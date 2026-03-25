次回のワールドカップ開幕まであと数ヶ月となった今、スポーツ面だけでなく、物流や経済面にも波及する恐れのある、国際的な問題へと発展しかねないデリケートな問題が浮上している。注目を集めているのは、すでにワールドカップ本大会への出場を決めているアフリカの代表チーム数カ国と、海を越えて自国チームを応援するために駆けつけるサポーターたちだ。
翻訳者：
ワールドカップ、米国が入国に最大1万5000ユーロの巨額保証金を要求：代表選手5人に問題
関係国
具体的には、アルジェリア、カーボベルデ、セネガル、コートジボワール、チュニジアは、米国への入国ビザを取得するために、最大1万5000ユーロという特に高額な保証金の支払いが義務付けられる約50カ国のリストに含まれている。 これは、ドナルド・トランプ政権下で導入された移民政策の一環として導入された措置であり、不法移民対策という公的な目的が掲げられている。
サッカー選手の保釈金：どうなるのか？
しかし、この規則は、まさにこの大規模なサッカー大会に深刻な副作用をもたらす恐れがある。『The Athletic』の報道によると、最大の懸念点は、ピッチ上の主役である選手やコーチ陣に直接関わるものだ。 実際、現時点ではこの規則にプロ選手に対する免除規定は設けられておらず、選手たちは大会に参加するために5,000ドルから15,000ドルの保証金を支払わなければならないという、皮肉な状況に置かれることになる。この金額は、ビザの有効期間内に国外へ出国すれば返還されるものの、組織的・事務的な面で依然として大きな障害となる。
FIFAの活動
この問題は現在、FIFAの検討事項となっており、同連盟は少なくとも公式代表団を保護できる解決策を見出すべく、米国当局と緊密な協議を進めている。その目的は、選手やスタッフらが保釈金の支払いを免除される特例措置を獲得し、関係する代表チームが支障なく大会に参加できるようにすることにある。
ファンはどうなるの？
一方、サポーターにとっての状況は異なり、はるかに複雑だ。彼らにとって、現時点では免除措置が適用される見込みは薄い。そしてこれは、大陸間移動の高額な費用や、決して簡単とは言えない手配によってすでに大きな負担を強いられている観客動員数に、さらに深刻な影響を及ぼす恐れがある。 歴史的に見て、ワールドカップを色彩、情熱、そしてアイデンティティに満ちた世界的な祭典にする一翼を担ってきたまさにそのサポーター層の参加が減少してしまうという、現実的な危険性が存在している。