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ワールドカップ開幕戦で、ドイツ代表の先発にマヌエル・ノイアーが名を連ねた。バイエルンの40歳GKは、ユーロ2024以来、久々の代表戦出場となる。
ナゲルスマン監督が先発起用を明言
ナゲルスマン監督は、日曜日のキュラソー戦でノイアーが先発すると表明し、ゴールキーパーの序列論争に終止符を打った。バイエルンの象徴である40歳のノイアーは、フィンランドとアメリカとの親善試合を欠場したふくらはぎの怪我から回復し、ゴールマウスに復帰する。
ヒューストンでの試合前記者会見では、38歳の監督が「全選手が万全で、マヌ（ノイアー）が先発する」と報告。さらにグループEの開幕戦でナサニエル・ブラウンとジャマル・ムシアラも先発すると明かした。
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ベテランの劇的な逆転劇
ヒューストン・スタジアムでの一戦は、ノイアーにとって710日ぶりの代表戦となる。最後の出場はユーロ2024準々決勝のスペイン戦だった。一度代表を離れたが、最後の栄冠を目指し説得に応じて復帰した。
年齢を感じさせない活躍で、クラブと代表の両方で不可欠な存在だ。昨季はバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ優勝とチャンピオンズリーグ準決勝進出に大きく貢献した。日曜日にピッチに立てば、サッカー史に名を残す名GKとしての地位をさらに確固たるものにし、40代でもドイツの正ゴールキーパーの座を守るという常識破りの偉業を成し遂げるだろう。
クロップ監督、ムシアラ発言を説明
ノイアーの復帰が最大の話題だ。一方、戦術論からムシアラの起用も注目されている。元リヴァプール監督クロップは「特定の局面ではウンダフが適任」と発言し物議を醸したが、その後「バイエルンの若手攻撃手を批判したわけではない」と釈明した。
「その件が少し話題になったことは承知している。 指導者としては25年間、言葉の受け止められ方を重視してきた」と説明。続けて「できるだけ早く彼に自信を取り戻してほしい。だが今はそうでない。試合出場が少なすぎた」と語った。
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ワールドカップ初出場国への警戒
ワールドカップ初出場のキュラソーを相手に、ドイツは圧倒的な優勝候補として大会に臨む。しかしナゲルスマン監督は「失うものがない相手こそ危険だ」と慢心を戒めた。経験豊富なディック・アドヴォカート率いるカリブのチームとの戦術バトルが予想される。
「優勝候補でも試合に勝てるわけではない。完璧なパフォーマンスを示して初めて勝てる」とナーゲルスマン監督は強調した。さらに「初戦で最も重要なのは勝ち点3だ。良い試合も大切だが、勝利が自信につながる」と語った。