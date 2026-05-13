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一体どこで道を誤ったのか？トッテナムで輝いたデレ・アリはヤヤ・トゥーレやムサ・デンベレと比べられたが、現在は無所属のままフリーエージェントが続いている。
中盤の巨人の圧倒的な存在感
プレミアリーグで知られる前、10代のデレ・アリはMKドンズのアカデミーで突出していた。元DFジョーダン・バックは、アリの身体能力と技術力を振り返り、そのプレースタイルは典型的なウインガーではなく、リーグ史上最高峰の選手たちに例えている。
talkSPORTの独占インタビューでバックはこう語る。「彼は細かったが、滑るように相手を抜き去った。背が高く、ボールと体の動かし方を本能的に理解し、選手たちを切り裂いた。ムサ・デンベレやヤヤ・トゥーレに似たスタイルで、エデン・アザールやモハメド・サラーとは違っていた。 時にはDFラインまで下がり、GKからボールを受け取るとペナルティエリアから中盤を突破し、最終ラインでパスを配球していた」
- AFP
MKドンズの若き逸材から世界の脚光を浴びる存在へ
ピッチの端から端までボールを運ぶ能力は、2015年にアリが500万ポンドでトッテナムに移籍したことが当然のように感じさせた。ロス・バークリーのような注目株がユースで脚光を浴びる一方、アリは圧倒的な存在感と知性で静かにピッチを支配した。バックやチームメイトは、試合開始のホイッスルが鳴った瞬間からその才能に疑いの余地がなかった。
「彼が誰なのか、全く知らなかった。あの日、本当に知らなかったんだ」とバックはユース時代の対戦を振り返って認めた。 「ただ背が高くて細い選手がボールを拾い、誰にも突進していく。非現実的で、とても輝いていた。ヤン・ゲオに少し似ていたが、彼ほど爆発的でも気まぐれでも派手でもなかった。それでもピッチ全体に同じくらいのインパクトがあった。彼はピッチの端から端までボールを運ぶ役割をこなしていた。僕は衝撃を受けた」
北ロンドンの亡霊とイタリアでの敗退
セルハースト・パークで華麗なボレーを決め、ウェンブリーでレアル・マドリードを苦しめたアリのキャリアは、いまや暗転した。エバートンでの苦戦やベシクタシュへのレンタルを経て、彼はコモでファブレガス監督の下再起を図った。しかし9月、クラブが契約を解除し、かつてのスーパースターは所属先を失った。
現在30歳の彼は新天地を探しているが、移籍先候補は彼のコンディションに疑問を抱いている。
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ロフトゥス・ロードのロナウジーニョから学ぶ
若手選手は、練習で目にする卓越したプレーに影響を受ける。QPR時代、バックは毎日アデル・タラブトの「とんでもない」才能を間近で見ていた。このモロッコ人MFは、生来の世界クラスだった。
「間近で見たタラブトは怪物だった。股抜きはただの遊びで、 抵抗は無意味、必ずやられる。唯一の対策は1メートル離れることだが、そうするとシュートを決められる。つまり、どうやっても勝てない。キャンプには小さなロナウジーニョがいたんだ。本当に狂っていたよ！」