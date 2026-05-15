議論の核心は、ファーガソンがオールド・トラッフォードで直面した困難と、グアルディオラがシティで受け取った組織的支援の差にある。プリスは、シティがカタルーニャ人監督の就任に合わせて体制を整えた一方、ファーガソンは20年近く低迷したクラブを一から再建したと指摘する。

彼は「2016年にペップがシティに加入したとき、クラブと彼がスムーズに融合できたのは、その前に体制が整っていたからだ。チキ・ベギリスタイン（フットボール・ディレクター）とフェラン・ソリアーノ（最高経営責任者）はすでにクラブにいて、バルセロナでペップと働いていた」と説明した。

彼らはペップを招へいしたく、彼が求めるクラブのアイデンティティと方向性を理解していた。マンチーニとペジェグリーニは性格こそ異なるが、シティでタイトルを獲得するなど成果を上げていた。

一方、1991年にユナイテッドの監督に就いたファーガソンは、19年間タイトルから遠ざかっていたチームをゼロから再構築した。

「ボビー・チャールトンやマーティン・エドワーズが時間がかかることを理解し支えてくれたが、選手補強、放出、若手育成までほとんどを彼自身が担当した」