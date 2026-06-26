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ワールドカップ・グループリーグ最終戦のパナマ戦を控え、イングランド代表はリース・ジェームズとデクラン・ライスが練習を欠席し、2人の負傷が懸念されている。
ジェームズ、ハムストリング負傷でコンディション回復のタイムリミットに直面
木曜の練習に欠席したチェルシー主将は、イングランド医療スタッフの懸念材料だ。26歳の右サイドバックは火曜のガーナ戦でハムストリングを痛め、経過を観察中。再発防止のため、スタッフは無理をさせない方針だ。
右サイドの選択肢が限られるトゥヘル監督にとって、このタイミングでの負傷は痛手だ。イングランドは大会前からティノ・リブラメントがふくらはぎの怪我で離脱しており、ジェームズが長期離脱すれば、決勝トーナメントを前にそのポジションが危険なほど手薄になる。
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ライス、持続する神経痛と闘っている
ライスはイングランド代表合宿の練習を欠席した。前試合で左ふくらはぎに厚いテーピングを巻いて途中交代したためだ。しかしBBCによると、アーセナル所属のMFの状態は大きな懸念ではないという。ライスは年末からハムストリングの神経痛に悩まされ、数か月間対応してきたと明かした。
クラブで55試合を戦った過密日程を振り返り、彼は「異常な試合数」と語っている。ガーナ戦の引き分け後にスタッフには「問題ない」と伝えていたが、代表はトーナメント佳境を見据え、中盤の要を万全にするため慎重に調整している。
トゥヘル監督がローテーションを検討
ベスト32進出がほぼ確定したため、トゥヘル監督はパナマ戦でメンバーを入れ替える可能性を示唆した。ただし、一度に多くの変更は避ける意向だ。同監督は「ローテーションに躊躇はないが、控えめにする。選手を入れ替えて『頑張れ』とだけ言うのは公平ではない。様子を見る」と語った。
ジェームズとライスが先発不可と判断されれば、右サイドバックにコンサを移し、オライリーやマイヌーを控えに置くなど複数の代案がある。また、ライスはイエローカード1枚で次戦出場停止となるため、保護目的で交代させる可能性もある。
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パナマ侵攻
負傷者の懸念はあるが、イングランドはパナマに勝てばグループLの首位を確定できる。トゥヘル監督はガーナ戦のパフォーマンスを擁護し、安定性の重要性を強調。「まだ道のりは長い。1試合4ゴールで攻め続けるだけでワールドカップを制したチームはない」と語り、「我々の責任は持てる力をすべて出すことだ」と結んだ。
現在イングランドはガーナに1点差で首位。ニュージャージーで勝てば、理論上は決勝トーナメント1回戦で楽な相手と当たる。アキレス腱を故障から回復中のブカヨ・サカも合流。カンザスシティの医療スタッフの働きが、イングランドの大会運命を左右する。