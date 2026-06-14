ナゲルスマン監督は、日曜日のキュラソー戦でノイアーが先発すると表明し、ゴールキーパーの序列論争に終止符を打った。バイエルンの象徴である40歳のノイアーは、フィンランドとアメリカとの親善試合を欠場したふくらはぎの怪我から回復し、ゴールマウスに復帰する。

ヒューストンでの試合前記者会見では、38歳の監督が「全選手が万全で、マヌ（ノイアー）が先発する」と報告。さらにグループEの開幕戦でナサニエル・ブラウンとジャマル・ムシアラも先発すると明かした。