「ワールド・フットボール・ギビング・デイ」：サッカー界の新たな「グローバル・ハート」について知っておくべきすべて

サッカーは「美しいスポーツ」と呼ばれますが、5月26日は「最も寛大なスポーツ」になることを目指します。

国連「ワールド・フットボール・デー」の勢いを受け、2026年FIFAワールドカップを見据えた大規模な慈善活動「ワールド・フットボール・ギビング・デー」が始動した。サッカー界の著名人が支援し、社会貢献団体「コモン・ゴール」が主導。世界中のサッカーファミリーが力を合わせ、支援を必要とする地域社会を支える。

本稿では、その内容と参加主体、そしてあなたができる行動を紹介する。