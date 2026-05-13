ピッチの端から端までボールを運ぶ能力は、2015年にアリが500万ポンドでトッテナムに移籍したことが当然のように感じさせた。ロス・バークリーのような注目株がユースで脚光を浴びる一方、アリは圧倒的な存在感と知性で静かにピッチを支配した。バックやチームメイトは、試合開始のホイッスルが鳴った瞬間からその才能に疑いの余地がなかった。

「彼が誰なのか、全く知らなかった。あの日、本当に知らなかったんだ」とバックはユース時代の対戦を振り返って認めた。 「ただ背が高くて細い選手がボールを拾い、誰にも突進していく。非現実的で、とても輝いていた。ヤン・ゲオに少し似ていたが、彼ほど爆発的でも気まぐれでも派手でもなかった。それでもピッチ全体に同じくらいのインパクトがあった。彼はピッチの端から端までボールを運ぶ役割をこなしていた。僕は衝撃を受けた」