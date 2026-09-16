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imago-sport-1083373145.jpgBall Raw Images

翻訳者：

「一つの体に宿る二枚の翼」ディオマンデ、控えから始まったヤマルとの一騎打ち

特集＆コラム
エルチェ 対 レアル・マドリー
エルチェ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ヤン・ディオマンデ
ラミン・ヤマル
ジョゼ・モウリーニョ
スペイン
コートジボワール
ポルトガル

王者のドリブル成功数の半分を、たった一人の男が生み出した

レアル・マドリードとエルチェの対戦は、レアルの前線において最も情熱をかき立てる存在の一人が真の意味で誕生した瞬間となった。ヤン・ディオマンデは、ラージョ・バジェカーノ戦に続くメレンゲスの一員としての先発2試合目で、技術とスピードに頼った戦術的なパフォーマンスを披露しただけでなく、彼が「一つの生地に二つの顔」を持つことを証明するすべてを見せつけた。右サイドで巧みにラインを繋ぐゲームメーカーであり、左サイドに移れば鋭く決定的なアタッカーとなる。

スペイン紙「アス」はディオマンデの見せたプレーを称賛し、こう述べた。「ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、この才能ある若手の可能性への向き合い方を、段階的な起用と忍耐という名のもとに理解することはできる。しかし、育成における忍耐と、戦術的な怠慢とは天と地ほどの差がある」

さらに、ディオマンデには成長の余地が大きく広がっているが、それと並行して、実際に姿を現し始めた潜在能力の爆発を秘めており、マドリードがピッチの上で輝く宝石を手にしていることを裏付けていると付け加えた。

「マルティネス・バレロ」スタジアムでのディオマンデのパフォーマンスは、ポジションに応じてスペースをいかに活用するかという、完成された戦術的論考に極めて近いものであり、サンティアゴ・ベルナベウで彼につきまとうあの聞き覚えのある調べを思い起こさせた。「引いてプレーすれば疑念のざわめきが、ドリブルを仕掛けようとした途端に熱烈な拍手が」

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    ラインぞいでの戦術的変化

    エルチェ戦で最も際立った点は、試合中の戦術的な変化に適応する選手の能力だった。

    ディオマンデは右ウイングとして試合をスタートした。これは彼が得意とする縦方向の突破を披露できないポジションだったが、その代わりにより深いクロスを送り、バランスの取れた組み立てを見せ、右サイドの要求に自身の特性を難なく適応させてチームに貢献した。

    本当の変化が起きたのは68分、ヴィニシウス・ジュニオールが交代した際だった。ここでディオマンデは自身の本来のポジションである左ウイングへと移った。

    そこでは、ボールを受け、ディフェンダーと直接対峙し、そして中央へ切り込んで強靭な足でより決定的にゴールへとシュートを放つという、彼のより鋭く危険なバージョンが現れた。

    このウイングは理論上ブラジル人のヴィニシウスに確定しているとはいえ、ディオマンデは欠員を埋め、直接的で強烈なスタイルで試合を決める力があるという明確なサインをモウリーニョに送った。

    • 広告
  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    オールラウンドな影響力を映し出す数字

    この優位は視覚的な印象にとどまらず、数字がそれを明確に裏付けている。ディオマンデはこの試合でレアル・マドリードの選手の中で最も多くの決定機を演出し、キリアン・エムバペ、アルダ・ギュレルと並んで首位に立った。

    また、アタッキングサードでのパス数では12本で3位、クロスの本数でも、セットプレーの蹴り手を務めるトレント・アレクサンダー＝アーノルドとギュレルにわずか1本差の3位につけた。

    この若きスターの貢献は攻撃面だけにとどまらず、ディオマンデはレアル・マドリードの選手の中でボール奪取数と守備での対応の成功数がともに最多だった。

    この驚異的な働きは、エルチェのウイングの脅威を抑え、攻撃参加するサイドバックに依拠するシステムという難関を乗り越えるうえで、アーノルドを助ける決定的な鍵となり、守備における献身の精神と完全な戦術的規律を備えた現代的なフォワードとして、自らを改めて印象づけた。

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    ドリブルの宝石、ラミン・ヤマルを凌駕

    「ドリブル」こそがディオマンデのプレーに輝く宝冠であり、現在の彼の姿における真の宝石であり続けている。

    『アス』紙によると、同選手はエルチェ戦で9回の試みのうち7回のドリブルを成功させた。これはレアル・マドリードのチーム全体が90分間で記録した14回のドリブルの50%に相当する。

    驚くべきことに、チームのスターであるムバッペとヴィニシウスは試合中に一度もドリブルを成功させることができなかった。ムバッペは3度、ヴィニシウスは1度試みたものの、個人での突破の負担をすべてディオマンデが一手に引き受ける形となった。

    この並外れた成功は突発的なものでも単なる偶然でもなく、リーガ・エスパニョーラにおいて彼が全選手を凌駕する驚異的な累積の平均値を反映したものだ。

    ディオマンデはレアル・マドリードのユニフォームで90分あたり5.20回のドリブル成功という平均値を誇り、リーガで最もドリブルの多い選手の頂点に君臨している。平均4.30回のドリブルを持つバルセロナの輝けるスター、ラミン・ヤマルを明確に上回り、平均4.00回のドリブルを持つマラガのボウガ、セビージャのエジュケを上回っている。

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  • Jose MourinhoGetty Images

    主力メンバー争いと、モウリーニョを悩ませる「愛すべき」頭痛の種

    ディオマンデは今季チームがプレーした630分のうち、わずか256分の出場にとどまっており、その割合は40%に達する。

    注目すべきは、この出場時間の63%が、直近のラージョ・バジェカーノ戦とエルチェ戦のわずか2試合で記録されたという点だ。両試合ではそれぞれ72分、89分プレーしており、現時点での彼の実質的なシーズンはこの2試合に集約されると言える。

    各種の指標は、現在アルダ・ギュレルが見せている高いパフォーマンスを踏まえ、「メトロポリターノ」でのアトレティコ・マドリードとの注目のダービーでは彼がベンチスタートとなる可能性が高いことを示している。しかし、ディオマンデの直近の爆発的な活躍は、クラブ内部で火種に火をつけた。

    『アス』紙は報道を次のように締めくくった。先発の座をめぐる若き逸材たちのこの激しい争いは、モウリーニョにとって過酷な選択を迫るものではあるものの、世界中のどの指揮官もが直面したいと願う「幸福な難題」であると。

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