スイスは数多くの決定機を逃し、悔しい引き分けとなった。カタールがワールドカップ史上初の勝ち点を手にしたからだ。サンタ・クララで行われた試合では、ムラト・ヤキン監督率いるスイスが試合を支配し、2点目を奪えなかったことが響いた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ヤキン監督は水ボトルを地面に叩きつけ、悔しさを露わにした。

17分にはブレール・エンボロのPKで先制し、優位に試合を進めた。 しかし94分、ブアレム・クキのヘディングがネットを揺らし（公式記録はミロ・ムハイムのオウンゴール）、試合は1－1の引き分けに。この結果、グループBは2チームが1ポイントずつを獲得し、先にカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが引き分けたため、依然として混戦状態だ。