「一体何が起きているんだ？！」トーマス・トゥヘル、W杯のトレンドに呆然

メッシが通算19ゴールでトップのワールドカップ得点ランキングで、ケインは13ゴールとなりペレ（12ゴール）を抜いた。 トゥヘル監督は「彼は我々のキャプテンであり、リーダーだ。信じられないほどのフィニッシュで試合を決めている」と称賛した。MagentaTVの解説者ユルゲン・クロップも「イングランドですでに像が建てられているかは分からないが、きっと建てられるだろう。ハリー・ケインが持つ影響力は、これまで見たことがない」と語った。

トゥヘル監督は、月曜未明（中央ヨーロッパ夏時間2時）にメキシコシティで行われる決勝T1回戦でメキシコと対戦する。彼は最年少サポーターの親たちに「学校に欠席連絡をして、子どもたちに試合を観させてください。まだ十分に学校に行く時間があります。 W杯は4年に1度。4日後の大一番では、みんなの応援、特に子どもたちの声援が欠かせません」と訴えた。