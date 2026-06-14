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ワールドカップ・グループBの初戦。物議を醸したPKでブレール・エンボロが先制したスイスだったが、終盤の猛攻でチャンスを活かせず、カタールに敗れた。
浪費家のスイス人が死刑に
スイスは数多くの決定機を逃し、悔しい引き分けとなった。カタールがワールドカップ史上初の勝ち点を手にしたからだ。サンタ・クララで行われた試合では、ムラト・ヤキン監督率いるスイスが試合を支配し、2点目を奪えなかったことが響いた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ヤキン監督は水ボトルを地面に叩きつけ、悔しさを露わにした。
17分にはブレール・エンボロのPKで先制し、優位に試合を進めた。 しかし94分、ブアレム・クキのヘディングがネットを揺らし（公式記録はミロ・ムハイムのオウンゴール）、試合は1－1の引き分けに。この結果、グループBは2チームが1ポイントずつを獲得し、先にカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが引き分けたため、依然として混戦状態だ。
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序盤のPKがVARをめぐる論争を巻き起こした
14分、カタールのGKアブナダとレモ・フレウラーがペナルティエリアで衝突。VARチェックの末、主審はPKを宣告した。しかし直前のオフサイドの可能性がリプレイで示され、判定は物議を醸した。 FIFAがスタジアムの大型スクリーンに確認映像を映さなかったため、不満の声も上がった。
遅延フライトで米国入りしたエンボロは錆びついた様子を見せず、PKを左下隅に冷静に沈めた。しかしナティはその後、前半終了までにンドエとエンボロの決定機が外れ、追加点を奪えなかった。
シャカがスイスの試合運びを批判
試合終了のホイッスルが鳴ると、グラニット・シャカはチームのパフォーマンスを厳しく批判した。彼らのプレーは、オーストラリアと1-1で引き分けた親善試合とほとんど変わらなかった。試合前、スイス captain は警告を発していたが、結果は伴わなかった。
「サッカーには美しい面もあればそうでない面もある。それは変わらない。前線でチャンスを活かせなければ、後ろで失点する。我々は少し焦り、2-0にしなければと無理をした。もっと賢く経験的に振る舞い、ただ勝てばよかった」とシャカはSRFに語った。
「相手がチャンスを待っているのは分かっていた。リズムが乱れ、本来のポジションでプレーできず、全員が目的なく走り回っていた。結局、ポジションを尊重し、監督の指示に従う必要がある。すべてを自分でやろうとする必要はない。重要なのは規律だ。選手交代時にポジションの規律が守られなければ、状況は難しくなる」
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スイスとカタールの今後はどうなるのか？
グループB初戦で引き分けたスイスは、勝ち点1で早くも追い込まれた。次戦はロサンゼルスでボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。ボスニアもカナダと引き分け、グループは混戦だ。一方、カタールは引き分けを喜び、6月18日にバンクーバーで共催国カナダと対戦する。