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「一人の男の陰で」――マンチェスター・シティ監督の退任説が浮上する中、ペップ・グアルディオラがプレミアリーグ史上最高の監督ではない理由
経営者の遺産をめぐる議論
グアルディオラがイングランドのサッカーに与えた革命的な影響は、彼がエティハド・スタジアムで引き継いだ組織体制によって支えられたとの疑問がつきまとう。元ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとストーク・シティの監督プリスは、その成功はバルセロナ式の組織体制によるものだと指摘する。これは、ジョー・ロイルやロベルト・マンチーニといった前任者が直面した環境とは大きく異なっていた。
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プリス、偉大な選手たちを評価する
グアルディオラは代表から草の根まで幅広い影響を与えたが、プリスは彼がまだマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドに及ばないと語る。多くのシティ監督と対戦してきたプリスは、グアルディオラの改革力は群を抜いていると認めつつ、頂点には至らないと考える。
BBCのコラムでプリスはこう振り返る。「もしペップが今夏シティを去るなら、イングランドサッカー界は彼を大いに惜しむだろう。私のキャリアで対戦した他の4人のシティ監督――ジョー・ロイル、マーク・ヒューズ、ロベルト・マンチーニ、マヌエル・ペジェグリーニ――は皆、選手・監督として大きな貢献をした。 彼らは選手としても監督としても貢献したが、草の根から代表まで影響を与えたペップには及ばない。現代の名監督の中で彼はどこにいるか？私にとっては、サー・アレックスに次ぐ存在だ」
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ファーガソンとの比較
議論の核心は、ファーガソンがオールド・トラッフォードで直面した困難と、グアルディオラがシティで受け取った組織的支援の差にある。プリスは、シティがカタルーニャ人監督の就任に合わせて体制を整えた一方、ファーガソンは20年近く低迷したクラブを一から再建したと指摘する。
彼は「2016年にペップがシティに加入したとき、クラブと彼がスムーズに融合できたのは、その前に体制が整っていたからだ。チキ・ベギリスタイン（フットボール・ディレクター）とフェラン・ソリアーノ（最高経営責任者）はすでにクラブにいて、バルセロナでペップと働いていた」と説明した。
彼らはペップを招へいしたく、彼が求めるクラブのアイデンティティと方向性を理解していた。マンチーニとペジェグリーニは性格こそ異なるが、シティでタイトルを獲得するなど成果を上げていた。
一方、1991年にユナイテッドの監督に就いたファーガソンは、19年間タイトルから遠ざかっていたチームをゼロから再構築した。
「ボビー・チャールトンやマーティン・エドワーズが時間がかかることを理解し支えてくれたが、選手補強、放出、若手育成までほとんどを彼自身が担当した」
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決定的なシーズンフィナーレ
グアルディオラ監督の契約問題と財務調査がクラブの将来を不透明にしている。チームはまず週末のFAカップ決勝チェルシー戦に集中し、その後、残り2試合のリーグ戦に臨む。現在首位のアーセナルと2ポイント差で、優勝争いはボーンマスとアストン・ヴィラ戦で決まる。