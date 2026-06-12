FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが推進した、米国・メキシコ・カナダ共同開催の2026年ワールドカップが開幕した。称賛と批判を受ける同会長は現在、各メディアに大会について語っている。
イタリア系スイス人の彼は複数のメディアに語ったが、特にブラジルのチャンネル「CazéTV」でのインタビューが注目されている。同インタビューでは、イタリア代表が3大会連続で本大会に出場できていないことを皮肉っている。
FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが推進した、米国・メキシコ・カナダ共同開催の2026年ワールドカップが開幕した。称賛と批判を受ける同会長は現在、各メディアに大会について語っている。
イタリア系スイス人の彼は複数のメディアに語ったが、特にブラジルのチャンネル「CazéTV」でのインタビューが注目されている。同インタビューでは、イタリア代表が3大会連続で本大会に出場できていないことを皮肉っている。
「48チーム制のこのワールドカップがどうなるか、まずは見てみましょう。これは間違いなく巨大なイベントです。世界中をさらに巻き込むため、64チーム制もすでに議論しました。FIFA理事会にも提案されましたが、まずはこの48チーム制の初大会を楽しみましょう。 64チーム制ならイタリアも予選突破できるかもね。出場国を208カ国に増やせば、その確認もできるだろう」と笑いながら語った。現在FIFAに登録されている代表チームは200カ国強である。
前述の通り、今回のワールドカップは48チーム制で初めて開催され、過去より16チーム増えました。しかし、この新フォーマットは将来さらに拡大する可能性があります。実際、64カ国に増やす案が提案されています。 この案は2025年、CONMEBOLが2030年大会に向けて正式に提示したもので、4チーム×16組のリーグ戦を行い、計128試合となる。現時点では未決定だが、実現すれば予選突破枠が増え、イタリアなどより多くの代表が出場できる。