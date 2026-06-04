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Jochen Tittmar

翻訳者：

一つの質問が事態を決定付けた。バイエルン移籍候補のドゥシャン・ヴラホヴィッチが、ユヴェントス首脳陣を怒らせた経緯。

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ドゥシャン・ヴラホヴィッチ

交渉で対立した結果、ドゥシャン・ヴラホヴィッチはユヴェントスを移籍金なしで退団する見込みとなった。セルビア代表FWの去就は首脳陣に衝撃を与えた。

イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのフォワード、ヴラホヴィッチは交渉で「なぜ俺がデイヴィッドと同じ額をもらうんだ？」と発言し、クラブ首脳を怒らせた。

  • 金銭感覚の相違が対立の背景にある。契約最終年の26歳セルビア人選手は、トリノで諸手当込み1200万ユーロの報酬を得ていた。 

    ユヴェントスは経費削減のため、年俸600万ユーロ＋ボーナスという新契約を提示した。これはデビッドにも予定される額と同じだ。しかしヴラホヴィッチは手取り800万ユーロ＋ボーナスを要求し妥協しない。

    ユヴェントスは選手年俸の上限を1シーズン700万ユーロと定め、この額を受け取っているのはケナン・イルディズだけだ。

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  • Vlahovic JuveGetty Images

    ヴラホヴィッチは移籍金なしでユヴェントスを退団する。

    ユヴェントスのディレクター、ジョルジョ・キエッリーニは同日夜、交渉が決裂したと発表した。彼は元DFとして、ヴラホヴィッチの海外移籍の可能性を示唆。セリエAには彼の年俸を払えるクラブがないという。

    SSCナポリも獲得に動いたが、資金面で限界がある。同紙によると、選手側もナポリと交渉したが、資金競争では南イタリアのクラブに勝ち目はないという。

  • チェルシーはヴラホヴィッチの獲得を望んでいるようだ

    一方、アトレティコ・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーはナポリを上回る資金力を持つ。特にチェルシーは、この左利き選手を移籍金ゼロで獲得できると期待している。

    トリノ移籍後168試合68得点は堅実ながら、2022年冬にフィオレンティーナから約8500万ユーロで獲得したユヴェントスの期待には届いていない。

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    ヴラホヴィッチはバイエルンに移籍する？

    FCバイエルンは過去にもセルビア代表FWとの噂が報じられてきた。ニコラス・ジャクソンの退団を受け、ハリー・ケインの後方での攻撃オプションを増やすため、新戦力を探している。 

    5月にはバイエルン幹部と本人が移籍を話し合ったと報じられたが、最近は噂が落ち着いている。

    他にもバルセロナ、ACミラン、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなど、複数の強豪が獲得候補に名を連ねている。

  • ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：ユヴェントスでの成績

    出場ゴールアシストイエローカード退場
    1686816161