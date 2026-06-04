サポーター団体は、大会直前の発表に迅速かつ痛烈に反応した。フットボール・サポーターズ・アソシエーションの広報担当者は『The Athletic』に語った。「今回もファンは最優先ではなく、最後になっている。 高温多湿はファンの健康に深刻な懸念だ。FIFAが注力すべきはこれであり、高値で水を売りさばくことではない」

イングランドサポーター団体のフリー・ライオンズもSNSで透明性の欠如を批判した。同団体はX（旧Twitter）にこう投稿した。「次は日焼け止めも禁止され、スタジアム内で買わされるのか。選手には『ドリンクブレイク』があるのに、この変更は奇妙で遅すぎる。 これまでもスタジアム内での無料給水や水筒持ち込みを確認していただけに、今回の変更は“新たな金儲け”との声も。少なくとも給水機が無料で、列に並んでも料金を取られないことを願う。」