一刻も早く終わらせなければならない幻想だ！ドイツ代表の「世界トップクラス」という評価は虚偽だ。

この結果は、数年にわたる不振の流れにそのままつながる。ドイツ代表は2018年と2022年のW杯でグループリーグ敗退、2024年の自国開催欧州選手権でも準々決勝で敗退し、再び危機に陥っている。

この失敗をナーゲルスマン監督や運のせいだけにすると、ここ10年近く続く構造的な問題を見誤る。「いつも何かが足りなかった。今日もそうだ」とカイ・ハヴェルツは語った。

その「何か」とは、この舞台で期待に応える競争力を維持する、世界最高水準の個人能力だ。だがドイツ代表は、そのレベルからいまだほど遠い。