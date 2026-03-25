ワールドカップ、米国が入国に最大1万5000ユーロの巨額保証金を要求：代表選手5人に問題

しかし、この規則は、まさにこの大規模なサッカー大会に深刻な副作用をもたらす恐れがある。『The Athletic』の報道によると、最大の懸念点は、ピッチ上の主役である選手やコーチ陣に直接関わるものだ。 実際、現時点ではこの規則にプロ選手に対する免除規定は設けられておらず、選手たちは大会に参加するために5,000ドルから15,000ドルの保証金を支払わなければならないという、皮肉な状況に置かれることになる。この金額は、ビザの有効期間内に国外へ出国すれば返還されるものの、組織的・事務的な面で依然として大きな障害となる。



