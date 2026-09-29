ブラジル2027へ向けた戦いが再開する。ワールドカップ予選グループ最終戦を終え、デンマークに次ぐ2位で終えてから4カ月。イタリア女子代表は、ワールドカップ・プレーオフ1回戦でベラルーシと対戦するため、再びピッチに戻る準備が整っている。FIFAランキング52位の相手とのホーム＆アウェー2連戦で、第1戦は10月9日金曜日（イタリア時間18時15分、Rai 2）にジョージアのトビリシにあるダヴィド・ペトリアシュヴィリ・スタジアムで行われ、第2戦は13日火曜日（18時15分、Rai 2）にフィレンツェのアルテミオ・フランキで開催される。これを突破すれば、12月初旬にフィンランド対セルビアの勝者との決定的な一戦に臨むことになる。
ワールドカップ・プレーオフ、ベラルーシとの第1戦に向けて28人を招集。ロズッチとセルトゥリーニがグループに復帰した。
ロズッチとセルトゥリーニが再び登場
ストレートでの出場権獲得はならず、ブラジルで開催されるワールドカップへの航空券を手にするため、イタリア女子代表はプレーオフという難関を突破しなければならない（グループリーグと異なり、ここではVARが導入される）。このプレーオフでは、参加する欧州の32代表が、大会の10回目の開催に向けた最後の7枠に加え、大陸間プレーオフ行きの1枠を争うことになる。南米の国で初めて開催される今大会に向け、日曜日にコベルチャーノで始まる合宿には28選手が参加。主な新戦力は、1年以上の不在を経てグループに復帰するマルティナ・ロズッチとアンナマリア・セルトゥリーニで、後者は前十字じん帯断裂から戦列復帰を果たした。さらに、アストリッド・ジラルディとエリーザ・ポッリの名前も再び入っている。
フランキは縁起がいい
アンドレア・ソンチン監督率いるイタリア代表は、10月7日水曜日の出発日まで連邦技術センターでトレーニングを行う。チームはその日にジョージアの首都へ向かう。ベラルーシ連盟は、2022年からホームゲームを中立地で戦うことを余儀なくされており、その開催地として同地を選択した。この一戦は、両代表にとって史上初の対戦となる。10月10日土曜日の朝にはイタリア代表がフィレンツェへ戻り、再びトレーニングを行って『フランキ』での一戦に備える。このスタジアムは、良い記憶しか呼び起こさない場所だ。フィレンツェのこの会場では、1995年に行われたイングランドとの親善試合での1-1に加え、イタリア女子代表は2018年のポルトガル戦（3-0）、そして2011年のイスラエル戦（12-0）でも勝利を収めており、これらの結果によって2019年ワールドカップと2022年欧州選手権の出場権を獲得した。
招集メンバー
GK：ラケーレ・バルディ（ローマ）、フランチェスカ・ドゥランテ（コモ1907）、アストリッド・ジラルディ（コモ・ウィメン）、ラウラ・ジュリアーニ（シュトゥットガルト）;
DF：エリーザ・バルトリ（インテル）、ヴァレンティーナ・ベルガマスキ（ローマ）、リサ・ボアッティン（ヒューストン・ダッシュ）、フェデリカ・ダウリーカ（ユヴェントス）、ルチア・ディ・グリエルモ（ワシントン・スピリット）、マルティーナ・レンツィーニ（ユヴェントス）、エリザベッタ・オリヴィエーロ（ローマ）、マルティーナ・ロズッチ（ユヴェントス）、チェチーリア・サルヴァイ（ユヴェントス）、アンジェリカ・ソッフィア（ミラン）;
MF：アリアンナ・カルーソ（レアル・マドリー）、ジュリア・ドラゴーニ（チェルシー）、マヌエラ・ジュリアーノ（ローマ）、ジャーダ・グレッジ（ローマ）、エヴァ・シャッツァー（ユヴェントス）、アンナマリア・セルトゥリーニ（ユヴェントス）、エンマ・セヴェリーニ（フィオレンティーナ）;
FW：バルバラ・ボナンセア（サンディエゴ・ウェーブ）、ミケーラ・カンビアギ（インテル）、ソフィア・カントーレ（ワシントン・スピリット）、クリスティアーナ・ジレッリ（ベイFC）、ベネデッタ・グリオンナ（インテル）、マルティーナ・ピエモンテ（ローマ）、エリーザ・ポッリ（インテル）。
日程
10月4日（日）
コヴェルチャーノに集合
10月5日（月）
13時30分 代表監督記者会見
16時00分 トレーニング（公開）
10月6日（火）
15時30分 トレーニング（冒頭15分のみメディア公開）
10月7日（水）
10時30分 トレーニング（非公開）
15時30分 トビリシ行きのフライトで出発
10月8日（木）
現地時間18時15分（イタリア時間16時15分） トビリシのダヴィド・ペトリアシュヴィリ・スタジアムでMD-1トレーニング
10月9日（金）
現地時間20時15分（イタリア時間18時15分） ベラルーシ対イタリア（Rai 2で生中継）
10月10日（土）
現地時間11時30分（イタリア時間9時30分） フィレンツェ行きのフライトで出発
17時00分 トレーニング（冒頭15分のみメディア公開）
10月11日（日）
10時30分 トレーニング（非公開）
10月12日（月）
15時30分 フィレンツェのフランキ・スタジアムでMD-1記者会見 代表監督＋選手1名
17時00分 フィレンツェのフランキ・スタジアムでMD-1トレーニング
10月13日（火）
18時15分 イタリア対ベラルーシ（Rai 2で生中継）
試合終了後、代表団は解散
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