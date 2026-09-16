レアル・マドリードとエルチェの対戦は、レアルの前線において最も情熱をかき立てる存在の一人が真の意味で誕生した瞬間となった。ヤン・ディオマンデは、ラージョ・バジェカーノ戦に続くメレンゲスの一員としての先発2試合目で、技術とスピードに頼った戦術的なパフォーマンスを披露しただけでなく、彼が「一つの生地に二つの顔」を持つことを証明するすべてを見せつけた。右サイドで巧みにラインを繋ぐゲームメーカーであり、左サイドに移れば鋭く決定的なアタッカーとなる。

スペイン紙「アス」はディオマンデの見せたプレーを称賛し、こう述べた。「ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、この才能ある若手の可能性への向き合い方を、段階的な起用と忍耐という名のもとに理解することはできる。しかし、育成における忍耐と、戦術的な怠慢とは天と地ほどの差がある」

さらに、ディオマンデには成長の余地が大きく広がっているが、それと並行して、実際に姿を現し始めた潜在能力の爆発を秘めており、マドリードがピッチの上で輝く宝石を手にしていることを裏付けていると付け加えた。

「マルティネス・バレロ」スタジアムでのディオマンデのパフォーマンスは、ポジションに応じてスペースをいかに活用するかという、完成された戦術的論考に極めて近いものであり、サンティアゴ・ベルナベウで彼につきまとうあの聞き覚えのある調べを思い起こさせた。「引いてプレーすれば疑念のざわめきが、ドリブルを仕掛けようとした途端に熱烈な拍手が」