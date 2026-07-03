ワールドカップ、ゴールデンブーツ、ゴールデンボール、バロンドール！ キリアン・ムバッペはトロフィーを総なめにするのか？ 元フランス代表選手が「奇妙な批判」に反応

ムバッペはサンティアゴ・ベルナベウで数シーズン、 frustration を感じ続けてきた。2024年のフリーエージェント移籍という電撃的な決断も、期待通りの結果をもたらさなかった。それでも個人レベルは高く、レアル・マドリードで103試合86得点を記録している。

それでも2シーズン連続で主要タイトルには手が届かなかった。27歳の彼は、古巣パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグ2連覇、バルセロナがラ・リーガ制覇を遂げる様子を遠くから眺めるしかなかった。

フランス代表では一息つけ、通算62ゴールで代表歴代最多得点者に。2026年W杯でも6ゴールを決め、アルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシと並んだ。

2022年カタール大会で獲得したゴールデンブーツ賞の再受賞も射程圏だ。 フランスは2018年以来の王座奪還が有力視され、前回大会では準優勝まで駆け上がった。優勝すれば主将としてMVPの呼び声がかかるほか、自身初となるバロンドール候補にも名を連ねるだろう。