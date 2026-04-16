「ワールド・フットボール・ギビング・デイ」：サッカー界の新たな「グローバル・ハート」について知っておくべきすべて

サッカーは「美しいスポーツ」と呼ばれますが、5月26日は「最も寛大なスポーツ」になることを目指します。
国連「ワールド・フットボール・デー」の勢いを受け、2026年FIFAワールドカップを見据えた大規模な慈善活動「ワールド・フットボール・ギビング・デー」が始動した。サッカー界の著名人が支援し、社会貢献団体「コモン・ゴール」が主導。世界中のサッカーファミリーが力を合わせ、支援を必要とする地域社会を支える。
本稿では、その内容と参加主体、そしてあなたができる行動を紹介する。
サッカーは「美しいスポーツ」と呼ばれますが、5月26日は「最も寛大なスポーツ」になることを目指します。
国連「ワールド・フットボール・デー」の勢いを受け、2026年FIFAワールドカップを見据えた大規模な慈善活動「ワールド・フットボール・ギビング・デー」が始動した。サッカー界の著名人が支援し、社会貢献団体「コモン・ゴール」が主導。世界中のサッカーファミリーが力を合わせ、支援を必要とする地域社会を支える。
本稿では、その内容と参加主体、そしてあなたができる行動を紹介する。
これはサッカー界の「Giving Tuesday（ギビング・チューズデー）」です。スーパースターや大手ブランド、草の根クラブやファンが力を合わせ、社会に恩返しする年1回の世界的な運動です。
2017年にCommon Goalが始めた「1%誓約」を基盤とし、選手やコーチが給与の1%を地域団体に寄付しています。現在は門戸を広げ、ジェンダー平等、メンタルヘルス、社会的結束に取り組む100以上の登録非営利団体を支援しています。
このイベントは毎年5月26日に開催されます。
国連が定める「世界サッカーの日」（5月25日）の翌日です。5月25日はサッカー文化を祝い、26日はその力で社会を良くする行動を起こす日です。
この運動にはすでに多くの著名な支持者がいる。
元リヴァプール監督ユルゲン・クロップ氏は主要発信者としてこう語る。「『ワールド・フットボール・ギビング・デイ』は、私たちが愛するサッカーが機会と希望を生み出せると思い出させてくれる。これはサッカーに心があること、そして力を合わせれば真の変化をもたらせると示すものだ。」
さらに、コモン・ゴールの先駆者フアン・マタ、アーセナルとWSLのレジェンドヴィヴィアン・ミエデマ、スペイン代表のダニ・オルモ、イレーネ・パレデス、ソフィー・ユンゲ・ペデルセン、ジェシー・フレミングも参加。アディダスなどのグローバルブランドも強力に支援している。
このキャンペーンの核は「ハートハンド」のジェスチャーです。選手、監督、ファンが写真やSNSでハートハンドを掲げ、共感を示します。
公式ハッシュタグ「#WeAreIn」も併せて使用され、90分間の試合を超えた共通の目的のためにサッカー界全体が団結するよう呼びかけています。
Common Goal
寄付：行動を起こすには、「ワールド・フットボール・ギビング・デイ」のウェブサイト（www.worldfootballgivingday.org）にアクセスし、登録されている100以上の非営利団体に寄付するか、自分らしい方法で地域や世界に貢献しましょう。
地域での活動：オンライン寄付が難しい場合は、地元のコミュニティや草の根クラブに恩返しする方法を考えてみましょう。
情報を広めよう：両手でハートの形を作る写真をSNSに投稿し、友人やチームメイトをタグ付けしてハッシュタグ #WeAreIn で共有しよう。