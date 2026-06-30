ヨシュア・キミッヒの判断は、極めて的確で容赦なかった。「どの相手にも良いプレーができなかった。世界トップクラスではないチームに3度も苦戦した。これは事実だ。敗退は自業自得だ」と、パラグアイとのワールドカップ16強戦でドイツ代表が敗退した後、彼は語った。
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一刻も早く終わらせなければならない幻想だ！ドイツ代表の「世界トップクラス」という評価は虚偽だ。
この結果は、数年にわたる不振の流れにそのままつながる。ドイツ代表は2018年と2022年のW杯でグループリーグ敗退、2024年の自国開催欧州選手権でも準々決勝で敗退し、再び危機に陥っている。
この失敗をナーゲルスマン監督や運のせいだけにすると、ここ10年近く続く構造的な問題を見誤る。「いつも何かが足りなかった。今日もそうだ」とカイ・ハヴェルツは語った。
その「何か」とは、この舞台で期待に応える競争力を維持する、世界最高水準の個人能力だ。だがドイツ代表は、そのレベルからいまだほど遠い。
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ドイツの課題：「必要な世界レベルには達していない」
ライバル国の代表を見ると、その差は明らかだ。フランス、スペイン、イングランド、そして世界王者のアルゼンチンなどは、欧州の強豪クラブで毎週最高レベルを戦う選手を多数抱えている。彼らの控え選手でも、ドイツ代表なら主力になれる。
一方、ドイツ代表は層が薄く、選出に恣意性が見られる。昨年秋、ヨアヒム・レーヴ前監督はSport1『Doppelpass』で「数年前から特定のポジションで問題がある」と語った。 「一部のポジションには優れた選手がいるが、他のポジションにはそのレベルが欠けており、タイトル争いに必要な世界クラスの選手がいない」と指摘した。
この状況はW杯準備期間にも表れ、ナーゲルスマン監督はほぼ継続的に実験を強いられた。多数の初招集選手を加えたのは、層の厚さではなく、機能する布陣を探し続けている証左だった。
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ドイツ代表のW杯敗退は「長年にわたる誤った方向性の結果」
大会直前まで、戦術や選手起用の重要な課題はほとんど解決していなかった。左サイドバックやダブルボランチの布陣は不透明だった。キミッヒの最適ポジションを巡る議論もナゲルスマン体制下で続いた。センターフォワードには国際レベルで通用するストライカーが欠けていた。
「こうした問題はA代表で突然起こるのではなく、長年の誤った方向性の結果だ」と、DFBアカデミー元責任者トビアス・ハウプト氏（42）はt-online.deに語った。 「多くのポジションで人材が不足し、個人技のレベルも低い」と、マッツ・フンメルスはMagentaTVで指摘した。「それを満たす選手はごくわずかだ。粘り強さ、何が何でも勝ちたいという意欲、そのために全力を尽くす姿勢が欠けている。」
レロイ・サネの招集、好調な若手サイード・エル・マラの不在、マヌエル・ノイアーの復帰を巡る議論も不安を煽った。変動が絶えなかったため明確な序列が形成されず、チームは連携を深め、安定した軸を築く機会を失った。
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2014年のワールドカップ優勝チームと比べると、明らかに質が低下している。
現在のチームには、組織的にも競技的にも先頭に立つ真のリーダーが少なくとも1人欠けている。2年前の欧州選手権でナゲルスマン監督がトニ・クロースを再招集したことは、その問題を物語っている。クロースは国際レベルでの安定性を保証する存在であり、レアル・マドリードでの功績がそれを示している。しかし彼が完全に引退した後、空白が生じ、今日に至るまで十分に埋められていない。 現在のメンバーには、試合の重要な局面で主導権を握り、チームを落ち着かせられる選手がいない。
2014年優勝チームと比べると、その質低下は明らかだ。ブラジルでの優勝は、レーヴ監督の下で長年有機的に築き上げられた成果だった。チームは複数の大会で挫折を乗り越え、成熟していった。
何よりも、当時代表には国際レベルでプレーする選手が多くいた。クロースやケディラはレアル・マドリードでプレーし、シュヴァインシュタイガー、フンメルス、ミュラー、ラームも全盛期だった。現在の世代は、あの厚みのある戦力には及ばない。
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ドイツには「世界クラス」の選手が不足している。
「バイエルンの守備陣はすでに世界水準だ。キミッヒ、パブロヴィッチ、ジョナタン・ター、ゴレツカ、そしてコンディションが整えばムシアラも」とシュヴァインシュタイガー。だが彼はこうも言った。「彼らはトップレベルに近い。だが世界クラスのチームには安定感が不可欠だ。 スペインやフランスは長年にわたり、重要な局面で常に存在感を示し、トップレベルでプレーし続けている」
ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツ、シュロッターベック、ンメチャらは確かに潜在能力が高い。だが国際舞台ではまだ若く、決定的な場面での活躍や大会を勝ち抜く安定性が不足している。
むしろ彼らはクラブでも代表でも波があり、決定的な場面で力を出せていない。真の世界クラスと呼べる選手は現時点ではいない。その地位を築くには、今後何年も安定して結果を残す必要がある。今のところ、DFBの期待に応えるレベルには達していない。
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DFB代表チームの質：「彼らは今後何年にもわたって安定した成果を上げ続けられるのか？」
「ヴィルツとムシアラは並外れた選手だ」とハウプトは語った。「ただし、2人とも重傷から回復したばかりで、まだベストパフォーマンスではない。それでも、メッシやムバッペのレベルは別格だ。彼らは長年世界最高峰でプレーしている。 2人にとって今は次のステップへの分岐点だ。今後何年も安定した活躍ができるか否かは、信頼、明確な役割、強みを活かせる環境次第だ。」
ドイツ代表は近年、世界トップレベルから遠ざかり、「無敵の大会チーム」というイメージは失われた。パラグアイ戦のパフォーマンスがそれを示した。ベスト16でフランスと当たっていれば、差はさらに明確だっただろう。
ドイツ：2014年W杯以降の代表成績
コンテスト ラウンド 敗退時の対戦相手 2016年欧州選手権 準決勝 フランス（0-2） 2018年ワールドカップ グループステージ 韓国（0-2） 2021年欧州選手権 ラウンド16 イングランド（0-2） 2022年ワールドカップ グループステージ コスタリカ（4:2、得失点差で敗退） 2024年欧州選手権 準々決勝 スペイン（1-2、延長戦） 2026年ワールドカップ ラウンド32 パラグアイ（3-4 PK戦）