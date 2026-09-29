ワールドカップ・プレーオフ、ベラルーシとの第1戦に向けて28人を招集。ロズッチとセルトゥリーニがグループに復帰した。

アンドレア・ソンチン監督率いるイタリア代表は、10月7日水曜日の出発日まで連邦技術センターでトレーニングを行う。チームはその日にジョージアの首都へ向かう。ベラルーシ連盟は、2022年からホームゲームを中立地で戦うことを余儀なくされており、その開催地として同地を選択した。この一戦は、両代表にとって史上初の対戦となる。10月10日土曜日の朝にはイタリア代表がフィレンツェへ戻り、再びトレーニングを行って『フランキ』での一戦に備える。このスタジアムは、良い記憶しか呼び起こさない場所だ。フィレンツェのこの会場では、1995年に行われたイングランドとの親善試合での1-1に加え、イタリア女子代表は2018年のポルトガル戦（3-0）、そして2011年のイスラエル戦（12-0）でも勝利を収めており、これらの結果によって2019年ワールドカップと2022年欧州選手権の出場権を獲得した。