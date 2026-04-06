シティのコーチングスタッフは現在、主将の退団により生じる穴を埋めるべく、ユース組織や最近加入した選手たちに期待を寄せている。しかし、ラインダースは、シルバのような実力者の不在はスタメンから外れるたびに即座に響くとして、この移行は困難になるだろうと警告した。

クラブの象徴である彼にふさわしい送別が必要であることを踏まえ、ラインダースは次のように付け加えた。「そして、我々のアカデミーや、すでに獲得した若手選手たちが、中盤のポジションでもそのステップを踏み出せることを願っている。しかし、アカデミーの若手たちを見ると、彼らはそのステップを踏み出し、成長しなければならない。 しかし最も重要なのは、ベテラン選手が長くチームに残り、中核がしっかりして、その周りで戦力を動かせることだ。だが、それは難しいだろう。先ほども言ったように、試合で彼がプレーしていないと、いかに彼が欠けているかがすぐに分かるからだ。それはたった1試合の話だ。シーズン全体を想像してみてほしい。だが、どんな素晴らしい物語にも終わりは来るものだ。 彼が最後の数ヶ月を楽しんでくれることを願っている。あと6週間しかないが、素晴らしい送別会が開かれ、彼にはそのすべての注目に値する存在だからだ。」