記念すべき試合でノイアーは全く活躍できなかった。 あまりに暇だったため前半の水分補給タイムも無視し、サイドラインでスタッフとシュート練習に励んだ。しかし無意味に終わり、後半開始2分でフランク・ケシエの止められない一撃を拾うだけだった。この流れは、今回のW杯でのノイアーの立場を象徴している。

大会前に騒動の末代表に復帰した40歳の元世界最優秀GKは、2試合でほとんど仕事がない。ドイツの守備は時折不安定だったが、キュラソーとコートジボワールはそれぞれ枠内シュート2本のみ。

その1本はオリバー・バウマンや下部リーグのGKでも止められる“当然のセーブ”だった。もう1本は防ぎようのないゴール。こうしてドイツ代表、そしてノイアー自身に付きまとうワールドカップの不気味な連鎖は続いた。 2014年のアルゼンチンとの決勝以来、ドイツはW杯8試合連続で失点している。