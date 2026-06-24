ワールドカップ2試合の結果を受け、マヌエル・ノイアーはドイツ代表でベンチに回るのか？

記念すべき試合でノイアーは全く活躍できなかった。 あまりに暇だったため前半の水分補給タイムも無視し、サイドラインでスタッフとシュート練習に励んだ。しかし無意味だった。後半開始2分、フランク・ケシエの止められないシュートを拾うだけだった。この一連の流れは、ノイアーの今回のワールドカップを象徴している。

大会前に議論の末代表に復帰した40歳の元世界最優秀GKは、2試合でほとんど仕事がなかった。ドイツの守備は時折不安定だったが、キュラソーとコートジボワールはそれぞれ枠内シュート2本のみ。

その1本はオリバー・バウマンや下部リーグのGKでも止められる“当然のセーブ”だった。もう1本は完全に決められたシュートだ。こうしてドイツ代表、そしてノイアー自身に付きまとう不気味なW杯の連鎖は続いた。 2014年のアルゼンチンとの決勝以来、ドイツはW杯8試合連続で失点している。