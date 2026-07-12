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Rafa Marquez, MexicoGetty

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「一からやり直す時間はない」――元バルセロナスター、ラファ・マルケスがメキシコ代表監督として成し遂げるべき5つのこと

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R. Marquez
ラファエル・マルケス
ジルベルト・モラ
エドソン・アルバレス

「エル・トリ」のレジェンドは、再燃した信念、台頭する新世代、大きな期待を引き継いだ。ギルベルト・モラの役割を明確にし、エドソン・アルバレスの将来を決めるなど、メキシコを前進させるためにマルケスがなすべきことは以下の通りだ。

1999年、ラファエル・マルケスがASモナコと契約したとき、彼には一つの疑問しかなかった。「モナコはヨーロッパにあるのか？」

当時20歳のDFにとって、それだけが重要だった。マルケスは1999-2000シーズンにモナコでリーグ・アン制覇。2006年にはバルセロナでメキシコ人として初めてUEFAチャンピオンズリーグを制した。メキシコ代表史上最高のDFだ。

メキシコ代表は以前もレジェンドを監督に起用した。愛称「ペンタピチチ」のウーゴ・サンチェスは2006年W杯後に就任した。

サンチェス政権のハイライトは2007年コパ・アメリカで、ネリー・カスティージョを軸にしたチームがウルグアイを3-1で破り3位に入った。しかし2008年北京五輪予選でU-23代表を率いられず、1年足らずで解任された。

今回のマルケス就任には、はるかに大きな支持が集まっている。ハビエル・「バスコ」・アギーレの下でアシスタントを務めた期間は、非常に順調だった。マルケスはアギーレと共に60人近い選手を統率し、2022年の失望を乗り越えて信頼を取り戻すきっかけとなったワールドカップの戦いを、メキシコ代表を導く一助となった。

アギーレはジャーナリストのデニス・マーカーが手がけるポッドキャスト『Hablemos』でこう語った。 「人間として、ある意味で控えめな性格だと言えるだろう。それは彼にとってプラスになる。ことわざにもあるように、『口を閉ざしていればハエも入らない』からだ。ボラ［ミルティノヴィッチ］はかつて私にこう言っていた。『あまり多くを語ってはいけない。そうすれば、それを逆手に取られてしまうからだ』と。ラファなら、我々は非常に安心できる。本当に安心できる。」

アギーレの去りと共に、冗談や陽気さ、予測不可能な記者会見は消えた。後任には、バルセロナ「ラ・マシア」で鍛えられたマルケスが就いた。彼は、サンチェスが果たせなかったワールドカップでの指揮を託され、自らの足跡を残す期待を背負っている。

マルケスが正式にメキシコ代表監督に就任した今、彼が今すぐ成し遂げなければならない5つのことを挙げてみよう……

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    再スタートではなく、継続

    マルケスは、アギーレ監督の下で自信を取り戻したメキシコ代表を引き継いだ。彼の最初の課題は、その基盤を守りつつ、徐々に独自のスタイルを確立していくことである。

    だからこそ、彼の最初の公のメッセージは重要だった。マルケスは、これまでに築き上げられたものの価値を深く理解している人物のように語った。

    「すでに優れた基盤があります。若手もベテランもおり、移行期に重要な役割を果たすと信じています」とマルケスは就任直後に語った。「私がSNSで述べたように、今はゼロから始めるのではなく、加速する時です。

    基盤はすでにできており、これまで積み上げてきたことをさらに強化し、継続性を生かすために全力で取り組むつもりです。 ワクワクしているし、責任も感じている。メキシコの選手たちが成長し、その潜在能力を最大限に引き出し、それがメキシコサッカーのレベル向上につながるよう手助けしたいという意欲がある。」

    9月と10月の初戦では、W杯で生まれたチームとサポーターの絆をさらに深める機会となるでしょう。同時に、アギーレ体制のどの部分を継承し、マルケスがどこで色を付けるのか、その手がかりも示されるはずです。

    キーワードは「継続」だ。ただし、停滞に陥らないことが課題となる。

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ジルベルト・モラ世代をさらに前進させる

    メキシコのワールドカップでの活躍により、将来のための「駒」ではなく即戦力と見なされる選手が続々と登場した。

    ジルベルト・モラ、ブライアン・グティエレス、オベド・バルガス、ラウル“タラ”ランゲル、マテオ・チャベス、アルマンド“ホルミガ”ゴンサレスは、すでに次期代表を語るうえで欠かせない存在だ。

    マルケス監督の使命は、その期待を責任へと変えることである。

    モラの台頭は、今回のメキシコ代表を象徴する出来事だった。17歳ながら大舞台に動じず、エル・トリに「次の時代はすでに始まっている」と感じさせた。

    マルケスには、若者に重圧を押し付けず、どのペースで世代交代を進めるかの判断が求められる。

    アギーレ監督のオープンな采配でチャンスを得た他の選手たちにも同じことが言える。W杯は彼らに舞台を与えた。マルケス監督は今、彼らに進むべき道を示す必要がある。

    「メキシコ人であることを誇りに思う」とエリック・リラはベスト16でイングランドに2－3で敗れた後に語った。「このユニフォームを着る誇り、代表の一員である誇りがある。我々は名誉を持って戦ったと信じている。

