリのファンには「ありがとう！楽しんで、騒ぎすぎないでね！」と冗談交じりにメッセージを送った。

中盤のジョアン・ネベスも「パリへの移籍は最高の選択だった。今年はフィジカルも難度も高く、タイトルを守るのは大変だった。でも、PSGの歴史に名を残し、みんな幸せだ」と語った。

その思いに共鳴したデジレ・ドゥエは、すでに次を見据えこう叫んだ。「1度目は格別だった。だが何よりも2度目を勝ち取りたいという強い思いがあった。まだ終わらない！2度目のタイトルを取った今、努力を続け3度目も必ず手に入れる！」