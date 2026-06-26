ワールドカップ・グループリーグ最終戦のパナマ戦を控え、イングランド代表はリース・ジェームズとデクラン・ライスが練習を欠席し、2人の負傷が懸念されている。

木曜の練習に欠席したチェルシー主将は、イングランド医療スタッフの懸念材料だ。26歳の右サイドバックは火曜のガーナ戦でハムストリングを痛め、経過を観察中。再発防止のため、スタッフは無理をさせない方針だ。

右サイドの選択肢が限られるトゥヘル監督にとって、このタイミングでの負傷は痛手だ。イングランドは大会前からティノ・リブラメントがふくらはぎの怪我で離脱しており、ジェームズが長期離脱すれば、決勝トーナメントを前にそのポジションが危険なほど手薄になる。



