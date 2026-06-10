ワールドカップ：イラン、「常軌を逸した」スローガンがスタンドから発せられた場合、試合を中断する

イスラム共和国のスポーツ・青少年相アフマド・ドニャマリ氏は、2026年FIFAワールドカップを前に、「観客席で起こるかもしれない事故」が大会運営を乱す恐れがあると警告した。
その場合、チームマネージャーには試合を中断する「義務」が生じる。イランのスポーツサイト『Varzh 3』を引用したIranwireによると、同大臣は、大会中に非公式の旗が掲げられたり抗議のスローガンが叫ばれたりした場合、イランは「極めて敏感」に対応すると強調した。
イスラム共和国のスポーツ・青少年相アフマド・ドニャマリ氏は、2026年FIFAワールドカップを前に、「観客席で起こるかもしれない事故」が大会運営を乱す恐れがあると警告した。
その場合、チームマネージャーには試合を中断する「義務」が生じる。イランのスポーツサイト『Varzh 3』を引用したIranwireによると、同大臣は、大会中に非公式の旗が掲げられたり抗議のスローガンが叫ばれたりした場合、イランは「極めて敏感」に対応すると強調した。
「試合会場でイラン国旗やシンボルと異なるものが掲げられたり、規定に反するスローガンが叫ばれたりした場合、チーム責任者は試合を中断する義務を負う」とドニャマリ氏はAFP通信の取材に答えた。
「状況を是正するのは主催者の責任だ」と彼は付け加えた。AFP通信によると、FIFA規定ではワールドカップ試合中の政治的シンボルの使用は禁止されている。これを受け、イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長はFIFA会長に再発防止を求める書簡を送っていた。