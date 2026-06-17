8つのアラブ代表が2026年米国W杯に初同時出場し、サッカー界での存在感を示した。
第1節では、欧州や南米の強豪との引き分け、初出場国や王者との敗北、チュニジアの惨敗とサブリ・レムシ監督の解任、エルヴェ・レナール新監督の就任という波乱があった。
8つのアラブ代表が2026年米国W杯に初同時出場し、サッカー界での存在感を示した。
第1節では、欧州や南米の強豪との引き分け、初出場国や王者との敗北、チュニジアの惨敗とサブリ・レムシ監督の解任、エルヴェ・レナール新監督の就任という波乱があった。
2022年ワールドカップのダークホースで、アフリカ勢として初めて準決勝に進んだモロッコは、ニューヨークでのブラジル戦を1－1の引き分けとし、強豪としての地位を再確認した。
イスマイル・サイバリが先制点を奪ったが、ヴィニシウス・ジュニオールに同点とされた。この試合は、モロッコがカタールでの成功を再現しに米国へ来たのではなく、強豪にも臆しない世代がさらに先へ進もうとしていることを示した。
初戦でブラジルから勝ち点1を得たことで、モロッコ代表の士気は大きく高まり、同グループを争う他国には大きなプレッシャーとなった。
エジプト代表はシアトルで行われたグループ7初戦でベルギーと1-1で引き分け、貴重な勝ち点1を得た。
19分、イマーム・アシュールの強烈なシュートで先制。しかし、ロメロ・ルカクの圧力を受けたモハメド・ハニのオウンゴールで同点に追われた。勝利は逃したが、世界ランク10位内の強豪から貴重な1ポイントを奪った。
守備は堅く、攻撃への切り替えもスムーズだった。サラーらが見せた闘志は、イランやニュージーランドと同じ組で戦うエジプトが、単なる“出場”ではなく決勝トーナメント進出を争う力を持つことを示した。
サンタクララで行われた試合では、スイスが試合を支配し、勝利は確実と思われた。しかしカタールは後半アディショナルタイム4分、ブーラック・ホウヒーのヘディングで同点に追いつき、1－1の引き分けに持ち込んだ。
前半はブリル・エンボウロのPKでスイスが先制し、試合を支配した。しかし94分、キャプテン・ブアラム・ホウキのヘディングがクロスに飛び込み、 この得点は後にDFミロ・モハイムのオウンゴールと判定されたが、カタール代表にW杯アウェー戦初ポイントをもたらした。
この1点は、開催国として臨んだ2022年の経験を糧に、かつてのアジア王者が精神的に成長し、格上の欧州勢にも粘り強く立ち向かえることを示した。
サウジアラビアは2022年のアルゼンチン戦のような番狂わせ寸前だった。マイアミでのウルグアイ戦ではアブドゥル・イラフ・アル＝オマリのゴールで1–0と先行したが、マキシ・アラウホに同点とされ1–1で終了した。
「アル・アハダル」は堅守で対抗し、GKモハメド・アル・オワイスが好セーブ連発。スペインやカーボベルデと同居するグループで、貴重な勝ち点1を得た。
史上初出場となったサンフランシスコでのオーストリア戦で、ヨルダンは1－3で敗れた。経験と実力の差を考えれば順当な結果だ。
アリ・アルワーンの鮮やかなゴールで逆転の兆しが見えたが、守備のミスと決定機での混乱が響き、歴史的な初ポイント獲得はならなかった。
攻撃力は示した。守備のミスを減らせば、グループ10の残り2試合で十分に戦える。
40年ぶりのワールドカップ復帰を果たしたイラクは、フォックスボロで「エルリング・ハーランド」率いるノルウェーに1-4で敗れた。
世界屈指のストライカーを擁する欧州代表相手とはいえ、厳しい結果だった。それでも「ラフディンの黒豹」は1点を奪い、局面によってはボールを保持しプレスもかけた。だが個人の能力とフィジカルの差でノルウェーが上回った。
この敗戦で夢が終わったわけではないが、チームはフランスとセネガルとの残り2試合で結果を出すしかない。戦術的な現実主義と勇気が同時に求められる挑戦だ。
アルジェリアは抽選で前回王者のアルゼンチンと同組になり、カンザスシティでの初戦で0-3と敗れた。これにより、アルジェリアは抽選の犠牲となった3番目のアラブ国となった。
リオネル・メッシはアルジェリア相手に歴史的なハットトリックを達成。アルジェリアも反撃を試みたが、両チームの成熟度と経験の差は明らかだった。
スコアは完敗だったが、アルジェリアは真の勝負がヨルダン、オーストリアとの直接対決にあると理解している。
チュニジア代表は、他のアラブ諸国とは対照的に最悪の展開を迎えた。グループ6のモンテレーで行われたスウェーデン戦で守備が崩れ、1-5で敗北。これはチュニジアにとってワールドカップ史上最も痛い敗戦の一つとなった。
欧州プレーオフを勝ち上がったスウェーデンは、チュニジアの脆弱な守備を突き、チュニジア系選手ヤシン・アイヤリが2得点、イサク、ギョキレス、スヴァンベリがそれぞれ1得点を挙げた。 「カルタゴの鷲」は気力と組織力を欠き、予選での姿を見せることはできなかった。
さらに衝撃的だったのは、試合直後にチュニジアサッカー連盟がサブリ・レムシ監督を解任したことだ。後任にはフランス人のエルヴェ・レナールが就任し、日本とオランダ戦に向けてチームを立て直す。
第1ラウンドでは、2026年ワールドカップに出場するアラブ諸国の概況が明らかになった。4チームが技術・戦術の両面で強豪と互角に戦い、3チームは格上相手に善戦及ばず敗れた。予想外だったのはチュニジアの惨敗だけだった。
共通点は、どのチームも戦術的に勇敢に戦い、組織的なブロックで守備を固めたこと。エジプト、サウジアラビア、カタール、モロッコは、優勝候補から勝ち点1以上を獲得した。
一方、ヨルダン、イラク、アルジェリアは強豪相手に苦戦したが、2戦目と3戦目で巻き返す余地はある。
一方、チュニジアは誇りを懸けて試練に直面している。新監督には時間的余裕も失敗の余地もない。
第2節は、アラブサッカーの歴史を左右する分水嶺となる。ここで「輝かしい存在」として生き残るか、「一過性の存在」として消えるかが決まる。
審判の判定……エジプトはベルギー戦でPKを得るに値したのか？
「サンバへの大きな不公正」…モロッコ対ブラジル戦の審判は低評価。