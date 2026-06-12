FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが推進した、米国・メキシコ・カナダ共同開催の2026年ワールドカップが開幕した。称賛と批判を受ける同会長は現在、各メディアに大会について語っている。





イタリア系スイス人の彼は複数のメディアに語ったが、特にブラジルのチャンネル「CazéTV」でのインタビューが注目されている。同インタビューでは、イタリア代表が3大会連続で本大会に出場できていないことを皮肉っている。