「ワールドカップに出場しているトップ選手たちは、互いを見合って『俺には手出しできない。そしたら俺がゴールを決めてハットトリックか？』と思っているのだろうか。何が起きているんだ。狂っている」とイングランド代表監督は、ワールドカップ16強戦でコンゴ民主共和国に2-1（前半0-1）で逆転勝利した後に語った。
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「一体何が起きているんだ？！」トーマス・トゥヘル、W杯のトレンドに呆然
ケインは75分と86分の2ゴールで逆転し、今大会4、5点目をマーク。これにより、ムバッペ（フランス、6点）、メッシ（アルゼンチン、6点）、ハーランド（ノルウェー、5点）と並んだ。 「彼らは皆、サメだ。血の匂いを嗅ぎつけると、襲いかかってゴールを決める」とトゥヘル監督は語った。
- AFP
ハリー・ケインがレジェンドのペレを追い抜いた。クロップ監督は銅像の設置を要求した。
メッシが通算19ゴールでトップのワールドカップ得点ランキングで、ケインは13ゴールとなりペレ（12ゴール）を抜いた。 トゥヘル監督は「彼は我々のキャプテンであり、リーダーだ。信じられないほどのフィニッシュで試合を決めている」と称賛した。MagentaTVの解説者ユルゲン・クロップも「イングランドですでに像が建てられているかは分からないが、きっと建てられるだろう。ハリー・ケインが持つ影響力は、これまで見たことがない」と語った。
トゥヘル監督は、月曜未明（中央ヨーロッパ夏時間2時）にメキシコシティで行われる決勝T1回戦でメキシコと対戦する。彼は最年少サポーターの親たちに「学校に欠席連絡をして、子どもたちに試合を観させてください。まだ十分に学校に行く時間があります。 W杯は4年に1度。4日後の大一番では、みんなの応援、特に子どもたちの声援が欠かせません」と訴えた。