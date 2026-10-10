クリストファー・エンクンクのミランでの冒険は、ついに軌道に乗ることはなかった。フランス人FWは2025年夏にチェルシーから4000万ユーロ弱でミランに加入したが、わずか1シーズンで早くも荷物をまとめることになった。1月の時点ですでに移籍の可能性が取り沙汰されていたが、その後選手は残留。しかし市場が再び開くと、ドイツへ向かった。ミランの新指揮官ルベン・アモリムの構想外と見なされ、フェネルバフチェとの交渉やさまざまな噂を経て、選手はライプツィヒに復帰した。厳しいイタリアでのシーズンを経て、再び継続的な出場機会を取り戻そうとドイツ行きを強く望んだのは、ほかならぬ本人だった。