    正直、結果は満足していないが、我々が成し遂げたことには満足している。今日、我々は明日も記憶に残る種を蒔いた。そして、きっと素晴らしい未来が待っていると確信している。」

    その種は今、マルケスが受け継いだ。

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    エドソン・アルバレスの役割を明確にする

    2017年U-20ワールドカップでメキシコがイングランドに敗れ準々決勝で敗退した直後、エドソン・アルバレスはロシアで開催中のコンフェデレーションズカップに臨む代表チームに合流した。

    フアン・カルロス・オソリオ監督は、アルバレスの成長を加速させる必要があると判断。センターバック、右サイドバック、MFのどのポジションでも、翌年のW杯代表に入れるだけの技術と戦術的柔軟性を彼に見ていた。

    ロシアに着いたアルバレスは緊張と興奮でいっぱいだった。最も憧れるマルケスと並んで練習しているのが信じられなかった。

    元メキシコ代表主将のマルケスは、すぐに彼を導いた。

    この師弟関係は、新たなサイクルでも注目の的だ。

    アルバレスは3度のW杯に出場したが、直近2大会では期待された役割を十分に果たせなかった。2026年大会でも韓国戦とチェコ戦に先発したものの出場時間は減少。それでも、彼がいまだチームに不可欠であることを示した。

    マルケスは、アルバレスの価値を誰よりも理解している。だが、彼を過去の評価だけで起用することはできない。再びポジションを勝ち取るには、クラブでの活躍が不可欠だ。

    ブンデスリーガの1.FCケルンへの移籍も噂されるアルバレス。欧州で出場機会を維持できれば、マルケス監督は代表候補として評価し続けるだろう。

    より大きな問題は、彼がこのサイクルをスタメン、リーダー、あるいはその両方の座にふさわしいことを証明する選手として、どの立場から始めるかだ。

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    メキシコにふさわしいアイデンティティを築く

    マルケス就任で最も興味深い副次効果の一つが、リーガMXで早くも表れている。

    かつてバルセロナでチームメイトだったガブリエル・ミリート率いるチバスは、メキシコ屈指のサッカーを披露している。二人はバルサのロッカールームで3シーズンを共に過ごした。今、二人は異なる立場でメキシコサッカー界の主要プロジェクトを牽引している。

    ミリート率いるチバスは勝つだけでなく、明確なコンセプトでプレーする。昨季は36ポイントで2位に入り、監督のビジョンが短期間でチームに浸透した好例となった。

    そのため、チバスはマルケスにとって参考になる好例だ。ミリートはチームに組織力と激しさ、明確なスタイルをもたらした。マルケスは、アギーレが取り戻した競争力を維持しつつ、エル・トリでも同じことを成し遂げなければならない。

    バルサ・アトレティコを率いた2シーズンでは、そのチームアイデンティティの片鱗が見えた。

    2022-23シーズンにはバルサBをプリメーラRFEFで4位に導き、翌年は2位でプレーオフ決勝へ進出した。基本はバルサ流の4-3-3で、バックラインから組み立て、中盤で支配し、相手陣地で主導権を握るスタイルだ。

    同時に、フォールスナインや中盤のハイブリッド役割、布陣の変更、必要時の2トップなど、状況に応じた柔軟な采配も示した。

    このバランス感覚はメキシコ代表にも不可欠だ。

    ただし、バルセロナの原則をそのまま持ち込むわけにはいかない。手持ちの選手や国際サッカーの要求、CONCACAFの環境、そしてメキシコ代表監督特有のプレッシャーに合わせて調整する必要がある。

    ラファはミリートがチバスに与えたような、一目でわかる独自のアイデンティティを「エル・トリ」にも与えられるだろうか？

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    伝説としてのプレッシャーに立ち向かう

    マルケスはただのメキシコ代表監督ではない。同国サッカー界の重鎮であり、元キャプテン、W杯5大会出場、バルセロナの象徴でもある。

    それゆえ周囲の信頼は厚いが、逃げ場は少ない。

    アギーレがメキシコに誇りを取り戻したように、マルケスはそれを前進へつなげねばならない。特に、エル・トリとサポーターの絆を再構築したものの、イングランド戦で痛ましい結末を迎えたワールドカップを経て、この任務には単なる象徴以上のものが求められる。

    最初の大きな決断はスタッフ選びになる。

    8月の記者会見までにスタッフは固まる見込みで、アルフレド・タラベラやアンドレス・グアルダードらの名前が候補に挙がっているが、まだ決定していない。

    さらに、マルケスがより経験豊富な人物を求める可能性も指摘されている。候補にはイグナシオ・アンブリスや、2012年ロンドン五輪でメキシコを金メダルに導いたルイス・フェルナンド・「フラコ」・テナの名が挙がっている。

    その選択は、マルケスがこの職務をどう捉えているかを示す。世代を代表するスタッフを置くか、年長の助言者を置くか、アギーレ路線を引き継ぐか、大きく方向転換するか。

    その肩には計り知れない重圧がのしかかる。しかし、この機会もまた重要だ。

    長年にわたり、マルケスは「ヨーロッパでの活躍」を現実にしたメキシコ人選手だった。今、監督として、彼はメキシコ代表の「次のステップ」もまた、現実のものにしなければならない。