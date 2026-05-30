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「一味違う感動」――PSGがPK戦でアーセナルを破り、ルイス・エンリケとマルキーニョスが「当然の」CL制覇を満喫。

パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
アーセナル
ルイス・エンリケ
マルキーニョス
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督とキャプテンのマルキーニョスは、プレミアリーグ新王者アーセナルを破りチャンピオンズリーグ連覇を達成した。ブダペストでの試合後、エンリケ監督は今季の優勝を昨年より価値があると語り、マルキーニョスはチームの層と精神力を称えた。

  • エンリケ、ブダペストでの栄冠を称える

    ルイス・エンリケ監督は、アウェイの熱狂的なサポーターの前でチームが歴史的な連覇を達成し、誇らしげだった。カイ・ハヴェルツに早期に先制されたが、粘るアーセナルを倒す精神力を示したと強調した。

    「昨年より強かった。アーセナル戦の難しさは分かっていた。チームも街も、この勝利は信じられないほど素晴らしい。シーズンを通じて当然の結果だ。決勝は厳しかったが、今はサポーターと祝う時だ」とPSG指揮官はCanal+に語った

    後半はヴィティーニャを前線に上げ、前半苦しめられた低ブロックを突破した。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    マルキーニョスとネヴェスが感動的な道のりを振り返る

    欧州タイトル2連覇を達成したマルキーニョス主将は、連覇の難しさと必要なメンタルの変化を強調した。「2年連続の優勝は、また違った感動がある。 今シーズン初日から、僕たちがどれだけこのタイトルを欲していたか証明できた。監督も連覇は難しいと言っていた。今日はチームが万全で、精神的な強さも備わっていた」とブラジル人選手は語った。パリのファンには「ありがとう！楽しんで、騒ぎすぎないでね！」と冗談交じりにメッセージを送った。

    中盤のジョアン・ネベスも「パリへの移籍は最高の選択だった。今年はフィジカルも難度も高く、タイトルを守るのは大変だった。でも、PSGの歴史に名を残し、みんな幸せだ」と語った。

    その思いに共鳴したデジレ・ドゥエは、すでに次を見据えこう叫んだ。「1度目は格別だった。だが何よりも2度目を勝ち取りたいという強い思いがあった。まだ終わらない！2度目のタイトルを取った今、努力を続け3度目も必ず手に入れる！」

  • 接戦を制した劇的なPK戦

    試合は緊張感のある慎重展開。序盤、ハヴェルツがクリアボールのディフレクトを突いて先制し、PSGサポーターを沈黙させた。このゴールがアーセナル堅守のきっかけとなった。PSGは75％のボール支配率ながら決定機を作れず、後半にモスケラがクヴァラツヘリアを倒してPKを献上。 オスマン・デンベレがPKを冷静に決め、試合は延長へ。

    120分間でも決まらず、試合はPK戦へ。PSGはヌノ・メンデスのキックをダビド・ラヤが止めたが、アーセナルはエベレチ・エゼとガブリエル・マガリャエスのPKが失敗。ガブリエルの最後のシュートが夜空に外れた瞬間、PSGベンチは歓喜に湧き、クラブ2度目の欧州制覇が決まった。

  • PSGが欧州に新たな王朝を築く

    この勝利でPSGは、レアル・マドリード以外でチャンピオンズリーグ連覇を達成した唯一のクラブとなった。 クラブは公式声明でファンに節度ある祝賀を呼びかけた。「パリ・サンジェルマンは2年連続でチャンピオンズリーグを制し、サポーターと共に伝説を綴り続けている。この歴史的瞬間を誇りと責任、敬意を持って迎え、祝賀が『人気があり、団結し、模範となる』シーズンにふさわしいものとなるよう、皆に呼びかける。」

    エマニュエル・マクロン大統領も「パリに新たな星が輝いた。PSGは全ヨーロッパに夢を与えた。フランスは誇りに思う」と祝福した。2連覇を達成した今、注目は来季3連覇へ挑むチームにある。