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ワールドカップ、ゴールデンブーツ、ゴールデンボール、バロンドール！ キリアン・ムバッペはトロフィーを総なめにするのか？ 元フランス代表選手が「奇妙な批判」に反応
ムバッペがメッシと並んでワールドカップ得点王争いをリードしている
ムバッペはサンティアゴ・ベルナベウで数シーズン、 frustration を感じ続けてきた。2024年のフリーエージェント移籍という電撃的な決断も、期待通りの結果をもたらさなかった。それでも個人レベルは高く、レアル・マドリードで103試合86得点を記録している。
それでも2シーズン連続で主要タイトルには手が届かなかった。27歳の彼は、古巣パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグ2連覇、バルセロナがラ・リーガ制覇を遂げる様子を遠くから眺めるしかなかった。
フランス代表では一息つけ、通算62ゴールで代表歴代最多得点者に。2026年W杯でも6ゴールを決め、アルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシと並んだ。
2022年カタール大会で獲得したゴールデンブーツ賞の再受賞も射程圏だ。 フランスは2018年以来の王座奪還が有力視され、前回大会では準優勝まで駆け上がった。優勝すれば主将としてMVPの呼び声がかかるほか、自身初となるバロンドール候補にも名を連ねるだろう。
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フランスの「ガラクティコ」ムバッペはタイトルを総なめにするか？
ムバッペがタイトルを総なめできるか問われた元フランス代表のサハは、最高のベッティングサイトが集まる「Freebets.com」提供のもとGOALに語った。「十分可能だ。ラ・リーガやCLを逃したかもしれないが、彼には『リベンジモード』があり、それが合っている。
彼は優れたキャプテンとしてチームメイトをうまく生かしている。 マイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレ、デシレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラとも問題なく機能している。彼への批判はほぼ封じた。この調子なら、あと少なくとも3試合でタイトル獲得も見える。
このままなら決勝に出場し、得点を挙げて歴史に名を刻みたいと思うだろう。彼は奇妙な批判を受けてきたので、心から成功を願っている。本当に素晴らしい活躍だ。」
ムバッペ、初のバロンドール受賞の栄光を満喫したいと意気込む
ムバッペはキャプテンとしての指導力や周囲を鼓舞する能力に疑問を呈されてきた。しかし北米での象徴的な活躍により、その懐疑的な声は沈黙した。マドリードを拠点とする「ガラクティコ」は現在、絶頂期のパフォーマンスを示している。
サハは以前、GOALの取材にこう語っていた。同郷の選手がバロンドール争いで常に誰かに先を越されてきたことについて、「個人的な面では疑問が湧き始めている。精神的には、彼はある意味『不運の象徴』のようだ。だから、その不運な流れを早く断ち切りたいのだ。
才能ある選手が成功し目標を達成するのはいつだって嬉しい。彼はそれに値する。プレースタイルを批判する人もいるが、彼はすべてを手に入れたいのだ。
どんな状況でも自分が中心になること。それこそが偉大な選手の証だ。だが、うまくいかない時に批判するのは簡単だ。もしクリスティアーノ・ロナウドが長年にわたって獲得したトロフィーを手にできなかったなら、彼はとっくに終わっていたはずだ。」
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フランス代表の次戦：ワールドカップ16強でムバッペらが戦う相手は？
フランスはディディエ・デシャン監督の下、大量得点を奪い攻撃的なサッカーでワールドカップベスト16へ進んだ。土曜、フィラデルフィアのリンカーン・フィナンシャル・フィールドでパラグアイと準々決勝進出をかけて戦う。
ムバッペは再び攻撃の先頭に立つ構えだ。10年にわたり大舞台で輝いてきた彼が、世界最高の証を示す準備はできている。
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