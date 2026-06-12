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Simone Gervasio

翻訳者：

ワールドカップ、インファンティーノがイタリアを嘲笑：「64チームに拡大すればイタリアも予選を通過できるかもしれない。208チームに増やし、勝ち残れるか見てみよう」

イタリア
ワールドカップ

FIFA会長の発言。

FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが推進した、米国・メキシコ・カナダ共同開催の2026年ワールドカップが開幕した。称賛と批判を受ける同会長は現在、各メディアに大会について語っている。


イタリア系スイス人の彼は複数のメディアに語ったが、特にブラジルのチャンネル「CazéTV」でのインタビューが注目されている。同インタビューでは、イタリア代表が3大会連続で本大会に出場できていないことを皮肉っている

  • 「48チーム制のこのワールドカップがどうなるか、まずは見てみましょう。これは間違いなく巨大なイベントです。世界中をさらに巻き込むため、64チーム制もすでに議論しました。FIFA理事会にも提案されましたが、まずはこの48チーム制の初大会を楽しみましょう。 64チーム制ならイタリアも予選突破できるかもね。出場国を208カ国に増やせば、その確認もできるだろう」と笑いながら語った。現在FIFAに登録されている代表チームは200カ国強である。

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  • 前述の通り、今回のワールドカップは48チーム制で初めて開催され、過去より16チーム増えました。しかし、この新フォーマットは将来さらに拡大する可能性があります。実際、64カ国に増やす案が提案されていますこの案は2025年、CONMEBOLが2030年大会に向けて正式に提示したもので、4チーム×16組のリーグ戦を行い、計128試合となる現時点では未決定だが、実現すれば予選突破枠が増え、イタリアなどより多くの代表が出場できる。