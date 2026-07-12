「一からやり直す時間はない」――元バルセロナスター、ラファ・マルケスがメキシコ代表監督として成し遂げるべき5つのこと

1999年、ラファエル・マルケスがASモナコと契約したとき、彼には一つの疑問しかなかった。「モナコはヨーロッパにあるのか？」

当時20歳のDFにとって、それだけが重要だった。マルケスは1999-2000シーズンにモナコでリーグ・アン制覇。2006年にはバルセロナでメキシコ人として初めてUEFAチャンピオンズリーグを制した。メキシコ代表史上最高のDFだ。

メキシコ代表は以前もレジェンドを監督に起用した。愛称「ペンタピチチ」のウーゴ・サンチェスは2006年W杯後に就任した。

サンチェス政権のハイライトは2007年コパ・アメリカで、ネリー・カスティージョを軸にしたチームがウルグアイを3-1で破り3位に入った。しかし2008年北京五輪予選でU-23代表を率いられず、1年足らずで解任された。

今回のマルケス就任には、はるかに大きな支持が集まっている。ハビエル・「バスコ」・アギーレの下でアシスタントを務めた期間は、非常に順調だった。マルケスはアギーレと共に60人近い選手を統率し、2022年の失望を乗り越えて信頼を取り戻すきっかけとなったワールドカップの戦いを、メキシコ代表を導く一助となった。

アギーレはジャーナリストのデニス・マーカーが手がけるポッドキャスト『Hablemos』でこう語った。 「人間として、ある意味で控えめな性格だと言えるだろう。それは彼にとってプラスになる。ことわざにもあるように、『口を閉ざしていればハエも入らない』からだ。ボラ［ミルティノヴィッチ］はかつて私にこう言っていた。『あまり多くを語ってはいけない。そうすれば、それを逆手に取られてしまうからだ』と。ラファなら、我々は非常に安心できる。本当に安心できる。」

アギーレの去りと共に、冗談や陽気さ、予測不可能な記者会見は消えた。後任には、バルセロナ「ラ・マシア」で鍛えられたマルケスが就いた。彼は、サンチェスが果たせなかったワールドカップでの指揮を託され、自らの足跡を残す期待を背負っている。

マルケスが正式にメキシコ代表監督に就任した今、彼が今すぐ成し遂げなければならない5つのことを挙げてみよう……