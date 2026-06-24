マヌエル・ノイアーは土曜のコートジボワール戦で通算21試合目に出場し、ワールドカップ出場記録の単独トップに立った。これまでは、代表を退いたフランスのウーゴ・ロリスと記録を分け合っていた。
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ワールドカップ2試合の結果を受け、マヌエル・ノイアーはドイツ代表でベンチに回るのか？
記念すべき試合でノイアーは全く活躍できなかった。 あまりに暇だったため前半の水分補給タイムも無視し、サイドラインでスタッフとシュート練習に励んだ。しかし無意味だった。後半開始2分、フランク・ケシエの止められないシュートを拾うだけだった。この一連の流れは、ノイアーの今回のワールドカップを象徴している。
大会前に議論の末代表に復帰した40歳の元世界最優秀GKは、2試合でほとんど仕事がなかった。ドイツの守備は時折不安定だったが、キュラソーとコートジボワールはそれぞれ枠内シュート2本のみ。
その1本はオリバー・バウマンや下部リーグのGKでも止められる“当然のセーブ”だった。もう1本は完全に決められたシュートだ。こうしてドイツ代表、そしてノイアー自身に付きまとう不気味なW杯の連鎖は続いた。 2014年のアルゼンチンとの決勝以来、ドイツはW杯8試合連続で失点している。
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コートジボワール戦でのマヌエル・ノイアの活躍
ノイアーは守備で目立たなかったものの、パスワークで存在感を示した。コートジボワール戦では全パスを味方に正確に繋ぎ、ゴールキーパーとしては特筆すべきパフォーマンスだった。開幕戦のキュラソー戦でもパス成功率86％を記録している。
また、彼の「オーラ」は相手選手を威圧し、チームメイトにも力を与えている。ナーゲルスマン監督は「彼は落ち着きと経験をもたらしてくれる」と絶賛した。 「特に若い選手たちは、そこから多くのものを得ている」。控えGKバウマンとも良好だ。バウマンはW杯直前にノイアーが復帰したため、予選の座を明け渡した。
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ドイツ代表：オリバー・バウマンはエクアドル戦に出場するのか？
バウマンは困難な状況を堂々と乗り切り、チームのために全力を尽くしている。その功績が認められ、木曜日のエクアドル戦（勝敗はグループ順位に影響しない）で出場機会が与えられる可能性がある。彼にはそれだけの価値がある。たとえ負けても、ドイツ代表のグループ首位は確定している。
GKを交代すれば、ナゲルスマン監督は控えGKへの感謝を示し、大会前にふくらはぎを痛めたノイアーは16強戦に向けて回復に専念できる。 この方針にはテレビ解説者のバスティアン・シュヴァインシュタイガー氏も賛同し、「バウマンはゴールマウスに立ち、ワールドカップの試合に出場するに値する。それは確かに特別なことだ」と語っている。
ただし、ノイアーは連続出場記録の更新が途絶える。 現在、彼は出場するたびにDFB代表最年長記録を更新している。W杯通算出場は21試合で、ロタール・マテウスの25試合にはまだ4試合及ばない。エクアドル戦で休めば、記録に並ぶには準決勝進出が必要になる。