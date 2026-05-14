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一つの時代が終わる。チェルシーがサム・カーの退団を発表、伝説のストライカーが感動的な別れのメッセージを寄せた。
伝説の人物が引退する
チェルシーは、カーが今夏スタンフォード・ブリッジでのキャリアに幕を閉じることを発表した。2019年後半に入団以来、彼女はチーム史上最も成功した時代の要となった。イングランド制覇を支えた「常勝選手」としてチームを去る。
通算157試合出場はクラブ歴代4位の記録だ。ピッチ内外で女子サッカーの成長をリードした彼女のラストマッチは、土曜のマンチェスター・ユナイテッド戦となる。
感動的な別れのメッセージ
チェルシーでの6年間を振り返り、カーはサポーターへ感謝を込めたメッセージを送った。「土曜のマンチェスター・ユナイテッド戦が最後の試合だと考えると、とても幸せです」と退団を前に語った。 「この経験ができたこと、そしてこのクラブで6年間プレーし、可能な限りのトロフィーを獲得できたことに、心から感謝しています」
ロンドンでの日々は、数多くの高揚の瞬間と盛大な祝賀、そしてトレードマークのバックフリップで彩られた。彼女はマティルダスの主将として、女子スーパーリーグ5回、FAカップ3回、リーグカップ3回の優勝に貢献。大舞台で結果を出す姿は、最後のホイッスルが鳴る前からクラブのレジェンドとしての地位を確かなものにした。
記録を塗り替える得点マシン
チェルシーでのカーの成績は驚異的だ。115得点をマークし、クラブ歴代1位であるフラン・カービーに1ゴール差に迫っている。ゴール前での冷静な決定力でWSLゴールデンブーツを2度獲得し、2023年バロンドールではオーストラリア人最高位の2位に入った。
2024年1月の重傷膝の怪我からも20か月のリハビリを経て復帰。今シーズン序盤のアストン・ヴィラ戦でチェルシー通算100得点を達成し、レスター・シティ戦ではリーグ通算64得点でクラブのWSL最多得点記録を更新した。
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サム・カー、感動的なメッセージでチェルシー退団を表明
チェルシーの公式インスタグラムが、スターストライカーのカーが退団する別れの動画を公開した。彼女はファンにこう語った。「残念ながら今回は本当です。土曜の試合がチェルシーでの最後になります」
彼女は別れを悲しみに沈ませたくないと語り、「悲しい話にはしたくないの。お祝いではないけれど、一緒に過ごした素晴らしい時間を思い出してほしい」と続けた。
西ロンドンで過ごした6年半は「大きな誇り」だと語り、最後の試合で新たな思い出を作りたいとファンに呼びかけた。
最後に彼女は退団を明言し、「直接お伝えしたかった。残念ですが、クラブを去ります。でもまだ1試合残っています」と締めくくった。