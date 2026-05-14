チェルシーの公式インスタグラムが、スターストライカーのカーが退団する別れの動画を公開した。彼女はファンにこう語った。「残念ながら今回は本当です。土曜の試合がチェルシーでの最後になります」

彼女は別れを悲しみに沈ませたくないと語り、「悲しい話にはしたくないの。お祝いではないけれど、一緒に過ごした素晴らしい時間を思い出してほしい」と続けた。

西ロンドンで過ごした6年半は「大きな誇り」だと語り、最後の試合で新たな思い出を作りたいとファンに呼びかけた。

最後に彼女は退団を明言し、「直接お伝えしたかった。残念ですが、クラブを去ります。でもまだ1試合残っています」と締めくくった。