2022年ワールドカップのダークホースで、アフリカ勢として初めて準決勝に進んだモロッコは、ニューヨークでのブラジル戦を1－1の引き分けとし、強豪としての地位を再確認した。

イスマイル・サイバリが先制点を奪ったが、ヴィニシウス・ジュニオールに同点とされた。この試合は、モロッコがカタールでの成功を再現しに米国へ来たのではなく、強豪にも臆しない世代がさらに先へ進もうとしていることを示した。

初戦でブラジルから勝ち点1を得たことで、モロッコ代表の士気は大きく高まり、同グループを争う他国には大きなプレッシャーとなった。