金銭感覚の相違が対立の背景にある。契約最終年の26歳セルビア人選手は、トリノで諸手当込み1200万ユーロの報酬を得ていた。

ユヴェントスは経費削減のため、年俸600万ユーロ＋ボーナスという新契約を提示した。これはデビッドにも予定される額と同じだ。しかしヴラホヴィッチは手取り800万ユーロ＋ボーナスを要求し妥協しない。

ユヴェントスは選手年俸の上限を1シーズン700万ユーロと定め、この額を受け取っているのはケナン・イルディズだけだ。