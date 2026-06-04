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ワールドカップ開幕を前に、FIFAは方針を転換し、その物をスタジアムへ持ち込むことを禁止した。
土壇場での政策転換が物議を醸している
FIFAは公式「スタジアム行動規範」を改定し、再利用可能水筒の持ち込みを禁止した。 わずか3週間前まで「容量1リットル以内の空の透明プラスチックボトルは可」と定めていたが、この条項は削除。代わりに「再利用可能な水筒は禁止」と厳格化した。
『The Athletic』によると、変更は6月2日付でファンにメール通知された。これにより、北米の夏真っ只中にもかかわらず、スタジアム内の給水機で持ち込み容器に水を補充できなくなった。批判派は、この措置がファンの福祉より商業的利益を優先すると主張している。
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FIFAがペットボトル持ち込み禁止の理由を説明
国際サッカー連盟（FIFA）は、安全性を理由にペットボトルの持ち込み禁止を決定したと発表した。声明では「選手と観客のリスクや負傷を防ぐため」と説明し、すでに一部会場で禁止されていた措置を全スタジアムに拡大した。
さらにFIFAは、各開催都市委員会や地方自治体と連携し、スタジアムへ向かうファン向けにミスト噴霧装置、送風機、水分補給ステーション、冷却テントなどを設置すると説明した。 スタジアム内の2026年FIFAワールドカップにおけるペットボトル飲料価格は、各スタジアムで開催される他のイベントと同水準に維持されます。」
サポーター団体が「金儲け」との批判に反論
サポーター団体は、大会直前の発表に迅速かつ痛烈に反応した。フットボール・サポーターズ・アソシエーションの広報担当者は『The Athletic』に語った。「今回もファンは最優先ではなく、最後になっている。 高温多湿はファンの健康に深刻な懸念だ。FIFAがすべきは、高値で水を売りつけることではない」
イングランドサポーター団体のフリー・ライオンズもSNSで透明性の欠如を批判した。同団体はX（旧Twitter）にこう投稿した。「次は日焼け止めも禁止され、スタジアム内で買わされるのか。選手のための『ドリンクブレイク』には力を入れるのに、この変更は奇妙で遅すぎる。 これまでもスタジアム内での無料給水や水筒持ち込みを約束されていただけに、今回の変更は“新たな金儲け”との声も。少なくとも給水機が無料で、列に並んでも料金を取られないことを願うばかりだ。」
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猛暑は依然として大きな懸念だ
科学データによると、米国、メキシコ、カナダで試合を観戦する人々にとって、この暑さは単なる不便以上のものになる恐れがある。 World Weather Attribution（WWA）の報告書によると、104試合のうち約26試合は、開催都市の湿球黒球温度（WBGT）が26度を超える中で行われる可能性が高いという。医療界は、水の摂取制限が遠征サポーターの熱中症増加につながることを懸念している。
選手には前半・後半各3分の強制水分補給や空調付きベンチが用意されるが、ファンにはほとんど例外がない。スタジアムに持ち込める液体は「容器入りの粉ミルクや殺菌済み水」、または医学的理由がある場合の必要最小限のみだ。大会が迫る中、FIFAはファンが安全に観戦できるよう方針を見直すよう迫られている。