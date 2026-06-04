イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのフォワード、ヴラホヴィッチは交渉で「なぜ俺がデイヴィッドと同じ額をもらうんだ？」と発言し、クラブ首脳を怒らせた。
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一つの質問が事態を決定付けた。バイエルン移籍候補のドゥシャン・ヴラホヴィッチが、ユヴェントス首脳陣を怒らせた経緯。
金銭感覚の相違が対立の背景にある。契約最終年の26歳セルビア人選手は、トリノで諸手当込み1200万ユーロの報酬を得ていた。
ユヴェントスは経費削減のため、年俸600万ユーロ＋ボーナスという新契約を提示した。これはデビッドにも予定される額と同じだ。しかしヴラホヴィッチは手取り800万ユーロ＋ボーナスを要求し妥協しない。
ユヴェントスは選手年俸の上限を1シーズン700万ユーロと定め、この額を受け取っているのはケナン・イルディズだけだ。
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ヴラホヴィッチは移籍金なしでユヴェントスを退団する。
ユヴェントスのディレクター、ジョルジョ・キエッリーニは同日夜、交渉が決裂したと発表した。彼は元DFとして、ヴラホヴィッチの海外移籍の可能性を示唆。セリエAには彼の年俸を払えるクラブがないという。
SSCナポリも獲得に動いたが、資金面で限界がある。同紙によると、選手側もナポリと交渉したが、資金競争では南イタリアのクラブに勝ち目はないという。
チェルシーはヴラホヴィッチの獲得を望んでいるようだ
一方、アトレティコ・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーはナポリを上回る資金力を持つ。特にチェルシーは、この左利き選手を移籍金ゼロで獲得できると期待している。
トリノ移籍後168試合68得点は堅実ながら、2022年冬にフィオレンティーナから約8500万ユーロで獲得したユヴェントスの期待には届いていない。
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ヴラホヴィッチはバイエルンに移籍する？
FCバイエルンは過去にもセルビア代表FWとの噂が報じられてきた。ニコラス・ジャクソンの退団を受け、ハリー・ケインの後方での攻撃オプションを増やすため、新戦力を探している。
5月にはバイエルン幹部と本人が移籍を話し合ったと報じられたが、最近は噂が落ち着いている。
他にもバルセロナ、ACミラン、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなど、複数の強豪が獲得候補に名を連ねている。
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：ユヴェントスでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 168 68 16 16 1