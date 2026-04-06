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一つの時代の幕引き！ 数々のタイトルを勝ち取った9年間を経て、ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティを去る――ポルトガル人プレイメーカーはフリーエージェントとなる見込み
伝説の船長、退任へ
9シーズン前にモナコから加入したシルバは、シティでの輝かしいキャリアの最終段階に正式に突入した。 この万能なプレイメーカーは2023年8月に契約を延長したが、今夏に契約満了を迎えると、新たな挑戦を求めてチームを去ることになる。450試合出場、153ゴール関与という実績を残したこのミッドフィルダーの退団は、彼が6度のプレミアリーグ制覇に貢献したクラブにとって、その黄金時代の終焉を意味する。
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ラインダースが類まれな才能を称える
マンチェスター・シティがリヴァプールを4-0で下しFAカップを制した試合後、出場停止処分中のペップ・グアルディオラ監督に代わって指揮を執ったペップ・ラインダースアシスタントマネージャーは、クラブがキャプテンの直接的な後任を探すつもりはないことを明らかにした。ラインダース氏は、チームは進化していかなければならないと強調し、このポルトガル人スターがもたらした戦術的リーダーシップと試合を読む能力の空白を、たった1人の補強で埋めることは不可能だと述べた。
記者団に対し、ラインダースは次のように語った。「同じタイプの選手で誰かを置き換えることは決してない。なぜなら、そんな選手は存在しないからだ。ベルナルド・シルバは唯一無二の存在だ。彼が試合をコントロールする方法、動き方、ボールの受け方、チームを率いる方法、解決策を見出す方法、これらすべてにおいて。特定のタイプの選手の代役を探すのではなく、チームと共に成長するために必要な要素を備え、かつ先発メンバーにフィットできる選手を探すのだ。」
ベテラン選手の離脱にもかかわらず、アカデミーには期待が寄せられている
シティのコーチングスタッフは現在、主将の退団により生じる穴を埋めるべく、ユース組織や最近加入した選手たちに期待を寄せている。しかし、ラインダースは、シルバのような実力者の不在はスタメンから外れるたびに即座に響くとして、この移行は困難になるだろうと警告した。
クラブの象徴である彼にふさわしい送別が必要であることを踏まえ、ラインダースは次のように付け加えた。「そして、我々のアカデミーや、すでに獲得した若手選手たちが、中盤のポジションでもそのステップを踏み出せることを願っている。しかし、アカデミーの若手たちを見ると、彼らはそのステップを踏み出し、成長しなければならない。 しかし最も重要なのは、ベテラン選手が長くチームに残り、中核がしっかりして、その周りで戦力を動かせることだ。だが、それは難しいだろう。先ほども言ったように、試合で彼がプレーしていないと、いかに彼が欠けているかがすぐに分かるからだ。それはたった1試合の話だ。シーズン全体を想像してみてほしい。だが、どんな素晴らしい物語にも終わりは来るものだ。 彼が最後の数ヶ月を楽しんでくれることを願っている。あと6週間しかないが、素晴らしい送別会が開かれ、彼にはそのすべての注目に値する存在だからだ。」
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タイトル獲得への最後の挑戦
シルバには、今シーズンまだ手の届く範囲にある2つのタイトル獲得に向け、シティを率いる時間があとわずか6週間しか残されていない。 プレミアリーグ首位のアーセナルに9ポイント差をつけられているものの、グアルディオラ率いるチームは重要な試合を1試合残しており、FAカップの準決勝進出もすでに決めている。このプレッシャーの高い終盤戦は、31歳の彼の豊富な経験に大きく依存することになるだろう。その後、注目を集めるフリーエージェントとしての彼の次の行き先が、必然的に焦点となることになるからだ。