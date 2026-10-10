クリストファー・エンクンクのミランでの冒険は、ついに軌道に乗ることはなかった。フランス人FWは2025年夏にチェルシーから4000万ユーロ弱でミランに加入したが、わずか1シーズンで早くも荷物をまとめることになった。1月の時点ですでに移籍の可能性が取り沙汰されていたが、その後選手は残留。しかし市場が再び開くと、ドイツへ向かった。ミランの新指揮官ルベン・アモリムの構想外と見なされ、フェネルバフチェとの交渉やさまざまな噂を経て、選手はライプツィヒに復帰した。厳しいイタリアでのシーズンを経て、再び継続的な出場機会を取り戻そうとドイツ行きを強く望んだのは、ほかならぬ本人だった。
AFP
翻訳者：
ンクンクはライプツィヒでどう過ごしており、買い取りによってミランはいくら得られる可能性があるのか
- AFP
ライプツィヒでのエンクンクの数字
そして実際のところ、現時点ではその選択は正しかった。エンクンクはすぐに、すでに知っていた環境で再び主役となり、わずか数カ月で周囲の信頼をつかみ、先発の座を手にしている。新シーズンのリーグ戦とチャンピオンズリーグを合わせた出場6試合のうち4試合に先発し、さらにハンブルガー戦ではドイツ復帰後初ゴール、フランクフルト戦ではハットトリックも記録した。元ミランの同選手は欧州の舞台でも存在感を示しており、9月初旬のコモ戦ではマクシモヴィッチのゴールをアシストした。
- AFP
ライプツィヒでのエンクンクの数字
ミランとライプツィヒは、ンクンクの移籍について、350万ユーロの有償レンタルに、3000万ユーロをわずかに下回る、約2800万ユーロの買い取りオプションが付く条件で合意に達した。両クラブ間の合意には完全移籍での買い取り義務は含まれておらず、シーズン終了時に、ドイツのクラブが来季以降もチームに残すかどうかを決めることになる。今季のンクンクの年俸はミランとライプツィヒが半分ずつ負担し、ミラン加入時に定められた通り、選手が受け取る税引き後総額500万ユーロのうち、それぞれ250万ユーロを支払う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。